Hoteleros de Ibiza: “Si sabemos que van a dormir en una furgoneta, preferimos no contratarlos”

«Seguimos luchando con la capacidad máxima que podemos dar de alojamiento para el personal, porque es difícil. Nos ayuda un poco abrir los hoteles con el Imserso, al poder ofrecer más meses de trabajo a cierta parte de la plantilla, que así es más fiel», comenta Christian Weitzel, director comercial de Azuline, en la feria turística de Berlín (ITB). Lo que no están dispuestos es a dar trabajo a personal que viva en chabolas: «Desde luego que no. Tenemos habitaciones de personal, pero no nos da ni de lejos para alojar todo el que no tiene residencia en Ibiza. Pero si sabemos que van a dormir en furgoneta, preferimos no contratarlos. La razón es que tienen que vivir en unas condiciones buenas para poder rendir en el trabajo».

Soluciones a corto o medio plazo

«En esta situación, ¿quién se plantea un proyecto de vida en Ibiza si está muy difícil conseguir alojamiento?», se pregunta Alejandro Sancho, presidente de Fomento del Turismo, que considera que «es fundamental que en 3, 4 o 5 años, en un periodo a corto o medio plazo, haya ya soluciones» habitacionales.

José Miguel L. Romero

En THB se han visto obligados también a dedicar de su planta más habitaciones para el personal: «Pero el problema ya no solo es de Ibiza. Lo tenemos también en Lanzarote. Allí no hay vivienda. Es que no consigues alquilar nada. Vas a las inmobiliarias y te preguntan, ¿para cuánto, para tres días? ¿Para siete días? ¿Para un mes?».

En Vibra Hotels querían reformar el antiguo hotel Picadilly para alojar trabajadores, pero el proyecto lleva un año parado, según comenta David Muñoz, su director de marketing.

Suscríbete para seguir leyendo