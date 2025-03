: ¿Qué pasará con el turismo en Ibiza si sigue gripada la locomotora alemana?

Alemania, el motor de Europa, está gripada. La economía no arranca y acumula dos años con el PIB en rojo, y en la prensa económica se llega a insinuar que, de seguir así la deriva de su antaño modélica industria automovilística, prósperas ciudades como Stuttgart o Wolfsburgo se convertirán en los Detroit germanos.

Putin caracterizado como la muerte en una manifestación celebrada en Berlín contra la invasión rusa de Ucrania. | EFE

Ibiza y Formentera acuden a la feria turística de Berlín (ITB) sin perder de vista las vicisitudes económicas que atraviesan los alemanes y, también, el cambio de rumbo producido en el gobierno germano tras los comicios del 23 de febrero, en los que la CDU obtuvo mayoría y la ultraderecha logró el 21% de los votos. Es, a juicio del ibicenco José Antonio Roselló, economista y vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), «uno de los momentos más delicados de la economía alemana de los últimos tiempos». El país lleva dos años «continuados de estancamiento y, al mismo tiempo, está inmersa en una crisis política que ha conducido a elecciones anticipadas, haciendo todavía mayor la incertidumbre de cara al futuro».

En 2023 su PIB «cayó un 0,1%; y en 2024, un 0,2%», señala, a la vez que recuerda que las estimaciones para 2025 son de «una leve recuperación del 0,7%», según la OCDE. Destaca, según Roselló, «la fuerte caída de la inversión, de un -0,7% en 2023 y del -2,9% en 2024». Las exportaciones «también están estancadas» (0,2% de crecimiento en 2023 y leve crecimiento del 0,1% en 2024». Y el consumo privado cayó el 0,2% en 2023 y experimentó un modesto avance del 0,4% en 2024: «Aunque no pocos análisis hablan directamente de recesión, quizás el término es técnicamente exagerado y lo más correcto es hablar de atonía».

El cuadro, no obstante, no es para echar cohetes. Es más, su situación económica «ha arrastrado al conjunto de la zona euro, cuyo PIB en 2023, según datos del banco Central Europeo, creció apenas un 0,5%, y en 2024, un 0,7. Para 2025 se espera un mejor tono: un crecimiento del consumo privado del 1,3% y un crecimiento del PIB de toda la zona del 1,1%. No muy brillante».

Los años dorados de Merkel

Roselló se retrotrae «a los años dorados» de los gobiernos de Angela Merkel para explicar cómo se ha llegado a esta situación: «Seguramente porque a ella, de niña, le habían llegado los ecos del drama de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y también porque de joven, y durante su época de formación, había sido ciudadana de Alemania del Este y había tomado conciencia tanto de los peligros de la Guerra Fría como de las condiciones de penuria de los regímenes del socialismo real, su pretensión fue afianzar una Alemania económicamente fuerte y al mismo tiempo pacifista y defensora del multilateralismo». Un elemento esencial de su política fue «cultivar la amistad con Rusia, que, además, en lo económico era proveedora esencial de gas a precio asequible, necesario para su industria».

Sin embargo, «poco podía imaginar Merkel que habría un cambio copernicano de circunstancias» y que Putin se convertiría «en un gobernante que devolvería a Rusia a las veleidades expansionistas del pasado». Con la invasión de Ucrania, «de la noche a la mañana, una de las bases esenciales de la economía alemana saltó por los aires, al tener que prescindir, casi en su totalidad, de las compras de gas ruso barato». A partir de entonces, la economía de Alemania «entró en una severa crisis, al tener que proceder a una reestructuración profunda de su base industrial».

La problemática de Alemania, sugiere el economista ibicenco, «no es algo que se pueda analizar desde el mero análisis de coyuntura o desde el análisis del ciclo económico; el problema es de raíz estructural» y afecta a su desempeño económico: «A ello se suma, también desde la vertiente estructural, la difícil transición verde que el país se había propuesto. Y para acabar de enredar las cosas, las polémicas internas entre partidos -en un contexto en que nadie tiene la mayoría- sobre el presupuesto».

El resultado ha sido «la pérdida de dinamismo de su base económica, centrada en la industria y las exportaciones, que ha derivado en reestructuraciones empresariales de gran amplitud». Y no hay que olvidar «la falta de innovación en un país que antes se había tomado como modelo» en ese ámbito.

Paro e industria del automóvil

Como aspecto «muy notable», destaca que pese a todo la tasa de paro «resiste alrededor del 3-3,5%, aunque en ligero aumento», y que la tasa de ahorro de las familias (en eso los alemanes son ejemplares) se sitúa «más o menos estable, alrededor del 10,5%». Eso, reitera, «indica una vez más que no hay que confundir atonía o estancamiento con recesión». No obstante esas apreciaciones, no hay que olvidar que la industria, especialmente la del motor, prevé mandar a su casa a miles de trabajadores en los próximos meses. Y paro significa ajustar gastos, entre ellos los viajes.

A todo ello, «los registros de turismo de Alemania hacia España muestran cifras exultantes», según Roselló. De acuerdo con Frontur, entraron en España casi 12 millones de ciudadanos de ese país en 2024, lo que representa un aumento del 8,6% sobre 2023: «Y el gasto turístico de alemanes hacia España fue de 15.527 millones de euros, un 17,% mayor al de un año antes». Respecto a Balears, «la situación de atonía de la economía alemana tampoco parece haber tenido un efecto relevante», al menos en Mallorca, pues Ibiza es otro mundo.

«Lo interesante -añade- es que en Mallorca, auténtico feudo alemán, el turismo teutón no pareció enterarse de la ‘crisis’ de su propio país. Por ello, el dato de Ibiza puede tener alguna explicación más particular, más allá de la coyuntura. Por otro lado, no olvidemos que para las Pitiusas, en cuanto a turismo no nacional, el turismo alemán tiene una presencia menor que el italiano o el neerlandés».

Desacople

Y no menos «espectacular» fue el comportamiento del gasto turístico: «La variación anual del gasto de Alemania en las islas fue del 16,55%. Francia aumentó el gasto también en el 16,11%. Reino Unido quedó mas rezagado, con un aumento del 3,5%, pero fue un aumento a fin de cuentas».

Estos datos confirman, una vez más, «un cierto desacople del turismo, en este caso el alemán y el continental en general, respecto de la situación económica, aunque no hay que perder de vista la observación de que estancamiento no es recesión y algunos aspectos de la macroeconomía ayudan, como es el caso de las bajas tasas de paro, que son un factor esencial de sustento del turismo».

Pero tampoco hay que dejar pasar por alto algunos avisos que están dejando turoperadores tan importantes como TUI, que cotiza en la bolsa de Frankfurt, donde sus valores se resintieron recientemente ante la desaceleración de las reservas (tanto en Alemania como en el Reino Unido) de cara a la inminente temporada. La situación económica y el incremento de precios son dos de las claves de esa caída de las ventas anticipadas. Seguro que los turoperadores se lo volverán a echar a la cara (ya lo hicieron el año pasado, y el anterior, y el anterior al anterior...) a la comitiva política y empresarial ibicenca que visita estos días Berlín.

Roselló cree, además, que «un aspecto que habrá que ir evaluando con el paso de los meses es el efecto de la guerra comercial de Estados Unidos con Europa, si es que se recrudece, como es de esperar. Si hay guerra comercial, pierde todo el mundo. En este caso, una guerra comercial tendrá efectos negativos para una potencia exportadora como Alemania».

