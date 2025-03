El Govern busca alternativas al alojamiento de docentes en hoteles

El conseller de Educación, Antoni Vera, admitió ayer en rueda de prensa que es difícil «encajar» la iniciativa de alojar docentes en hoteles de las Pitiusas y que, en consecuencia, buscan otras opciones.

Durante la presentación de los datos de escolarización del próximo curso 2025-2026, el conseller explicó, que si bien cambiaron la ley de vivienda para firmar convenios que permitan poner a disposición viviendas turísticas para sanitarios y docentes, la «problemática jurídica es que ha de haber empresas que se quieran presentar y solo puede haber un beneficio industrial», explicó.

Al respecto, añadió que «jurídicamente» han analizado las diferentes maneras de llevar adelante este tema, pero «no acababan de encajar en los procesos» de la conselleria, dado que como Administración no puede «competir» con los precios turísticos y debe cumplir criterios de beneficio industrial.

La conselleria de Educación tenía previsto pagar 400 euros mensuales por plaza hotelera para sufragar una parte del alquiler.

Fechas clave proceso de escolarización curso 2025-2026 Etapa 0-3 Primer ciclo de Infantil Solicitudes del 28 abril al 6 de mayo Proceso de admisión Segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO y Educación Especial Solicitudes del 12 al 20 de mayo. Proceso de adscripción 3 al 9 de abril

Aun así, dijo que ha hablado con los sindicatos y que están pendientes de encontrar otras medidas para paliar la problemática de vivienda, sobre todo en Ibiza y Formentera.

«El complemento de difícil y muy difícil cobertura intenta paliar en parte el problema, pero somos conscientes de esa necesidad. Cuando esté claro, diré las medidas», subrayó el conseller.

Vera recordó que los docentes necesitan las viviendas los 9 meses que dura el curso escolar, desde septiembre hasta junio, y que buscan otras vías «más factibles» y que no dependan de convenios a renovar cada año o de «situaciones entre la empresa turística y la Administración».

Proceso de escolarización

La conselleria de Educación y Universidades abrirá el proceso de escolarización en los centros de Balears para el curso 2025-2026, el 28 de abril en la etapa de 0-3 años y concluirá el 26 de junio con la de Bachillerato, informó asimismo el conseller.

Este año por primera vez, además de solicitar la plaza de forma telemática, en los centros que quieran hacerlo así la matrícula también podrá realizarse por esta vía, sin necesidad de acudir presencialmente. Las familias que no dispongan de usuario en la plataforma GestIB podrán acceder mediante un certificado digital o el sistema Clave.

El proceso de solicitud para las familias con niños de 3 años que se incorporan al sistema educativo para cursar 4º de Infantil (3 años) empieza el 12 de mayo. La conselleria, basándose en las cifras de nacimientos del año 2022 registradas en el padrón, prevé que empiecen su andadura escolar el próximo curso alrededor de 9.313 niños. Según estos datos, para el curso 2025-2026, Educación ofrecerá un total de 13.578 plazas para 4º de Educación Infantil en Balears, distribuidas en 8.015 plazas públicas y 5.563 plazas concertadas.

Vera recordó que además de los nacidos en las islas, el sistema educativo balear sufre continuas altas de alumnado nouvingut que llega de otras comunidades autónomas y países.

El punto de antiguo alumno se mantiene como criterio de baremación complementario (que los centros pueden decidir si tienen en cuenta o no), a la espera de saber si la sala de lo contencioso se pronuncia a tiempo antes de que empiece el proceso de admisión y decreta o no la suspensión cautelar de este criterio, impugnado por FAPA y el STEI al considerar que es «discriminatorio y segregador» y que no se ajusta a derecho. Cabe recordar que el Consell Consultiu dio el visto bueno al decreto de Educación en el que va incluida esta medida, pero hubo tres votos particulares en contra.

Etapa 0-3

En la etapa 0-3, el sistema educativo contará con 1.700 plazas nuevas el curso que viene (un millar de ellas concertadas y el resto públicas). En total se llegarán a las 14.100 plazas para niños menores de tres años, cifra «histórica» en palabras del conseller. Las familias con niños de estas edades podrán solicitar plaza en las escoletes públicas o concertadas entre el 28 de abril y el 7 de mayo. El periodo de matrícula finalizará el 27 de junio, y a partir del 28 de junio se podrán presentar solicitudes fuera de plazo. Como novedad, las solicitudes tardías se evaluarán cada 15 días, en lugar de adjudicarse por orden de llegada, garantizando una distribución más equitativa. Todas se baremarán. Las familias con bebés de al menos 15 semanas podrán participar en el proceso fuera de plazo.

En lo que se refiere al proceso de adscripción (cuando los estudiantes acaban su etapa en un centro y pasan a otro vinculado, con plaza garantizada), el trámite arrancará el 3 de abril. Las nuevas adscripciones incluyen varios cambios en Mallorca, Ibiza y Menorca. En Ibiza, el colegio Can Bonet de Sant Antoni se vincula al IES Sa Serra, el Santíssima Trinidad de Sant Antoni al IES Quartó de Portmany, y el Mare de Déu de les Neus de Sant Josep al IES Algarb.

Para informar a todos los equipos directivos sobre las novedades del proceso de escolarización para el próximo curso, la Dirección General de Planificación y Gestión Educativas organizará varias jornadas informativas en los centros de Balears.

La reunión en Ibiza está prevista para mañana 5 de marzo, mientras que en Menorca se celebrará el 6 de marzo y en Mallorca, el 7, 10 y 11 de este mismo mes.