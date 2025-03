Sant Josep prevé aumentar más del doble la cifra de villas edificadas en Vista Alegre

El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sant Josep contempla la construcción de más del doble del número de villas existentes en la urbanización Vista Alegre. Ahora hay 133 viviendas y, según el desarrollo previsto en el nuevo planeamiento urbanístico, se contemplan hasta 311.

En todo caso, la propuesta del avance del PGOU reduce el ámbito de esta urbanización, cuyo Plan Parcial y proyecto de urbanización fue aprobado en 1964, de las 59 hectáreas originales a 44,37. El recorte de la urbanización afecta a la masa forestal del norte que está calificada como zona verde, y también al tramo colindante con el torrente por ser «un espacio de alto valor ambiental» y que cuenta con una pendiente pronunciada.

El avance del PGOU destaca que en esta zona, con «un cierto nivel de urbanización y una situación media en el grado de edificación», hay «déficits de infraestructuras». Precisamente, tal como público este diario, el gobierno municipal del PP ha bloqueado la concesión de licencias en Vista Alegre por el incumplimiento de los requisitos de urbanización, lo que condiciona que las parcelas no reúnan aún la condición de solar.

En los últimos seis años el Ayuntamiento ha otorgado 61 licencias para edificar, pero en este mandato ha denegado al menos 31 solicitudes. Para desbloquear esta situación, el Consistorio, según se explica en el avance del PGOU, requirió a los propietarios «un estudio de riesgos y un proyecto de reurbanización».

El avance del nuevo planeamiento propone una actuación de transformación urbanística con la aprobación, primero, de un Plan Especial que analice el estado de la urbanización, sus déficits de servicios y las cesiones de terrenos para espacios libres y equipamientos.

También apunta la necesidad de «revisar con especial atención la inconveniencia de edificar en las parcelas próximas al canal d’en Nebot», al igual que en zonas de «gran pendiente y en la proximidad del abrupto frente costero». En este sentido, en septiembre de 2005, el antiguo bloque de apartamentos El Residencial se vino abajo por un deslave del terreno que se llevó por delante algunas viviendas de su entorno.

Nueva delimitación de la urbanización Vista Alegre. / D. I.

El avance del PGOU no desclasifica esta zona, aunque advierte de que el Plan de Ordenación Detallada (POD) debe incorporar «limitaciones relevantes». «Los riesgos de deslizamientos (que ya se han mostrado de forma evidente)» condicionan que «sea relevante no ocupar suelos no adecuados». Agrega que, aunque las parcelas «parecen coherentes con la ordenación del plan vigente, en algunas zonas no se ha respetado». Así, el POD «va a requerir una adecuación a la realidad».

Porroig y es Cubells

La urbanización Vista Alegre se incluye en la unidad integrada «Calas del Sur» del avance del PGOU, de la que también forman parte la urbanización de Porroig y es Cubells. En cuanto a la primera, el nuevo planeamiento describe que está «semiurbanizada» y cuenta con «vacíos sin colmatar». Para completar la urbanización pendiente y obtener terrenos para espacios libres y equipamientos se proyecta una actuación de transformación urbanística que implica la construcción de 55 viviendas, 19 más de las existentes (36) sobre un área de 13,8 hectáreas.

Delimitación del Núcleo Rural de es Cubells. / D. I.

También apunta que hay edificaciones que actualmente ocupan suelo de «alta protección» y, además, espacios vacíos que deberán «ser preservados», en especial aquellos que permiten «el acceso público a la costa».

En cuanto, a es Cubells, la antigua Unidad de Actuación 3.3, de 2,1 hectáreas en una zona con «una fuerte pendiente y riesgo de deslizamiento», el avance del PGOU prevé «completar» la urbanización y «delimitar el área edificable» con la figura de suelo rústico de Núcleo Rural.

