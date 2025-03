Silvia Hernández, portavoz de los vecinos de los Don Pepe: «Esta situación es un castigo continuo y muchos vecinos están medicados»

¿Cómo afrontan estos años de incertidumbre por el desalojo?

Mi padre siempre decía una cosa muy importante: cuando tienes un problema enfrente, debes salir, sonarte los mocos, cuadrar los hombros y adelante. Es lo que he estado haciendo desde hace cinco años . También el resto de vecinos. Han pasado muchas cosas y, aunque he guardado mis sentimientos, ahora no puedo evitar emocionarme. Supongo que cuando todo esto termine me saldrá todo y podré llorar el amor de mi padre, porque todavía no he podido hacerlo.

Los periodistas que seguimos el caso de los Don Pepe hemos sido testimonios de un drama que jamás hubiéramos imaginado en Ibiza. Todos hemos conocido varios vecinos tratados con ansiolíticos.

Sí, hay muchos y es lógico. En nuestro edificio, una vecina mayor no pudo soportar todo este sinvivir y murió. Es un castigo continuo que va atacando tu salud y, evidentemente, hay mucha gente medicada. También falleció una vecina del otro bloque.

Aunque el bloque B no fue desalojado, también iba serlo con la propuesta de demolición. Habrán compartido el mismo drama con sus vecinos .

Claro, porque ellos eran testimonios de cómo se iba vaciando nuestro bloque y cómo se quedaba desnudo y sin vida. Primero veían que la escalera 1 quedaba a oscuras, un mes después la 2 y, al año siguiente, las otras tres. Ellos también han vivido de manera provisional todos estos años, con una espada de Damocles encima y sin conocer qué futuro les aguardaba.

¿Saben cómo están ahora las viviendas del bloque A?

Pues hablando de esa escalera 1, debo recordar que, justo después de nuestro desalojo, entraron a todos los pisos para apuntalarlos. Los vecinos de la escalera 2 [que aún no había sido desalojada], se asustaron de los mazazos con los que golpeaban en nuestros techos para ver si caía algo, pero no se desprendió nada. Tengo un vídeo de mi casa que se ve toda agujereada. Hicieron un destrozo en todas esas viviendas. En el resto de escaleras no pudieron entrar para apuntalar. Nos opusimos judicialmente y logramos evitarlo.

Suscríbete para seguir leyendo