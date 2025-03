Esta es la fotógrafa internacional que inaugura en Contrast Ibiza la primera exposición individual de su carrera en España

El festival Constrast Ibiza, que se celebra en el espacio sa Punta des Molí, en Sant Antoni, celebra este año su quinta edición con la fotógrafa de Nueva York Lynn Goldsmith. Es la primera confirmación del festival para este año, donde Goldsmith llevará a cabo la primera exposición individual de su carrera en España.

Goldsmith es la fotógrafa más popular desde los años 70 en la escena musical y cultural de Estados Unidos. A través de su objetivo ha documentado la cultura americana a lo largo de cinco décadas y ha fotografiado a los músicos y los grupos musicales más importantes del mundo. Suya es la portada del disco ‘Easter’ de Patti Smith o las instantáneas de libro ‘Bruce Springsteen & The E Street Band’, una edición dedicada a la grabación y gira del disco 'Darkness on the Edge of Town'. En él, Goldsmith llevó a cabo un trabajo de documentación de la gira celebrada en 1978 y que consolidó al por aquel entonces joven músico de New Jersey, Bruce Springsteen.

Además, por su cámara también han pasado nombres inmortales de la música como Bob Marley, Tom Petty, Sting, Michael Jackson, Bob Dylan, Bono o Prince, entre otros muchos. Ganadora del World Press Photo en 1985, sus fotos se conservan en el MOMA o el Smithsonian y han protagonizado portadas en Time, Newsweek o The New Yorker.

Goldsmith estará en Ibiza el día 10 de mayo para inaugurar esta exhibición tan especial en la sala Walter Benjamin del espacio sa Punta des Molí de Sant Antoni.

Se ha convertido ya en una cita clásica que Contrast Ibiza se presente en Nueva York semanas antes de su celebración en la isla. "Este año la presentación será especial porque el evento tendrá lugar en la Morrison Hotel Gallery del Soho en Manhattan, gracias al acuerdo de colaboración alcanzado entre ambas partes. La fecha escogida es este miércoles 5 de marzo en un evento que contará con fotógrafos de la escena neoyorquina y artistas de primer nivel, además de personalidades de la cultura de la gran ciudad", concluye la organización en un comunicado.