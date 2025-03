Crisis de vivienda en Ibiza: veinte personas malviven en el último bosque de Cala de Bou

Hace once años, Emilia encontró una casa abandonada oculta en un pinar frente al mar, entre Cala de Bou y Port des Torrent. La casa estaba llena de ruinas y, prácticamente, convertida en una escombrera. «Pensé que el sitio se podía aprovechar, así que vinimos con unos amigos, la limpiamos y me instalé», comenta esta mujer nacida en Castellón y que lleva media vida en la isla. Al poco de llegar, recibió la visita de la propietaria de la parcela, una mujer cuyo nombre seguramente les sonará: Francisca Sánchez Ordóñez, conocida como Paquita Marsan, propietaria de los complejos turísticos ilegales de Casa Paola y Casa Lola.

«Paquita nos dijo que nos podíamos quedar aquí y no nos amenazó con echarnos ni nada», explica Emilia. Desde entonces, ya ha pasado más de una década. En este tiempo, y dentro de la enorme precariedad que supone vivir en un sitio de estás características, esta mujer se las ha ido apañando para subsistir con lo básico: «Tenemos un pozo y con un pequeño motor sacamos agua. La luz la obtenemos con placas solares aunque no podemos gastar demasiada energía. De hecho, no tengo televisión». La humedad de los meses invernales la sobrelleva encendiendo una chimenea que alimenta con la madera que encuentra en el bosque.

La falta de vivienda obliga a dormir en el interior de los coches. / Sergio G. Cañizares

Ahora Emilia vive acompañada de su hijo, que ya es mayor de edad. La mujer cobra una pequeña pensión que le permite sobrevivir y hace «algunos trabajillos». Explica que ingresa, aproximadamente, 800 euros al mes: «Cuando voy a hacer la compra vuelvo con depresión», dice, y señala que «al no pagar alquiler, puedo mantenerme». Aunque intuye que su aventura en la isla podría estar tocando a su fin: «Si es cierto que quieren urbanizar esta parcela, tendré que volverme al pueblo, a Castellón».

Durante los primeros años, Emilia estuvo aquí prácticamente sola, pero poco a poco, a medida que se ha ido agravando el problema de la vivienda, ha visto cómo en la parcela que rodea a la casa se han ido instalando autocaravanas, tiendas de campaña, chabolas e infraviviendas que acogen a un heterogéneo grupo de personas que tienen en común la incapacidad de poder pagar un alquiler. «Se me ha llenado esto de gente», comenta resignada, «pero no son problemáticos».

«Así es nuestra vida»

Detrás de la casa, dentro de la misma parcela, hay un espacio delimitado por unas vallas y telas donde encontramos tres autocaravanas y un entoldado que hace las veces de salón común. El espacio está limpio, hay macetas con plantas e, incluso, algunos inquilinos han instalado figuras de enanitos de piedra, parecidas a las que se usaban hace décadas para decorar las casitas de campo y que se han convertido en un cliché de la decoración kitsch.

Nos atienden algunos de los residentes, dos ciudadanos italianos y otro de nacionalidad brasileña, que no quieren facilitar sus nombres ni tampoco quieren dar datos de su vida personal, pero que sí nos comparten algunas reflexiones sobre el problema de la vivienda: «Cuando en los medios de comunicación habláis de ‘chabolistas’ me parece que lo hacéis con cierto desprecio. Nosotros estamos viviendo en la autocaravana por necesidad, porque no tenemos más remedio, pero estamos bien».

«Ya que no nos dejan vivir en un piso, porque que te cobren 1.500 euros o 1.800 es escandaloso, al menos que nos dejen vivir en las autocaravanas. No hacemos daño a nadie. Lo vergonzoso es que te cobren lo que te cobran aquí por el alquiler. Con los sueldos que pagan, no te da. Es así de claro. De lo que se tendría que hablar es de la avaricia de unos pocos que lo único que lograrán es que esta isla acabe explotando», lamentan.

Fachada delantera de la casa. | SERGIO G. CAÑIZARES

Comentan también que, en el caso que Paquita Marsan quiera recuperar el uso de su propiedad, se irán de aquí sin problema: «Tenemos una casa con ruedas. Nos iremos de aquí y nos instalaremos en otro lugar. Así es nuestra vida».

El drama de una familia

En el conjunto de la parcela viven entre 20 y 25 personas. Delante de la casa la zona está bastante más sucia. Hay coches abandonados, escombreras, palés… En un lado, más apartado, entre unas sabinas, hay dos caravanas que se han adecentado un espacio. Junto a una escombreras, hay un par de chabolas elaboradas con palés y telas que están en una situación mucho más precaria. En otro espacio habitan dos familias con menores. Una de ellas es la de Montse, una mujer que trabaja como camarera de piso y cuya familia es la última que se ha instalado en este lugar. Llegaron aquí en diciembre del año pasado, hace tres meses.

«El 8 de agosto perdimos la casa donde vivíamos de alquiler. Ya sabíamos que nos teníamos que ir, porque la hija de la casera se había casado y necesitaba el piso», comenta esta mujer. Fue entonces cuando se topó de bruces con la imposibilidad de encontrar un piso para una familia de cinco miembros -ella, su pareja y sus tres hijos- a un precio razonable.

«Como teníamos menores, el Ayuntamiento de Sant Josep nos facilitó un hostal gratis durante un mes. Pero eso solo fue el primer mes», explica. Después optaron por proseguir en ese hostal, pero pagaban 480 euros a la semana, es decir, 1.920 euros al mes. «No nos lo podíamos permitir. No nos llegaba. Buscamos piso. Tampoco lo podemos pagar. Te piden tres, seis meses de fianza, es imposible. Entonces, con lo que teníamos ahorrado, nos compramos una autocaravana de segunda mano. Hemos estado dando vueltas y, como conocemos a gente que vive aquí, nos vinimos a esta parcela».

Sin lugar a dónde ir

Montse llegó a Ibiza muy joven, en 1981, y explica que ha conocido todas las épocas de la isla: «Aquí siempre hemos vivido muy a gusto. Conocimos la época de los hippies, ha habido crisis económicas, épocas buenas, hemos pasado de todo y siempre hemos estado muy a gusto. Jamás pensé que acabaría en esta situación». Es la primera vez que está en la calle, y comenta que la experiencia es durísima, una prueba de fuego para su estabilidad mental: «A veces piensas en quitarte la vida y no lo hago porque mis hijos me necesitan». Convive con los dos hijos menores -que se encuentran en la pubertad- y le duele especialmente que ellos estén pasando por esta situación: «Vivir en estas circunstancias está afectando a su rendimiento escolar, y es algo que llevo clavadísimo dentro».

En estos tres meses que llevan instalados en la parcela han intentado arreglarse un espacio para, dentro de las circunstancias, sobrevivir con la mayor dignidad posible: sus dos hijos viven en una tienda de campaña grande ubicada junto a la autocaravana, ya que el mayor ha encontrado una habitación en otro lugar. Ella y su marido están en un chamizo hecho con palés. Han instalado dos cabinas que les sirven como lavabo y ducha. Gracias a unas placas solares tienen luz y pueden alimentar un pequeño termo para tener algo de agua caliente: «Al menos, que mis hijos se puedan duchar con agua caliente». Comenta que hacen «las necesidades» en una bolsa.

«Mi marido trabaja de peón en una obra y yo dentro de tres semanas empiezo a trabajar en un hotel. Antes, con lo que ganabas en verano, te daba para ahorrar, vivir en invierno e ir tirando, pero ahora ya no es así. Por un piso de menos de 50 metros cuadrados te piden 1.850 euros al mes más los meses de pago por anticipado», dice Montse y explica que no entiende las medidas que han adoptado los ayuntamientos de multar a los propietarios de los solares que permitan la instalación de autocaravanas: «Había un amigo que nos iba a dejar que nos pusiéramos en un solar a cambio de un alquiler muy barato, pero nos ha dicho que se expone a una multa y que ya no nos lo alquila. Es que te cierran la puerta a todo. Nada, no de dejan nada, te tapan todas las posibilidades».

Montse es consciente de que su paso por aquí tiene los días contados. La propiedad de la parcela ha presentado un proyecto para construir veinte viviendas en este bosquecillo, y en julio del año pasado el Ayuntamiento de Sant Josep aprobó el estudio de detalle que habilitaba la urbanización del terreno. «Nos dijo el abogado que en septiembre nos tendremos que ir de aquí», dice la mujer, que lo tiene ya asumido: «Recogeremos las cosas, las meteremos en la autocaravana y nos iremos a otro lugar».

Algo que también tiene claro Emilia, en el comedor de la casa que ha hecho suya, rodeada de libros y objetos recogidos de aquí y de allá: «En la vida he aprendido a saber soltar. No hay que atarse a las cosas. Quizás será el momento de irme de Ibiza. Te duele, pero así es la vida».

