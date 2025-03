Esto es lo que tienes que hacer si te muerde una serpiente de herradura: en un caso concreto puede ser grave

Todos los expertos coinciden en que el incremento de culebras de herradura (Hemorrhois hippocrepis) en Ibiza es uno de los graves problemas a los que se enfrenta la isla, por las consecuencias que tiene para nuestro ecosistema, como que acaben con las lagartijas pitiusas, su principal alimento.

Cada vez es más habitual toparse con una de estas serpientes, y a pesar de que no son venenosas, hay un caso en el que su mordedura sí puede ser grave.

Las serpientes de herradura poseen una enorme y delicada dentadura: su maxilar cuenta con entre 14 y 18 dientes, a los que se suman dos grandes colmillos, de 9 a 10 dientes en el palatino, entre 15 y 20 en el pterigoides y otros 16 a 21 en el dentario. Aunque el número exacto de piezas dependerá del tamaño y naturaleza del ejemplar.

Cuándo puede ser grave la mordedura de una serpiente de herradura

Según informa el Seprona, el único problema grave que acarrea una mordedura de este tipo de culebra es que uno de sus pequeños y finísimos dientes se desprenda al morder y entre en el torrente sanguíneo. Por este motivo, si una culebra de herradura nos muerde y pensamos que una de sus piezas dentales se ha desprendido en nuestro cuerpo, hay que acudir al hospital con el ejemplar para que se le puedan contar los dientes y comprobar si ha perdido alguno en ese momento.

De hecho, esto es lo que ocurrió en Sevilla el pasado año, cuando un ciudadano llegó al hospital por la mordedura de una serpiente de herradura y el personal médico le pidió a la Guardia Civil y al Seprona que procedieran a contar los dientes de la culebra para comprobar que ninguno de ellos se había quedado dentro del cuerpo de la víctima.

Estas serpientes son inofensivas para el ser humano

El herpetólogo Enrique Ayllón asegura que no hay que tenerles miedo, ya que las especies que hay en Ibiza no son peligrosas ni venenosas y tampoco suelen ser agresivas con los seres humanos.

La recomendación es clara: cuando nos encontramos con una culebra hay que intentar que no se escape y capturarla siempre que sea posible. Si no nos vemos capaces hay dos opciones: matarla (al no ser una especie protegida, se puede hacer) o llamar al 112 para que la atrape (y la recoja si está muerta).

Si la capturamos, lo mejor es depositarla en un recipiente, como una caja sin aberturas o una botella, aunque también se pueden usar bolsas de tela o, incluso, fundas de almohada.