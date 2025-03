Vicent Roig: "Quien no encuentre 'parking' para ver es Vedrà tendrá que volver otro día"

El alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, ha insistido este lunes en que las personas que esta temporada se acerquen hasta Cala d'Hort para ver es Vedrà y no encuentren zona de aparcamiento tendrán que marcharse: "No habrá más remedio que volver otro día o quedarse sin ver es Vedrà. La gente tratará de ir, esto es inevitable, pero intentaremos, con todos los medios, que los flujos vayan hacia donde tienen que ir. Estamos acabando de tener conversaciones con la propiedad del terreno del parking de abajo, para poder organizar un aparcamiento regulado, con seguridad, y no solo para quien aparca sino para la propiedad". Así lo ha dicho en declaraciones a los medios tras la presentación, frente a la iglesia de Sant Josep, del programa de las fiestas del pueblo.

"Recordemos que estamos dentro de un espacio natural, que se debe cuidar, y la propia afluencia [de vehículos] provoca molestias a los vecinos y a veces provoca alguna situación bastante lamentable. Esto lo tenemos que evitar", ha añadido Roig.

"Dirigir y regular"

Con todo, destaca que la clave es "dirigir y regular", y hace hincapié en que se debe poner límites a los visitantes de este enclave de la isla: "No todos podemos ir a donde nos gustaría, sino donde podemos. Lo que hemos de hacer, y haremos, es trabajar en distribuir un poco estos flujos".

En este sentido, el primer edil apunta a que hay varias administraciones con competencias para poner orden en esta zona: "Tenemos, por un lado, Tráfico de la Guardia Civil, quien tendría el ámbito de regulación de la carretera; la Policía Local; el Govern balear con Espais Naturals; el Consell en lo que respecta a la parte patrimonial, y el Ayuntamiento, a quienes nos toca, como bien nos recordó el Govern, la parte de ordenación y gestión de la zona de aparcamiento. Es un puzzle que no es fácil de poder distribuir bien, pero en esto estamos". A modo de reproche, ha afirmado que "si se hubiese actuado en el momento en el que comenzó a verse esta problemática, que no fue hace un año ni dos, sino bastante más tiempo, a lo mejor otro gallo cantaría".

Sobre el cierre de los aparcamientos y el corte de los caminos de acceso en la zona, el alcalde ha indicado: "Estamos actuando y hemos dejado que los propietarios puedan delimitar sus propiedades, que son privadas. Es la mejor manera para que la gente pueda entender o saber en qué situación estamos o hasta donde pueden ir. Y partiendo de la base de que tenemos esta limitación, ahora tenemor que ir ordenando y marcando por allá donde se tiene que ir y donde se tiene que poder transitar". Ha explicado que a día de hoy el Ayuntamiento ha hablado "con casi todos los propietarios" de los terrenos de la zona.