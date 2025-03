El reencuentro de Margarita con Bitxu, el más grandullón de Dogspital en el hospital de Ibiza

Cuando Bitxu ve aparecer a su humana, su timidez se transforma en euforia: se agita, mueve la cola, y huele de arriba abajo a Margarita, buscando su contacto después de haber estado más o menos un mes sin ella. La que es su compañera de vida desde hace casi diez años, Margarita Díaz está hospitalizada en Traumatología del Hospital Can Misses y los dos se han echado mucho de menos. Los peludos no lo expresan con palabras, pero Bitxu tenía algo de estrés por separación y se rascaba más de la cuenta. A veces lloraba.

Reecuentro de Margarita Díaz con su perro 'Bitxu' en el Hospital de Ibiza / Marcelo Sastre

Este martes ha tenido una gran mañana: ha podido volver a pasar tiempo con su dueña gracias a la sala Dogspital, pensada precisamente para este tipo de encuentros. Margarita comenzó a hacerse cargo del «mil leches» cuando éste apenas tenía mes y medio de vida. Le dijeron que sería un perrete de tamaño medio. Ironías de la vida, ahora cuenta con la medalla de ser el perro más grande que ha entrado nunca en este hospital, y eso que esta iniciativa pionera en los hospitales de toda España lleva cerca de ocho años en marcha: pesa unos 50 kilos.

"Siempre está a mi lado"

Cuando ella le enseña una chuche, Bitxu coloca su pata sobre la mano derecha de Margarita para que, con la izquierda, se la dé. Esta mujer es de las que están convencidas de que las mascotas son un miembro más de la familia. Bien lo saben quienes han tenido la suerte de convivir con estos animales. «El piso es suyo. Si yo me voy a hacer algo, él se viene conmigo. ¿Que me voy al sofá? Pues también me sigue. Cabemos los dos. Siempre está a mi lado. Duerme conmigo, hasta que se cansa y se va a otro sitio», explica Margarita junto con su hija, Sara Ferran, que ha traído el perro al hospital. Es en la planta baja, en el edificio principal (el ‘D’), donde se encuentra la sala Dogspital. El círculo de Margarita se ha ido organizando estas semanas para hacer de ‘mamis’ y ‘papis’ de Bitxu.

Antes de él, Margarita ya sabía lo que era tener una mascota: «Hubo que sacrificar a Max, el anterior perro, porque estaba muy enfermo. Yo llevaba muchos años con él, y cuando se van, lloras, está claro». Por eso muchos dueños tienen resistencia, luego, a tener otro animal. Todo para no volver a vivir el dolor de su fallecimiento. O, al menos, al principio: «Mi hijo quiso traerme otro perro, y como no podía traer a Max de vuelta conmigo, llegó con Bitxu».

Tiene servicio de veterinario a domicilio y un día le visitó una profesional a la que Bitxu no conocía, por lo que se espantó y se escondió. «Yo lo cogí para que pudiese verlo la veterinaria, pero él se asustó y me tiró al suelo». Los 50 kilos de Bitxu no son baladí. De ahí la hospitalización de su humana. «Fue por el susto, porque él se porta genial», añade Margarita, que también recibe este reencuentro con mucha alegría. Además, esta mujer trata de tomarse con humor lo que ocurrió: «Fue una estampa cómica».

"Un chute de energía"

Los pacientes que se acogen a esta opción suelen llevar «muchas semanas o meses ingresados», explica Maria Costa Marín, coordinadora de la unidad de Mejora Continua y Seguridad del Paciente, de la que depende Dogspital. «Es como un chute de energía y ánimo para ambas partes. Por el olor y el ruido del hospital, los perros se dan cuenta de que no están en un entorno doméstico. Pero, aun así, ambas partes reaccionan con mucha alegría», añade.

Toni Torres, educador y monitor canino de este programa de encuentros, y presidente de Club Agility Eivissa, explica que para autorizar una visita perruna se dan hasta tres vistobuenos: «El paciente tiene que recibir la autorización del médico que le está tratando y luego toca la verificación de un veterinario. Para ello hay que acudir a alguna de las clínicas adheridas al proyecto (casi todas lo están) y no cobran nada al paciente o a quien les lleve el perro, independientemente de si se trata de su veterinario habitual o no». Allí revisan que el perro tenga las vacunas al día y su estado general.

«Luego entramos nosotros, que realizamos una cita previa con el animal», añade el monitor canino, quien destaca que esta sala se adapta a muchas casuísticas. «A veces se ha bajado, incluso, una cama y el oxígeno». Todos los servicios que sean necesarios para posibilitar estas visitas.