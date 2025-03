Los mejores planes para el fin de semana de Ibiza y Formentera

Los planes culturales, de ocio y sociales se multiplican para un intenso fin de semana que tendrá su pico el sábado, cuando, entre otras cosas, coinciden los actos centrales del 8M, la Rúa de Carnaval de Vila aplazada el pasado fin de semana y la Fira des Gerret de Santa Eulària, así que habrá que ir marcando todo muy bien en la agenda para participar en lo que a cada uno le interese.

En realidad, los próximos días están marcados por las actividades que las instituciones pitiusas, asociaciones feministas y otros organismos han preparado para celebrar el Día de la Mujer, que van desde exposiciones a conferencias, conciertos, teatro o actos reivindicativos, como los del sábado.

Además habrá mucha música, con conciertos como los tres del ciclo 'Dies musicals', el de la blueswoman Lara Vizuete en su minigira ibicenca, el de Spa Duet el sábado a beneficio de Apneef, el de la orquesta juvenil el sábado en el Recinto Ferial, o el de Esta me la sé presentando sus nuevas canciones en el Pereyra, entre muchos otros.

Y también hay espacio para el musical infantil, con 'El legado del león', sábado y domingo en el Recinto Ferial.

En cuanto al cine, siguen en marcha los ciclos 'Anem al cine' y 'Zinetic', pero sobre todo hay que destacar las últimas jornadas del festival de cine independiente Ibizacinefest, que concluye el domingo. Pero hay mucho más:

Manifestación del 8M en Vila / J. A. Riera

JUEVES 6 DE MARZO

8M

Eivissa

Teatro. Presentación del calendari coeducatiu 2025 del STEI ‘Dones en el teatre’, y representación de la obra ‘El nou calendari’, de Neus Planells con tertulia posterior. 20 horas en la sala Teatro Ibiza.

Sant Josep

Cuentacuentos. ‘Contes a l’inrevés’, con Mundo Mandarina. En la biblioteca de Cala de Bou a las 17.30 horas

Música

Music Industry Sessions: ‘Dirección artística y performance en eventos musicales’ es el título de la sesión inaugural a cargo de Tanika (Mónica Gallardo y Tatiana Eguizábal), dj y cofundadoras de Ritual Ibiza. Organizada por Dipef. En The Standard a las 18 horas.

The Moonshine Band. Folk irlandés. Sant Josep es Música. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

Sandy Valey. Soul y rock. Sant Josep es Música. 20 horas en Cas Costas.

Soul Classics. Con Hot Ice Collective de Paul Powell. Desde las 22 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Cine

‘Dahomey’, de Mati Diop (Senegal, 2024). Ciclo ’Anem al cine’. Multicines Eivissa a las 20.30 horas. Entrada 5 €.

Ibizacinefest

12 horas: Asamblea Illes Balears Film Festivals

Asamblea Illes Balears Film Festivals 19 horas: ‘Contact Lens’ (Ruiqi Lu).

‘Contact Lens’ (Ruiqi Lu). 20.30 horas: ‘Transsesion’. Sesión dedicada al cine protagonizado por el colectivo LGTBIQ+. Proyección de ‘Casa diversa’ y ‘Trans-Universal’, con la presencia de las directoras Carmen Vidal y Rafatal. (Todo en Can Jeroni).

El grupo Esta me la sé celebra su segundo aniversario en el Pereyra / DI

VIERNES 7 DE MARZO

8M

Vila

11 horas: ‘Dones a l’esport’. Con Ana López y Mar Sánchez. Charla para los alumnos de Sa Blanca Dona, en Can Ventosa.

‘Dones a l’esport’. Con Ana López y Mar Sánchez. Charla para los alumnos de Sa Blanca Dona, en Can Ventosa. 20 horas: ‘Calladitas estáis más guapas’. Espectáculo. En Can Ventosa.

Sant Antoni

12 horas: lectura del manifiesto. Frente al Ayuntamiento.

lectura del manifiesto. Frente al Ayuntamiento. 17 horas: ‘¿Quién es quién?’, juego sobre mujeres referentes. En el Espai Jove.

Sant Josep

12 horas: Lectura del manifiesto en el Ayuntamiento

Lectura del manifiesto en el Ayuntamiento 18 horas: ‘Alheteia’, espectáculo que mezcla teatro, flamenco, música, humor y circo con vivencias de mujeres. En Caló de s’Oli

‘Alheteia’, espectáculo que mezcla teatro, flamenco, música, humor y circo con vivencias de mujeres. En Caló de s’Oli 20 horas: IbizaCineFest: ‘Fem Cine’. Cortos que domentan la igualdad. Proyección de ‘Lo natural’, ‘Locas del ático’. ‘Ser actriz, ser mujer’, ‘Casting’, ‘Lola lolita lolaza’, ‘Mierda para mamá’, ‘Puzzleak’, ‘Els buits’. Con la presencia de los directores.

IbizaCineFest: ‘Fem Cine’. Cortos que domentan la igualdad. Proyección de ‘Lo natural’, ‘Locas del ático’. ‘Ser actriz, ser mujer’, ‘Casting’, ‘Lola lolita lolaza’, ‘Mierda para mamá’, ‘Puzzleak’, ‘Els buits’. Con la presencia de los directores. 21.30 horas: ‘Fem Cine’, Proyección de ‘Las novias del sur’, de Elena López Riera.

Música

Autómatas. Rock. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 19.30 horas en la sala de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan.

‘Aurum’. Concierto de la orquesta juvenil. A las 21 horas en el Recinto Ferial. Entradas en conselleivissa.escenaonline.com a 8 euros los menores y 12 los adultos.

Spa Duet. VI Concierto Extraordinario del Festival Internacional de Música de Deià a beneficio de Apneef. 19 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària. 20€.

Esta me la sé. Concierto especial presentación del repertorio del II Aniversario. 20 horas en el Teatro Pereyra Ibiza. Entrada libre.

Lara Vizuete Blues Quartet. Blues. ciclo The Thrill is Here. Desde las 21 horas en la sala Teatro Ibiza de Vila. Entrada libre.

Cotton Cactus. Country y blues. Sant Josep es Música. 20 horas en Rosana’s Sant Jordi.

Infantil

‘Un imaginari del Mediterrani’. Cuentacuentos a cargo de David i Monma. 17.30 horas en el Espai Cultural de Sant Ferran.

Conferencia

‘Carlos Cardona, un ibicenco en Hollywood’. Proyección del documental de José Luis Mir y coloquio con el autor. A las 20 horas en el Club Nàutic de Sant Antoni.

Cine

‘Infinite Summer’, de Miguel Llansó (Estonia, 2024) VOSE. Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

Vila ha programado este sábado la Rúa de Carnaval aplazada el pasado fin de semana / Vicent Marí

SÁBADO 8 DE MARZO

8M

Eivissa

12 horas: Inauguración de la exposición ‘Dones que inspiren’. En el Refectorio de Dalt Vila. Hasta el 15 de abril.

Inauguración de la exposición ‘Dones que inspiren’. En el Refectorio de Dalt Vila. Hasta el 15 de abril. 17 horas: Talleres de pancartas y pintura de caras con berenada popular (Plaça Julià Verdera).

Talleres de pancartas y pintura de caras con berenada popular (Plaça Julià Verdera). 19 horas: Salida de la manifestación con aiyé percusión con bloque silencioso.

Salida de la manifestación con aiyé percusión con bloque silencioso. 20.15 horas: Llegada a la plaza Albert i Nieto y lectura del manifiesto.

Llegada a la plaza Albert i Nieto y lectura del manifiesto. 20.30 horas: Karaoke reivindicativo.

Sant Llorenç

12 a 14 horas: Jornada femenina de la liga seven de rugby. Campo de rugby Carnes March de Sant Llorenç de Balàfia.

Formentera

‘Aletheia’. Espectáculo de música y danza. A las 20.30 horas en la sala de cultura. Entrada gratuita.

Fiestas de Santa Eulària

10 horas: Segunda regata de piragüismo escolar en la bahía.

Segunda regata de piragüismo escolar en la bahía. 11.30 horas: IX Fira des Gerret. Venta y degustación de platos con este pescado, exposiciones, concursos, música en vivo. Con la participación de las cofradías, restaurantes y asociaciones solidarias. Calle Sant Jaume.

Carnaval

Eivissa

Rúa de Carnaval de Vila. Salida a las 11.30 horas del puerto de Vila. Recorrido por Bartameu de Rosselló-Isidor Macabich- c/País Valencià/Avda de Espanya y hasta Vara de Rey. Torrada para 800 personas.

Música

CEIF Quintet. Clásica. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 19 horas en el Cenmtro Cultural Cervantes de Sant Antoni.

‘Roller disco party’. Fiesta de patinaje con música disco en el polideportivo de es Cubells. Gratuita. Con dos sesiones: de 16 a 18.30 horas la infantil (hasta los 12 años) y de 19 a 22 horas para mayores de 13 años y adultos. Con música de José María Ramon, de D-Ramones. Servicio de alquiler de patines (unidades limitadas) y se aconseja llevar rodilleras y casco.

Lara Vizuete Blues Quartet. Blues y jazz. Sant Josep es Música. 13 horas en Can Jordi Blues Station.

Crossroad. Versiones de blues y rock. Sant Josep es Música. 16.30 horas en Rosana’s Sant Jordi.

Infantil

‘El legado del león’. Musical infantil. A las 18.30 horas en el Recinto Ferial. Entradas en conselleivissa.escenaonline.com a 8 euros los menores y 12 los adultos.

Cine

Ibizacinefest

10.30 horas: Coloquio ‘Rodar en Ibiza’, a carego de Ibiza Film Comission. Hotel THB Los Molinos.

Coloquio ‘Rodar en Ibiza’, a carego de Ibiza Film Comission. Hotel THB Los Molinos. 11.30 horas: Masterclass IA, a cargo de Alex Valverde y Adrián Sánchez. Hotel THB Los Molinos.

Masterclass IA, a cargo de Alex Valverde y Adrián Sánchez. Hotel THB Los Molinos. 17 horas: Proyección de ‘Savanna and the mountain’, de Paulo Carneiro. Can Jeroni.

Proyección de ‘Savanna and the mountain’, de Paulo Carneiro. Can Jeroni. 19 horas: Proyección de cortos nacionales. Can Jeroni.

Proyección de cortos nacionales. Can Jeroni. 20.30 horas: Estreno de ‘Polvo serán’, de Carles Marquès Marcet. Can Jeroni.

El musical infantil 'El legado del león', sábado y domingo en el Recinto Ferial / DI

DOMINGO 9 DE MARZO

8M

Vila

‘I’m in jazz’. Concierto homenaje a las grandes voces femeninas del jazz con Miss Aránzazu y Lauren. A las 19 horas en Can Ventosa. Gratis, pero hay que reservar entrada.

Concierto homenaje a las grandes voces femeninas del jazz con Miss Aránzazu y Lauren. A las 19 horas en Can Ventosa. Gratis, pero hay que reservar entrada. Cursa de la dona. Salida a las 11.30 horas de la plaza Julià Verdera.

Sant Antoni

Marcha nórdica. Salida a las 10 horas desde el aparcamiento de s’Olivera de can Tomás.

Fiestas de Sant Josep

9 a 15 horas: Campeonato de Eivissa por equipos de pesca submarina.

Campeonato de Eivissa por equipos de pesca submarina. 16.30 horas: Pesaje, clasificaciones y rifa de pescado entre los asistentes. En la plaza de la iglesia.

Música

II Festival de música Jove: Taller de sensibilización musical. Impartido por Isabel Albadalejo, especialista en estimulación musical. De 0 a 3 años de 11 a 12 horas y de 4 a 7 años y de 12.30 a 13.30 horas en el aula 3 del Patronato de Música de Eivissa, en Can Ventosa. Detalles en la web ‘festivalmusicajove.com’.

Apotropaico. Metal. Ciclo Dies Musicals del Consell de Eivissa. Entrada 2 € anticipada en conselldeivissa.escenaonline.com o 3,5 € en taquilla. Abonos para varios conciertos. 20 horas en el Centre Cultural de Jesús.

Uncle Sal. Rock americano. Sant Josep es Música. 13.30 horas en la calçotada musical de Can Berri, Sant Agustí.

Iinfantil

‘El legado del león’. Musical infantil. A las 18.30 horas en el Recinto Ferial. Entradas en conselleivissa.escenaonline.com a 8 euros los menores y 12 los adultos.

Cine

Ibizacinefest

15 horas: Proyecciones de ‘Slow Cinema’, en Can Jeroni.

Proyecciones de ‘Slow Cinema’, en Can Jeroni. 17 horas: Proyección de cortometrajes nacionales en Can Jeroni.

Proyección de cortometrajes nacionales en Can Jeroni. 20.30 horas: Largometraje de cierre LGTBIQ+. ‘Asog’, con Sean Devlin y Matthew Krysko. Can Jeroni.

Exposición 'Art de dones' en Sa Nostra Sala de Vila / Marcelo Sastre

EXPOSICIONES

'30 artistes a Eivissa': 32 obras de 30 mujeres vinculadas a la isla por el 8M. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas y sábados de 10 a 13.30 horas. Hasta el 26 de marzo.

MACE Focus VII: Exposición de las nuevas adquisiciones del MACE, con obras de Nico Munuera, Irene de Andrés, Albert Pinya, Christ-Off, Robert Llimós, Bartomeu Escandell y Antonio Tomás. Hasta el 1 de junio.

‘C.A.L. Blanco sobre blanco’: Exposición sobre la cal de la Fundación Arquitectura Contemporánea con fotos de Fernando Alda. Sede de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Coaib. Can Llaneres, Dalt Vila. Hasta el 31 de marzo.

'Metamorfosis': Una reflexión sobre la maternidad desde la mirada masculina a través de las fotos de David Angulo (Madrid) y Alfredo Esteban (Menorca, República Dominicana), comisariada por Cris Dramin. En el Far de ses Coves Blanques de lunes a viernes de 17 a 20 horas y los sábados de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Hasta el 15 de marzo.

Jean Willi: Pinturas. Sala Refectori del Ayuntamiento de Eivissa. De lunes a viernes de 9 a 14.30 horas hasta el 7 de marzo.

Colectiva de Carnaval. Muestra de artistas de la Associació MultiArt Eivissa (AMAE). De martes a sábado de 17 a 20 horas en el centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Hasta el 7 de marzo.

'3 artistes... 3 estils'. Muestra de pintura y escultura de Anthony Gofer, Pepe Castells y Llorenç Escrivà. Comisariada por Gofer. En el centro cultural de Jesús. Abierta de lunes a viernes de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 horas. Hasta el 25 de marzo.

'Misión en la Antártida'. Exposición de fotografías sobre la misión de las Fuerzas Armadas en el continente de hielo. Hasta el 20 de abril. En es Polvorí. Jueves y viernes de 17 a 20.30 horas y sábados y domingos de 11 a 14.

'Japón en movimiento': Exposición de fotografías de Santiago Marí Moreno. Ebusus Sociedad Cultural de Vila, paseo de Vara de Rey, 20. Hasta el 9 de marzo.

Zulema Bagur: ‘Connexions Mediterrànies’, pinturas. De lunes a viernes de 18 a 20 horas en el Club Diario de Ibiza. Hasta el 4 de abril.

Anthony Gofer. Pinturas. Ses Casetes Art Café de Sant Mateu. Hasta el 1 de abril.

Colectiva de Invierno en Estudi Tur Costa. Obras de Joan Cortés, Willie Márquez y Aline de Laforcade. Sala Es Taller del Estudi Tur Costa de Jesús.

Colectiva de Invierno en Espacio Micus. Obras de Adriana Meunié, Ruzá Spak y Vicent Ferrer Barbany. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica en el 971191923. Hasta abril de 2025.

'5180 Un viatge a la memòria'. Fotografías de Pere Català i Roca, Dick Coates, Wolfgang Wicher, Helga Sittl, Melba Levick y Reinald Wünsche. Far de la Mola de Formentera.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 17 horas y domingos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.

Mercado de Sant Francesc: De lunes a domingo de 10 a 14 horas. En julio y agosto lunes y martes también de 20 a 0 horas. Del 1 de mayo al 31 de octubre.