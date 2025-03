Guía para la escolarización en Ibiza el curso 2025-26

La conselleria de Educación y Universidades abrirá el proceso de escolarización en los centros de Ibiza para el curso 2025-2026 el 28 de abril en la etapa de 0-3 años y concluirá el 26 de junio con la de Bachillerato.

Este año por primera vez, además de solicitar la plaza de forma telemática, en los centros que quieran hacerlo así la matrícula también podrá realizarse por esta vía, sin necesidad de acudir presencialmente. Las familias que no dispongan de usuario en la plataforma GestIB podrán acceder mediante un certificado digital o el sistema Clave.

El proceso de solicitud para las familias con niños de 3 años que se incorporan al sistema educativo para cursar 4º de Infantil (3 años) empieza el 12 de mayo. La conselleria, basándose en las cifras de nacimientos del año 2022 registradas en el padrón, prevé que empiecen su andadura escolar el próximo curso alrededor de 9.313 niños. Según estos datos, para el curso 2025-2026, Educación ofrecerá un total de 13.578 plazas para 4º de Educación Infantil en Balears, distribuidas en 8.015 plazas públicas y 5.563 plazas concertadas.

El punto de antiguo alumno se mantiene como criterio de baremación complementario (que los centros pueden decidir si tienen en cuenta o no), a la espera de saber si la sala de lo contencioso se pronuncia a tiempo antes de que empiece el proceso de admisión y decreta o no la suspensión cautelar de este criterio, impugnado por FAPA y el STEI al considerar que es "discriminatorio y segregador" y que no se ajusta a derecho. Cabe recordar que el Consell Consultiu dio el visto bueno al decreto de Educación en el que va incluida esta medida, pero hubo tres votos particulares en contra.

Fechas clave proceso de escolarización curso 2025-2026 Etapa 0-3 Primer ciclo de Infantil Solicitudes del 28 abril al 6 de mayo Proceso de admisión Segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial Solicitudes del 12 al 20 de mayo. Proceso de adscripción 3 al 9 de abril

Etapa 0-3

En la etapa 0-3, el sistema educativo contará con 1.700 plazas nuevas el curso que viene (un millar de ellas concertadas y el resto públicas). En total se llegarán a las 14.100 plazas para niños menores de tres años, cifra «histórica» en palabras del conseller de Educación Antoni Vera. Las familias con niños de estas edades podrán solicitar plaza en las escoletes públicas o concertadas entre el 28 de abril y el 7 de mayo. El periodo de matrícula finalizará el 27 de junio, y a partir del 28 de junio se podrán presentar solicitudes fuera de plazo. Como novedad, las solicitudes tardías se evaluarán cada 15 días, en lugar de adjudicarse por orden de llegada, garantizando una distribución más equitativa. Todas se baremarán. Las familias con bebés de al menos 15 semanas podrán participar en el proceso fuera de plazo.

En lo que se refiere al proceso de adscripción (cuando los estudiantes acaban su etapa en un centro y pasan a otro vinculado, con plaza garantizada), el trámite arrancará el 3 de abril. Las nuevas adscripciones incluyen varios cambios en Mallorca, Ibiza y Menorca. En Ibiza, el colegio Can Bonet de Sant Antoni se vincula al IES Sa Serra, el Santíssima Trinidad de Sant Antoni al IES Quartó de Portmany, y el Mare de Déu de les Neus de Sant Josep al IES Algarb.

Para informar a todos los equipos directivos sobre las novedades del proceso de escolarización para el próximo curso, la Dirección General de Planificación y Gestión Educativas organizará varias jornadas informativas en los centros de Balears.

La reunión en Ibiza está prevista para mañana 5 de marzo, mientras que en Menorca se celebrará el 6 de marzo y en Mallorca, el 7, 10 y 11 de este mismo mes.