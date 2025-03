Aitana desvela en un viaje a Ibiza cómo fue su ruptura con Sebastián Yatra

"Puede que cuando acabemos de grabar este documental ya no estemos juntos". Es una de las frases más escuchadas durante los primeros capítulos del documental de Aitana, 'Metamorfosis', que vio la luz el 28 de febrero en Netflix. Su ahora expareja, Sebastián Yatra, fue muy importante para la cantante catalana mientras estuvieron juntos, ya que aparece en numerosas ocasiones en el documental. En un viaje a Ibiza, Aitana desvela cómo fue su ruptura.

"Pues ya no estamos juntos", cuenta Aitana al final del episodio 4, cuando la joven cantante muestra algunos momentos de su verano en la isla. Y es que Aitana viajó con sus amigas a las Pitiusas tras la ruptura y hace estas declaraciones a bordo de un yate con un bonito bikini amarillo. "La ruptura fue justo antes del último concierto de la gira de verano (en Galicia) y claro, acabé tocadilla", relata.

Durante su estancia en la isla, Aitana fue vista en algunos locales disfrutando en buena compañía, con otras caras conocidas como Biel Yuste o Arón Piper. "He estado estos días saliendo, he ido a alguna fiesta", cuenta en su documental. "Ya me han sacado seis novios. Quién sabe, igual sí que los tengo", apunta de forma irónica.

La ruptura con el cantante colombiano fue un duro golpe para Aitana y la cantante tuvo que hacer frente a algunos comentarios duros para ella. "He visto muchas noticias en las que dicen que no estoy tan triste, que si estuviera así estaría en el pueblo con mis padres llorando y no en una mansión de lujo en Ibiza. Qué sabrán". Lamenta.

El 'shock' para las amigas de Aitana

El documental de Netflix, además, muestra una conversación de la cantante con sus amigas de toda la vida en su pueblo, Sant Climent de Llobregat. Durante la charla, su amiga Marina le confiesa a Aitana el momento en el que vio que la vida de su amiga había dado un giro. "Para mí el shock fue cuando fuimos a Ibiza la primera vez con 18 años y nos seguían tres coches", cuenta esta amiga. "Fuimos al Mercadona expresamente para parar y Marina salió para pedir que dejaran de seguirnos", cuenta Aitana entre risas.