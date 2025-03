Jardín sin serpientes en Ibiza: consejos para prevenirlas

Las serpientes forman parte ya de la fauna habitual de la isla. Esta plaga está acabando con la colonia de 'sargantanes', que vivió en Ibiza placidamente durante siglos al no existir un depredador como hasta ahora que las atacara.

Existen trampas para serpientes, promocionadas desde el Consell de Ibiza desde hace una década, para capturarlas y erradicar la presencia de los ofidios en la isla. Pero además de las trampas, si tienes un jardín y no quieres llevarte una sorpresa un día con la aparición de algunos de estos ejemplares, existen algunos consejos para evitarlas.

Plantas repelentes

Hay algunas plantas que se dice que pueden ayudar a alejar a las serpientes. Por ejemplo, la planta de la citronela y el ajo son conocidas por sus propiedades repelentes. La citronela, en particular, tiene un olor que a muchas serpientes no les gusta. Sin embargo, no hay garantía de que estas plantas funcionen al 100%, ya que las serpientes pueden ser impredecibles.

El baladre, también conocida como Nerium oleander o adelfa, es una planta que se considera tóxica para muchos animales, incluyendo las serpientes. Sin embargo, tampoco hay evidencia concluyente de que actúe específicamente como un repelente para ellas. Es más bien que su toxicidad puede hacer que las serpientes eviten áreas donde crece.

Consejos preventivos