Así llegó el covid a Ibiza hace cinco años

12 de marzo Se declara la pandemia mundial. Teletrabajo en Diario de Ibiza

La Organización Mundial de la Salud declara el covid pandemia global, Italia cierra todos los comercios que no son de primera necesidad y el Banco Central Europeo teme una crisis tan grave como la de 2008 (se quedará muy corto). Las reservas en Ibiza están paralizadas y caen hasta un 50%. Palladium aplica el teletrabajo después de que un empleado de la isla haya dado positivo en Madrid. Diario de Ibiza acelera la preparación del teletrabajo para todos sus empleados, pues el riesgo de tener un positivo que pueda obligar a parte del equipo a guardar cuarentena es cada día más real y preocupante. El objetivo es que el viernes la mayor parte de los empleados puedan trabajar desde sus casas. El jefe de sistemas del periódico trabaja contrarreloj. El fin de semana y el lunes, la mayoría de la plantilla de Diario de Ibiza está teletrabajando. La reorganización se hace de un día para otro, y se basa en herramientas imprescindibles: los grupos de Whatsapp y las videollamadas, que suplen las reuniones presenciales. La sede de Es Diari, en la avenida de la Paz, se vacía, pero todos los ordenadores están encendidos: la actividad en todos los departamentos es frenética, pero a distancia. El edificio no cerró ni un solo día: permaneció abierto como un servicio esencial durante todo el estado de alarma. La crisis provocada por la pandemia ha puesto de manifiesto más que nunca la razón de ser de un periódico local como Diario de Ibiza: su vocación de servicio público para servir a los ciudadanos y mantenerles informados pase lo que pase. La actividad de Diario de Ibiza no se ha interrumpido ni un momento, al revés: se volcó en informar de la forma más rápida, amplia, rigurosa y profunda posible a la población. Los redactores y los fotógrafos se lanzaron a las calles para relatar lo que ocurría en las Pitiusas. Las innumerables fotografías y vídeos hechos en aquellos días de confinamiento permitieron a los ciudadanos encerrados saber lo que estaba ocurriendo fuera de sus viviendas: los profesionales de Es Diari fueron los ojos de los pitiusos, que no podían ver más allá de su calle.