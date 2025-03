Ibiza confía en que las reservas de turistas alemanes suban tras las elecciones: “Han dado tranquilidad”

«Simplemente no falles». El titular de portada de Die Zeit del pasado lunes, con una foto a toda página de Friederich Mertz (líder de la CDU, vencedora de los últimos comicios), resume la situación de Alemania.

No hay margen para que el (probable) próximo canciller cometa errores. La economía atraviesa un momento muy delicado, hay temor a que la industria empiece a mandar al paro a miles de obreros, el aliento de Putin llega a Berlín y la ultraderecha, tras lograr el 21% de los votos en las pasadas elecciones, aguarda como un buitre a la espera de que le llegue su momento. De hecho, no desaprovecha los atropellos masivos, como el producido este mismo lunes en Mannheim (el tercero en los últimos meses), para seguir acumulando adeptos, aunque el autor, más que islamista, fuera un pirado.

No es, no obstante, el Berlín que se encontró Manuel Chaves Nogales cuando llegó aquí en 1933, poco tiempo después del ascenso al poder de Hitler, y que describió en ‘Bajo el signo de la esvástica’. No hay ardor guerrero en sus calles, como informó el periodista, si bien esta ciudad no es el feudo de AfD, ya que sólo ganó en uno de sus distritos. Habría que visitar sus alrededores para palpar el ambiente: la capital alemana es un oasis en medio del dominio aplastante de la ultraderecha en todo lo que fue la antigua Alemania Democrática, la soviética, donde venció con aplastante mayoría. Hasta con el 40% de los votos en algunas ciudades.

Este es el panorama que se encuentra la expedición pitiusa en esta nueva edición de la ITB, en la que, un año más, cuenta con un estand (este año, al menos, no está de cara a la pared) a la medida (100 metros cuadrados, la mitad que en Fitur) de lo que supone para nuestra economía este mercado, que sigue a la baja año tras año: el número de turistas cayó en 2024 un 5%, y el gasto, de los alemanes, un 6,68%, aunque estos datos son del Ibestat y en el Consell prefieren hacerse eco de los de AENA, según la cual los viajeros (no turistas) aumentaron en un 10%.

Hay, entre los empresarios ibicencos, quien prefiere ver el vaso medio lleno, como Juan Carlos Miralles, director comercial de THB, quien considera que las elecciones alemanas han «dado tranquilidad al país». Y eso, añade, que «todavía no se ha formado el gobierno. Seguro que habrá una coalición entre CDU y los socialdemócratas, algo que les da tranquilidad». Y eso afectará al turismo, a pesar de que en su economía pinten bastos: «Con esa tranquilidad, los alemanes ya están pensando en su vida, en sus vacaciones». Miralles tampoco cree que la crisis industrial de Alemania sea para tanto: «Yo lo pondría entre comillas. Ellos están en un crecimiento cero. Pero siguen siendo una máquina de industria total». Producen

menos, sí, «pero no es un desastre».

Ni en el ‘top3’

En su caso, de momento las reservas del mercado alemán «están muy a la par de las del año pasado». No obstante, indica que el turista germano es su «tercer o cuarto mercado, es decir, ni casi el top 3». Aun así, la tendencia de venta, «no solo del mercado alemán, sino del resto de mercados en las últimas cuatro semanas, desde Fitur hasta ahora, ha sido positiva, especialmente para la bahía de Sant Antoni». En la feria de Madrid tenían «números negativos», que ahora están «equiparando» con los del año pasado en estas mismas fechas.

Christian Weitzel, director comercial de Azuline, cree que la próxima temporada «no pinta mal» y confía en que sea «buena» —«hay que trabajarla»—, si bien advierte de que «las ventas se están frenando en general». Respecto al mercado alemán, espera que «que no siga bajando más». Alerta de uno de los peligros que se corren al respecto: si sigue cayendo el turismo familiar, «se perderá la turoperación alemana y, paralelamente, también se perderán las plazas de vuelo que facilitan las compañías aéreas para clientes directos». Y da cifras: «Más o menos el 70% de las plazas de avión están compradas por algún turoperador. Si no tienen clientes, anularán las plazas y a lo mejor perdemos el avión completo a Ibiza».

Cree que si a Mallorca llegan más alemanes (proporcionalmente) que a Ibiza es porque «da la impresión de que el turismo está más destinado al ocio que al sol y playa. Se ha perdido un segmento del mercado alemán que antes venía a la isla». Espera que con el sello Family Moments, que se presenta hoy, «esto cambie un poco».

El mercado alemán, lento

El mercado alemán «está en una situación un poquito más lenta que otras temporadas», detalla Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo de Ibiza, que cree que la temporada, en general, «puede ser parecida a la anterior». El lado positivo de este asunto, subraya, es que «la isla no se la juega todo en un solo mercado, pues el destino está bastante diversificado». Ibiza «no está monopolizada por un solo país, como había ocurrido anteriormente», lo que permite jugar con más cartas en la baraja: «Preocupa, en cierto modo, porque el mercado alemán está entre los cinco primeros, pero vemos crecimientos muy interesantes en los últimos años de mercados como el holandés, el francés u otros emergentes, como el suizo, el portugués o el escandinavo». El presidente del Consell, que además ostenta la cartera de Turismo, redunda en ello: «Nuestra fortaleza estriba en que podemos compensar con otros mercados y no depender de una sola nacionalidad».

Sancho, no obstante, considera que «hay que seguir trabajando en las conectividades, porque al final es la base de todo». Y continuar «especializándose» en segmentos como el familiar: «Hay que seguir apostando por él, porque, evidentemente, el mercado alemán siempre se interesa por él. En este sentido, creo que también puede ser algo que nos ayude a mejorar la conectividad». La pescadilla que se muerde la cola de la que habla Weitzel.

Mallorca y Menorca más adelantadas

En Vibra también ven, «desde mitad de enero, una tendencia positiva del mercado», según David Muñoz, su director de marketing: «Estamos con un nivel de preventa similar a la del año anterior en Ibiza, si bien en Mallorca y en Menorca están más adelantados». Cree que, en cuanto las discotecas informen de sus programaciones, subirán las reservas, pues el público joven es su principal cliente: «Y no hay que olvidar que este año es la apertura de [UNVRS]. Será un momento importante para la isla, un factor que hará que mucha gente venga». En cuanto al mercado alemán, y «descontada la quiebra de FTI [turoperador alemán que cayó el pasado año]», estarían «en niveles similares al año anterior». Tampoco es un mercado que les quite el sueño: «Reino Unido, España, Italia, Francia y Holanda van por delante en Ibiza. Para nosotros, Alemania es el sexto mercado», quizás porque se decanta «más por el turismo familiar».

Carmen Ferrer, alcaldesa y responsable de Turismo de Santa Eulària, insiste en que para que lleguen más alemanes «son vitales las conexiones aéreas», que no son sencillas para que puedan volar hasta la isla. Ni baratas: «Hay un problema importante de conexiones y de coste de conexión. Influye mucho a la hora de decidirse por un destino u otro que un porcentaje importante de tu presupuesto se vaya en la conexión». Además, los alemanes «siguen apostando bastante por la turoperación porque les da confianza a la hora de viajar. Por eso hay que ver qué espacio, qué capacidad se está dejando a la turoperación» en la isla. A su juicio, es «escasa en verano», época en que el turismo familiar «queda desplazado por otros mercados».

