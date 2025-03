Silvia Hernández, portavoz de los vecinos de los Don Pepe: «No tenemos fecha para el final de esta pesadilla»

Como el resto de propietarios del bloque A de los Apartamentos Don Pepe, la presidenta de la comunidad, Silvia Hernández, se ha visto abocada a vivir «de manera provisional» .

Compró el piso en es Codolar en 2003, hasta que, en junio de 2020, fue víctima del primer desalojo del edificio, que se completó poco antes de la Navidad del año siguiente. Ahora reside en Montuiri, pero, al menos, ella y su pareja han podido trasladar allí sus plazas de trabajo.

¿Se ha mudado a Mallorca a causa del desalojo?

En parte, sí. Mi padre fue a vivir allí cuando se jubiló. Tras el desalojo, pasamos dos meses y medio en un apartamento que pagaba el Ayuntamiento, donde continuamos otras dos semanas [con el coste] a nuestro cargo. Luego estuvimos un año y ocho meses en casa de mi madre, pero mi padre empeoró de salud. Necesitaba cuidados, así que nos fuimos con él. Si hubiera estado en mi casa, podría habérmelo traído, pero murió hace dos años.

¿Otros vecinos se han visto obligados a abandonar la isla?

Una de las vecinas de mi portal se marchó a Barcelona con sus padres. Hay otros que se han tenido que ir porque no pueden asumir el coste de la vida en la isla. Hay que tener en cuenta que muchos seguimos pagando la hipoteca, además de la parte que nos corresponda del alquiler, y sabemos los precios que se pagan aquí. En Mallorca ya están casi igual, pero a nosotros nos ha permitido encontrar un hogar asequible.

¿Se mantienen las ayudas específicas para el alquiler creadas tras los desalojos?

Finalizan en junio, pero, en la comisión de seguimiento de esta semana, nos aseguraron que se prorrogarían hasta que se lograra una solución. Las ayudas individuales son de 750 euros, para una unidad familiar de dos personas ascienden a 900 y, con más miembros, pueden llegar a 1.200. Cobramos lo mismo desde el principio, pero la vida y los alquileres no dejan de subir.

De todas maneras, no se encuentra nada a ese precio.

El otro día hablaba con una vecina que comenzó a pagar 1.200 euros de alquiler. Ahora, ya son 1.300 y, además, su hija ha salido a estudiar fuera. Pagamos cada mes el mínimo de luz de nuestros pisos en es Codolar, unos 15 euros, para que no nos quiten el contador, más el seguro, que ahora son 300 euros al año porque no queda nada dentro. Todo va sumando.

Con el embrollo urbanístico que se debe explicar cada vez que se habla de los Don Pepe, ¿ha quedado de lado el drama humano?

A veces sí. Hemos perdido nuestro hogar, nuestro día a día, y ya son cinco años viviendo de manera provisional. Tengo muchas cajas con mis cosas que no he abierto porque no sé dónde ponerlas. No me apetece decorar el sitio donde vivo, porque siento que estoy de paso. Todos los vecinos están en la misma situación. ¿Qué planes puedes hacer? ¿Me voy de vacaciones? No puedo, porque tengo más gastos ¿Compro un sofá? No, porque, donde vivo ahora, no es mi casa.

Y todo deste cambio, de un día para otro.

Eso es lo que nos dijo Ángel Luis Guerrero (el exalcalde de Sant Josep). El 3 de junio de 2020, me tocó la puerta: «Mañana hay que abandonar la escalera 1, después la 2, la 3, la 4 y la 5. Tiraremos este edificio y después el bloque B». Yo le dije que dónde estaba el informe, pero insistió en que el edificio estaba en muy mal estado, que llevaba unos días sin poder dormir por ello y que ya nos lo presentaría. Tuvieron un informe preliminar de los técnicos municipales y después contrataron a unos arquitectos externos que nos enseñaron el suyo en diciembre.

«Esta situación es un castigo continuo y muchos vecinos están medicados» ¿Cómo afrontan estos años de incertidumbre por el desalojo? Mi padre siempre decía una cosa muy importante: cuando tienes un problema enfrente, debes salir, sonarte los mocos, cuadrar los hombros y adelante. Es lo que he estado haciendo desde hace cinco años . También el resto de vecinos. Han pasado muchas cosas y, aunque he guardado mis sentimientos, ahora no puedo evitar emocionarme. Supongo que cuando todo esto termine me saldrá todo y podré llorar el amor de mi padre, porque todavía no he podido hacerlo. Los periodistas que seguimos el caso de los Don Pepe hemos sido testimonios de un drama que jamás hubiéramos imaginado en Eivissa. Todos hemos conocido varios vecinos tratados con ansiolíticos. Sí, hay muchos y es lógico. En nuestro edificio, una vecina mayor no pudo soportar todo este sinvivir y murió. Es un castigo continuo que va atacando tu salud y, evidentemente, hay mucha gente medicada. También falleció una vecina del otro bloque. Aunque el bloque B no fue desalojado, también iba serlo con la propuesta de demolición. Habrán compartido el mismo drama con sus vecinos . Claro, porque ellos eran testimonios de cómo se iba vaciando nuestro bloque y cómo se quedaba desnudo y sin vida. Primero veían que la escalera 1 quedaba a oscuras, un mes después la 2 y, al año siguiente, las otras tres. Ellos también han vivido de manera provisional todos estos años, con una espada de Damocles encima y sin conocer qué futuro les aguardaba. ¿Saben cómo están ahora las viviendas del bloque A? Pues hablando de esa escalera 1, debo recordar que, justo después de nuestro desalojo, entraron a todos los pisos para apuntalarlos. Los vecinos de la escalera 2 [que aún no había sido desalojada], se asustaron de los mazazos con los que golpeaban en nuestros techos para ver si caía algo, pero no se desprendió nada. Tengo un vídeo de mi casa que se ve toda agujereada. Hicieron un destrozo en todas esas viviendas. En el resto de escaleras no pudieron entrar para apuntalar. Nos opusimos judicialmente y logramos evitarlo.n

¿Los vecinos también buscaron asesoramiento técnico?

Teníamos prevista una reforma en la fachada, con la derrama aprobada, y esperábamos a que cambiara la fase de la pandemia para empezar. Habíamos contratado a una arquitecta técnica, Elena Morillo, para que hiciera el seguimiento de la obra. Ella nos guio desde el principio y después recurrimos a una doctora en arquitectura, Cova Santa Morro, que es experta en rehabilitación, y a otro doctor especializado en estructuras. Conseguimos que nos dejaran acceder para hacer unas catas al edificio y todas las pruebas necesarias, porque la Administración nos puso muchas pegas. Ese nuevo informe nos sirvió para oponernos a la declaración de ruina, pero ni siquiera lo leyeron. Estos arquitectos concluyen que el edificio no caerá, porque no están afectadas las paredes maestras. Lo que había pasado [con los desprendimientos que motivaron la declaración de ruina por parte del Ayuntamiento] es que cayó la parte plana de tres o cuatro bovedillas, que no sostienen peso. Eso es lo que provocó todo este sinsentido.

Tras la comisión de seguimiento de esta semana, se notaba cierto alivio entre los representantes vecinales. ¿Salieron satisfechos?

Yo acudí muy optimista, porque llevábamos mucho tiempo pidiendo este encuentro. La última sesión había sido el 4 de julio. Entonces, el Govern balear mantenía la propuesta para una valoración de los edificios, el terreno y cada una de las viviendas, con el fin de pagar la expropiación y realojar a los vecinos en un régimen de protección. Sin embargo, poco antes se había aprobado el decreto de simplificación administrativa. Nuestro abogado, Juan Nadal, que es un profesional y una persona increíble, advirtió que nuestro caso podía encajar con esa medida [para legalizar y reformar el bloque]. Lo propuso en aquella comisión y tanto el Govern como el Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep coincidieron en que esta era la solución en mayúsculas. Acordamos que se seguiría trabajando en esas dos alternativas, pero dando prioridad a la que nos permitía volver a nuestras casas. Sin embargo, desde aquel 4 de julio ya no volvimos a recibir ninguna información.

Encima, a finales de ese mes de julio dimitió la exconsellera de Vivienda del Govern, Marta Vidal.

Con el nuevo conseller, José Luis Mateo, se produjeron cambios. Yo estoy segura de que nunca han dejado este tema de lado, pero no sabíamos qué estaba pasando. Revertir una declaración de ruina, aunque no sea firme, es complicado, al igual que la situación urbanística es difícil. Son edificios de 1964, ha cambiado toda la normativa de entonces y no se encontraba la licencia del bloque A. Nos decían que seguían trabajando en ello, pero no conocíamos los detalles. ¿Qué piensas entonces? Pues que no está pasando nada, con lo que cundió la desesperación entre los vecinos. No llegaba la comisión, después se convocó una para diciembre y se canceló. Presenté instancias pidiendo reuniones con [la presidenta balear] Margalida Prohens y con José Luis Mateo. Él nos recibió a Juan Nadal y a mí cuando asumió el cargo. Demostró que es una persona muy próxima, pero claro, nuestro problema es demasiado complejo.

¿Las administraciones reaccionaron después de que un grupo de vecinas de los Don Pepe se presentara en el Parlament?

Claro que sirvió. La memoria es muy corta y los medios de comunicación sois muy importantes, con lo que debemos procurar que la gente nos recuerde. Ya sabemos que la política es muy sensible a los problemas que tengan un reflejo en la prensa. Además, las dos veces que esas vecinas fueron al Parlament, el señor Mateo las recibió muy afectuosamente.

¿Qué conclusiones sacaron de la última comisión?

Fue muy positivo que pudieran acudir más vecinos, además de nuestro abogado y yo. Tengo una lista de difusión por Whatsapp e informo automáticamente de cualquier novedad. Lo que pasa es que, a veces, tengo miedo de pecar de optimismo o de pesimismo, porque no es lo mismo transmitir por escrito que estar presente. La gente que vino a la comisión

se dio cuenta de que hay un trabajo más técnico que político y que existe un interés en facilitar una salida. Han comprobado que se tiene en cuenta el componente humano. Esto lo podrán comunicar al resto de vecinos y ayuda a crear

un clima de positividad, con más paciencia, hasta que llegue una solución. La Administración es muy lenta y está muy burocratizada, pero se necesitan todas las garantías legales.

De momento, el conseller de Vivienda les ha mostrado buena voluntad, pero aún no se conoce ninguna solución firme ¿Los vecinos se ven de nuevo en sus casas?

Lo más importante de esta comisión fue ese compromiso y ya se ha convocado un nuevo encuentro para el mes que viene. Nos han informado de que se está redactando el informe técnico para garantizar que podremos regresar a nuestras casas. No debemos olvidar que derribar 106 viviendas en Ibiza es un desastre con la problemática habitacional que existe. Aunque no tenemos fecha para el fin de esta pesadilla, sí que sentimos que vamos un poquito hacia adelante.

Volviendo la mirada atrás, ¿cómo recuerda aquellos días de junio de 2020?

Cuando Guerrero llamó a mi puerta y me comunicó el desalojo, me quedé congelada, sin reaccionar. Como soy la presidenta, me tocó llamar a los dos administradores y empezamos a tocar puerta a puerta, avisando de que teníamos que hacer las maletas y marchar al día siguiente. No te puedes ni imaginar qué supone ese papel. Llamé a mis amigos y a mi familia, que me ayudaron a meter toda la casa dentro de maletas. Recuerdo al día siguiente todo el ajetreo de gente bajando sus cosas por la escalera, llegar al apartahotel que nos pagaron y encontrar un trozo de bacalao salado en la nevera que había allí. ¡Qué cosa más absurda! Y cajas y más cajas, con toda nuestra vida, que cargamos en un camión de mi hermano. Estuvo aparcado en un terreno de mi cuñado, en Sant Joan, durante un año y medio... [se emociona].

