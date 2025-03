El PSOE denuncia «el desmantelamiento el servicio de salud mental infantil y juvenil» de Ibiza

El PSOE ha denunciado este martes en el pleno del Parlament balear «el desmantelamiento de los servicios de salud mental infantil y juvenil en Ibiza y Formentera. En una pregunta a la consellera de Salud, Manuela García, la diputada ibicenca Irantzu Fernández advirtió de que las unidades de la isla se encuentran sin psicólogos infantiles y sin terapeutas para atender a cientos de casos, mientras que la lista de espera llega a un año. «Estamos preocupados porque frente a la enumeración de los supuestos hitos que han conseguido, la realidad es que en la Usmij (Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil) de Ibiza y Formentera seguimos sin psicólogos infantiles. La realidad es que no se resuelve el problema con el hecho de que haya psicólogos adultos haciendo peonadas de 12 horas a la semana. Puede ser que estos profesionales atiendan a adolescentes, pero no a niños de uno a cuatro años porque no tienen formación para ello», recalcó Irantzu en el Parlament.

La diputada socialista ibicenca también denunció que el Ib-Salut «no quiere contratar ni psicólogos generales sanitarios, ni terapeutas ocupacionales» y «que el área de psicología de la Usmij de Ibiza lleva un año sin atender todo lo que no es urgente o preferente». «Hay muchas familias que llevan esperando un año. No puede esconder los datos y huir de las soluciones», lamentó.