Los empresarios de Ibiza avisan de recortes de personal si la vivienda sigue disparada

Los empresarios de Ibiza no son ajenos a la situación que vive el mercado de la vivienda en las Pitiusas y han avisado de que puede haber recortes de personal si los precios continúan disparados.

Así lo advirtió este lunes el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d’Ibiza i Formentera (Pimeef), Alfonso Rojo, durante la presentación de la encuesta anual realizada a sus asociados.

«Los pisos que antes costaban 1.200 ó 1.400 euros, ahora te piden 2.600. Evidentemente, no se podrán pagar. Ya está pasando que hay empresas que han tenido que reducir sus servicios. Hay restaurantes en pleno verano que cierran un día. Por ejemplo, si solo tienen 17 empleados cuando necesitan 22, tienen que cerrar para dar un día libre a todo el mundo. Las empresas tendremos que adaptar nuestro servicio al personal que tengamos», valoró.

En este sentido, reconoció que las empresas tienen más margen de maniobra que los particulares para amortiguar las subidas de los precios en los alquileres, aunque añadió que no deja ser «un tiro debajo de la línea de flotación». Según explicó, lo que no pueden soportar es los incrementos tan bestiales que se están viendo desde hace ya bastante tiempo en Ibiza y Formentera para acceder a una vivienda.

El problema del chabolismo

«Si estás pagando 1.800 euros a trancas y barrancas para tener a cuatro empleados en un piso, y te lo suben a 2.800 euros, no lo vas a poder pagar, con lo cual dejarás de tener esos cuatro empleados. Y eso es lo que está pasando», incidió Rojo, antes de subrayar que los empresarios no quieren «tener a trabajadores en chabolas» ni, en general, «tener personal que no esté viviendo de una forma digna» en las islas.

«Somos conscientes de que lo hay, pero no queremos tenerlo así. Nosotros no estamos empujando a la gente a tener trabajadores en chabolas», sentenció el máximo dirigente de Pimeef. Así, apuntó que él conoce casos de empresarios que se han enterado de que tenían personal residiendo en infraviviendas y que han «intentado solucionar eso como han podido», es decir, «buscándoles alojamiento o intentándolo».

«Que nadie piense que los empresarios somos insensibles a este problema. Cuando no podamos tener el personal seguramente de una forma digna, pues seguramente no tendremos ese personal y tendremos que reducir nuestra actividad», zanjó al respecto.

Aportando vivienda propia

Según la encuesta anual de Pimeef, uno de cada tres empresarios de las Pitiusas aporta la vivienda para que vivan sus trabajadores, lo que Rojo llama «salario emocional» porque demuestra que se «preocupan por ofrecer alojamiento». En este sentido, llama la atención que uno de cada diez empresarios (11%) aporta vivienda propia para que residan sus asalariados, una variable que aparece reflejada por primera vez en la encuesta.

El resto de empresarios que alquilan pisos para sus trabajadores gastan cantidades que van hasta los 6.000 euros anuales (el 5% de los consultados), entre 6.000 y 12.000 euros anuales (7%), entre 12.000 y 24.000 euros anuales (8%) y más de 24.000 euros anuales (3%).