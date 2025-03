Doble robo violento en Formentera: «Nos apuntaron con una pistola»

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años y origen sudamericano en Formentera por un delito de robo con violencia e intimidación y otro de detención ilegal. Además, está buscando a su compinche para detenerlo, acusado de las mismas fechorías que su colega por los hechos sucedidos en la madrugada del 28 de febrero al 1 de marzo en la zona de ocio nocturno de es Pujols.

Alecsandru, un ciudadano rumano de 19 años, se encontraba en un bar de copas con un amigo cuando ambos protagonizaron un rifirrafe con otras dos personas, según ha relatado el protagonista de la historia a Diario de Ibiza.

En un momento de la noche, en torno a las tres de la mañana, ambos bandos decidieron salir fuera para limar asperezas y fue entonces cuando aparecieron los dos presuntos delincuentes. Siempre según la versión de Alecsandru, las víctimas no los conocían de nada y no tenían ninguna relación con el incidente vivido unos minutos antes en el interior del bar.

Los dos acusados exigieron a Alecsandru y su amigo que se subieran a un coche, a lo que se negaron, pero ya no opusieron resistencia cuando fueron amenazados con una navaja. Así lo confirma la versión de la Guardia Civil, que en ningún momento habla de la «pistola pequeña, de bolsillo» que Alecsandru asegura que sus captores también emplearon para apuntarles e intimidarles.

«Borrachos y drogados»

De esta forma, no les quedó otra opción que meterse a la fuerza en el coche. «Uno de ellos me apuntaba con la pistola y me amenazaba con la navaja al mismo tiempo», recuerda la víctima, que reconoce que llegó a temer por su vida a la vista de las adversas circunstancias.

En plena noche, los agresores, que iban «borrachos y drogados», llevaron a sus víctimas hasta una zona que la Guardia Civil describe como un descampado, aunque Alecsandru aclara que más bien se trataba de «una calle vacía entre dos edificios», sin ninguna referencia más que permita fijar en qué punto de Formentera se encontraban exactamente.

Tras parar el coche y detener el motor, los acusados sacaron del vehículo a Alecsandru y su amigo y les pegaron. Además, también les arrebataron las carteras. «No nos robaron los teléfonos móviles porque pueden ser localizados», deduce la víctima.

En esos momentos de confusión, su amigo aprovechó para escapar a la carrera de la pesadilla que estaba viviendo, pero Alecsandru no encontró la ocasión para darse a la fuga y su mal trago todavía duró un tiempo más, aunque enseguida también consiguió zafarse.

Segunda fuga

Los agresores y la víctima que aún seguía bajo su control subieron de nuevo al coche y retornaron juntos a la zona de fiesta de es Pujols, donde los primeros, que estaban buscando «más bronca», le advirtieron a Alecsandru de que no se bajara del coche o tendría que afrontar las consecuencias. Sin embargo, según su relato, se las apañó para emular a su amigo y escapar a la carrera.

Lo último que supo Alecsandru de los acusados es que intentaron utilizar sus tarjetas bancarias para comprar algo, a lo que lógicamente reaccionó cancelándolas para evitar que a los daños físicos se sumaran daños económicos. «Estaban tratado de escapar a Ibiza», concluye.

Al día siguiente por la mañana, Alecsandru interpuso la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil de Formentera, que inmediatamente inició una investigación para tratar de encontrar a los supuestos delincuentes.

Después de varias gestiones, los agentes lograron identificar el vehículo usado para cometer los delitos y detuvieron a su propietario por tratarse de uno de los dos presuntos autores de los hechos. La investigación continúa abierta para tratar de localizar y detener al otro acusado.