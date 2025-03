El Centro de Protección Animal de Sa Coma carece de licencia de actividad. Así lo denuncia la Asociación Nacional de Amigos y Vecinos Europeos (NAVE), que denuncia también que en la misma situación se encuentran las instalaciones de la Fundación Natura Parc en Sant Antoni, que presta servicio al Ayuntamiento de Sant Josep.

El concejal de Bienestar Animal de Ibiza, Manuel Jiménez, reconoce la situación, que viene de lejos. «Tiene el núcleo zoológico, pero al entrar ya me dijeron los técnicos que faltaba la licencia de actividad», indica Jiménez, quien asegura que una de sus prioridades es no acabar la legislatura sin haber regularizado la situación.

Los trámites, reconoce, se complican un poco por el hecho de ser un centro de Vila pero estar alojado en un terreno que pertenece al municipio de Sant Antoni. El primer paso, señala, es pedir la declaración de interés general al Consell de Ibiza, también que recursos hídricos dé el visto bueno. «Estamos ya en reuniones», indica.

Durante todos estos años, explica, «nadie ha puesto palos en las ruedas» para que el centro siga atendiendo a los animales abandonados que llegan a él, comenta. El concejal no entiende cómo el presidente de la asociación Nave, muy implicado con las colonias felinas de la isla, de las que, señala, ejerce como portavoz, no le ha comentado nada sobre este tema en todas las ocasiones en las que han hablado, antes de recurrir a la prensa para hacer una denuncia pública.

La asociación también denuncia que en esta misma situación se encuentran las instalaciones de Natura Parc, en Sant Antoni. A diferencia de Vila, desde este Ayuntamiento no han aclarado si esto es así o no. Desde Nave acompañan su denuncia con un informe de la Policía Local de Sant Antoni y una respuesta del propio Ayuntamiento en los que se indica que no cuenta con licencia de actividad, aunque estos documentos son de hace más de dos años. La asociación asegura que les consta que han iniciado ya los trámites para conseguir la licencia.

Nave pide que los ayuntamientos ofrezcan «explicaciones claras y públicas» de la situación de las instalaciones y exige «responsabilidades por los años» que han funcionado sin licencia. También reclaman «garantías de que estas irregularidades no se repetirán en el futuro».