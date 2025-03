La ’Reina del Carnaval’ se libra de la lluvia pero no del fuego

«Es la primera vez, en los 16 años que llevamos organizando este evento, que quemamos la sardina antes de despedir el Carnaval, pero no ha quedado más remedio debido a las circunstancias meteorológicas, que han obligado a posponer la rúa al próximo sábado». El comentario lo hace el presidente de la Asociación de Vecinos de es Clot, Pepe Pérez, mientras está supervisando que todo esté listo en el parque de la Paz para recibir al cortejo fúnebre y lo repetirá más tarde ante el público congregado para la celebración.

Entre tanto, en la sede de la agrupación vecinal, Victoria Balanzat da las últimas instrucciones a los integrantes de la comitiva que acompañará a la sardina, a la que este año han bautizado como la ‘Reina del Carnaval’.

A la espera de que arranque el evento, exhiben a la protagonista del festejo en la entrada del local y algunos aprovechan para fotografiarse con ella. La ‘Reina’ luce una corona roja en honor a su título y llama la atención también por sus gruesos labios rojos, su cuerpo de escamas plateadas y sus aletas azules. Toni Colom, su artífice, ha empleado cerca de dos meses en que luzca así de llamativa.

El velatorio

En la sala principal de la sede, como si de un velatorio se tratase, posan ante la cámara de Joaquín Rosauro Fernández, fotógrafo de Es Clot, y todos los vecinos del barrio que forman parte del cortejo. Son cerca de medio centenar de personas, vestidas con elegantes trajes negros y chisteras. Para romper el riguroso luto y darle el toque carnavalero que se merece el acontecimiento, ellos llevan pajarita y bufanda azul y ellas adornan sus cuellos con boas de llamativos colores . «Otros años solíamos vestir más con estilo cabaret, pero esta vez hemos querido innovar un poco y escoger un atuendo más antiguo, de los que se llevaban a principios del siglo XX», comenta Balanzat. Ella, que es la profesora de baile, se ha encargado de la coreografía y de la puesta en escena del espectáculo que las bailarinas y bailarines de la asociación ofrecerán más tarde en el parque de la Paz. «Tendremos números de cabaret, cuplés, flamencos e incluso swing», adelanta.

Los integrantes del cortejo fúnebre en la sede de la Asociación de Vecinos de es Clot. / M.A.

A las siete, como estaba programado, la comitiva sale del local de la calle Agapito Llobet. Ante el frío y el aire que sopla en ese momento, algunos expresan su temor de que el entierro de la sardina no tenga tan buena acogida como otros años. «Con el día tan feo que hace no creo que venga mucha gente», dice uno. «Ojalá no llueva», comentan otras cruzando los dedos.

A la cabeza de la marcha, marcando el ritmo con los tambores, van una decena de miembros de la Agrupación Musical Gran Poder Ibiza. Al cortejo fúnebre no le falta detalle, tiene alcalde, obispo, monaguillo y todo un coro de plañideras que desfilan tras la ‘Reina del Carnaval’, que portan cuatro hombres.

Mientras siguen el itinerario habitual, por la calle del País Valencià y después por la avenida España, en el parque de la Paz ya se han llenado las 120 sillas dispuestas para la ocasión. «Pensábamos que nos sobrarían y parece que nos van a faltar», dice visiblemente contento Pérez.

A su lado dos turistas de Madrid, Pilar y María, le acaban de preguntar cuándo llega a la plaza el entierro de la sardina. Confiaban que sería a las siete y ahora temen perder el autobús que les llevará a su hotel, en Santa Eulària. Al final, deciden tomarse la espera con calma y disfrutar de un plato de sardinas recién hechas.

Recaudación para Addif

Este año el Ayuntamiento de Ibiza ha aportado 72 kilos de sardinas, que en estos momentos hacen a la parrilla Isidoro, su nieto Alex y Manolo. «El plato de pescado es gratis y todo lo que se recaude con la bebida irá destinado a la Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif)», apunta Pérez.

Momento en que la sardina arde en el parque de la Paz. / Toni Escobar

Poco después de las siete y media llega el cortejo fúnebre al parque y rodea la fuente para que todo el público pueda contemplar a gusto a la ‘Reina’, antes de que le llegue su hora. A continuación, comienza el espectáculo con los bailarines de es Clot y Belma Céspedes Dúo.

La lluvia finalmente no hace acto de presencia e incineran a la sardina cuando toca, el Miércoles de Ceniza. Esta vez, sin embargo, su entierro no es un adiós a Don Carnal sino un hasta luego. El sábado, si el tiempo lo permite, habrá rúa en Ibiza y Es Clot saldrá a la calle con la comparsa ‘Sarao’, un nombre que va ni pintado con el espíritu festivo que tiene esta asociación de vecinos de Vila.