Altas temperaturas y una posible ola de calor esta primavera en Ibiza y Formentera

Después de un invierno "cálido" llega una primavera calentita. Eso, al menos, es lo que, por el momento, pronostica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de Baleares, que esta mañana ha presentado sus previsiones para los próximos meses y el balance de los últimos. La primavera comenzará el jueves, 20 de marzo, a las 10 horas y un minuto, y se prolongará hasta el sábado, 21 de junio, a las 02 horas 42 minutos, momento en el que comenzará el verano. Es decir, que la primavera durará 92 días, 17 horas y 41 minutos.

La Aemet prevé que el próximo trimestre "se registren temperaturas más altas de las habituales y que las cantidades de precipitación sean normales, referidas al periodo de referencia 1991-2020". La agencia califica la primavera que se avecina como "cálida": "Lo más probable es que la temperatura media del trimestre, de abril a junio de 2025, se sitúe por encima de 19ºC que es el valor normal del mismo. La tendencia de las temperaturas a lo largo de dicho trimestre es a ir subiendo lentamente, presentando los valores máximos al final del mismo". En este sentido, advierte: "Al final del trimestre es posible que se produzca alguna ola de calor o episodio de altas temperaturas".

"Normal" en precipitaciones

En lo que se refiere a las precipitaciones, parece que la cantidad de lluvia será la "normal" en esta transición entre el invierno y el verano. "Suele llover, en Ibiza, 67 l/m² y en Formentera, 48 l/m². Las predicciones apuntan a que lo más probable es que llueva en torno a esas cantidades".

Arcoíris sobre Ibiza / Juan Domingo Gascón

¿Cómo evolucionará la primavera en las Pitiusas? Pues, según detalla la Aemet, "durante la primera parte se intercalan situaciones anticiclónicas, y tiempo estable, con el paso de frentes y borrascas, que pueden llevar asociadas chubascos intensos, granizo, tormentas, viento, frío". De hecho, podría llegar a producirse, incluso "alguna helada débil". Ya en la segunda mitad, acercándose más al verano, las temperaturas irán subiendo "y el paso de borrascas y frentes" se prevé que sea "menos frecuente".

Cuidado con los coches, que en plena temporada de bodas, bautizos y comuniones Ibiza y Formentera no se librarán de las lluvias "acompañadas de barro". "Durante los periodos de tiempo estable se pueden producir nieblas de origen marino, que afectan sobre todo a las zonas costeras", concluye la agencia.

Un invierno sin olas de frío ni heladas

El invierno que está a punto de acabar ha sido "cálido": "Con una temperatura media de 11.8ºC en Ibiza y de 13.3ºC en Formentera, y una anomalía respecto a los valores normales de 0.4ºC". El mes más caluroso, teniendo en cuenta esa diferencia al alza respecto a la media, fue enero, con una anomalía de 1.4ºC y unas medias de 12 grados en Ibiza y 14 en Formentera. El más frío, en cambio, fue diciembre, con medio grado menos de lo habitual y una media de 11.6ºC en Ibiza y 13.1ºC en Formentera. Vistos estos datos, la Aemet califica diciembre como frío, febrero cálido y enero muy cálido.

Precisamente en enero se alcanzaron las temperaturas más altas de todo el invierno pitiuso: 23,2ºC, en Ibiza y 21,2ºC en Formentera, el 23 de enero. Y las más altas no bajaron de los 15.5ºC registrados el 15 de enero. Ese día se dió también la temperatura más baja: 0,4ºC en Sant Joan de Labritja. En la isla de Formentera el día en que el mercurio estuvo más bajo fue el 5 de febrero, cuando se registraron 3,8ºC. "El periodo más frío del invierno se dio entre los días 12 y 19 de enero, con máximas entre 12 y 16ºC y mínimas en torno entre 0 y 2ºC", continúa el balance del invierno.

Invierno seco y sin nieve

"En Ibiza y Formentera el invierno ha sido, en promedio, seco. Ha llovido 109 l/m² en Ibiza cuando el valor normal es de 140 l/m² (un 22% por debajo de lo normal) mientras que en Formentera ha llovido 70 l/m² cuando el valor normal es de 98 l/m² (un 28% por debajo de lo normal)", explica la Aemet, que señala que, sin embargo, febrero fue diferente para las dos islas: normal para Ibiza y húmedo para Formentera.

Galería de imágenes de la nieve por la borrasca Juliette en Ibiza / J.A.RIERA

"La precipitación máxima diaria, en Ibiza, fue de 38,6 l/m² y se recogió en el aeropuerto, el 31 de diciembre. Y en Formentera, 11,4 l/m², el 22 de febrero", continúa la agencia en su balance, en el que detalla que "no ha nevado ningún día" este invierno. Según explica, "lo normal es que haya un día de nieve cada tres años. Desde 2023 no hanevado en la isla". Eso sí, no ha habido nieve, pero no ha faltado viento: "Hubo 15 días de viento fuerte, 5 menos de lo normal".