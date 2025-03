Prohens en la ITB de Berlín: «El Govern no ha decidido retrasar nada, el retraso es de ocho años»

En la ITB 2025, la feria turística de Berlín, no hay novedades bajo el sol que brilla en la capital alemana. El Govern no ha traído ningún gran anuncio de calado turístico y cuando se le interroga sobre el retraso en aprobar las primeras medidas contra la saturación turística y la falta de consenso en el Parlament para sacar adelante, por ejemplo, la subida de la ecotasa la presidenta balear, Marga Prohens, se pone a la defensiva: no hay demora de «días» sino de «ocho años» en alusión a las dos legislaturas de la socialista Francina Armengol.

Prohens expuso ayer, en el primer día de la feria berlinesa, que empezará a negociar con los grupos parlamentarios, sin referirse directamente a la subida de la ecotasa y la oposición a la medida tanto por parte de sus socios de Vox como de la oposición. La presidenta también dejado claro ante el principal mercado emisor a Balears que aunque apremie la diversificación las islas no van a renunciar al turismo alemán.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, abrió el turno de intervenciones subrayando que el Govern trabaja para que el archipiélago siga siendo «un destino preferente» para los alemanes. Recordó que se ha cerrado la primera fase de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad y que, paralelamente, se llevan a cabo inversiones por 1.120 millones de euros en el sector privado y el público.

Por su parte, Prohens, en un discurso pronunciado en alemán, agradeció su fidelidad al mercado germano, al que se quiere seguir «conquistando», porque «no podemos ni queremos renunciar» a él a pesar de que haya que abrirse a la diversificación para dejar de depender del turismo alemán.

Sobre la tardanza en anunciar su plan contra la saturación, la presidenta dijo que «el retraso no es de unos días», el retraso en que lleguen «medidas de contención es de ocho años». Defendió que el diagnóstico al que se ha llegado es «una situación provocada por los ocho años anteriores» y que pretenden que las medidas «que están ya elaboradas dentro de la conselleria de Turismo y del Govern» casen perfectamente con el documento coordinado por Antoni Riera. «Puedo entender las prisas porque estas medidas y este diagnóstico deberían haber llegado probablemente hace ocho años», volvió a repetir.

José Miguel L. Romero

Para que salgan adelante tocará «negociar con todos los grupos. La aritmética parlamentaria no es la que me gustaría a mí. Es la que es». Los populares se pondrán a la faena para la negociación, «como hacemos absolutamente con todas las leyes dada la minoría parlamentaria que tiene el Govern».

Sobre el aumento de visitantes en 2024, un 6 %, con casi 19 millones de turistas, Prohens se queda con que en julio y agosto solo subió un 1 % mientras «estamos creciendo el doble en valor» frente al volumen. A la presidenta no le gusta el término de turismo de lujo, porque «no es sinónimo de turismo de calidad» y destacó que las islas siempre han sido un destino de turismo familiar y quieren seguir siéndolo.

Críticas de la oposición

Los partidos de la izquierda atacan al Govern de Marga Prohens por su «engaño» en relación a las medidas previstas para frenar la saturación turística en Baleares. Así, el socialista Llorenç Pou aseguró ayer por la mañana en el Parlament que «las medidas de contención que quiere aplicar el PP sólo han permitido crecer en turismo cada verano, a razón de un millón de visitantes más cada año, hasta alcanzar los 20 millones previstos este verano».

Por otra parte, Pou reclamó una mayor claridad para saber qué hará el Govern con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), para conocer si la hipótesis central será subir el ITS sólo 1,2 euros a establecimientos que cobran más de 500 euros la noche. «Veinte millones de turistas hacen maletas para venir hacia aquí y ustedes siguen sin hacer nada», detalló Pou.

