El reto de montar ‘Grease’ desde los cimientos

Han pasado más de cuatro décadas del estreno de ‘Grease’ y es probable que, a pesar de ser uno de los musicales más icónicos y premiados del mundo, muchos miembros de la generación Z no tengan ni remota idea de quiénes son Danny Zuko y Sandy Dumbrowski. No es el caso de los jóvenes asistentes al taller que imparte Marc Pérez este fin de semana en el aula 5 del centro cultural de Can Ventosa, que llevan ya un tiempo preparándose para recrear esta historia adolescente ambientada en los 50 y, con suerte, dar vida a sus inolvidables protagonistas.

El objetivo es cantar en mayo sobre el escenario algunas de las canciones más conocidas de la película en formato «pequeño musical». El evento tendrá lugar dentro de la sexta edición de la Trobada de Veus Joves, en la que está previsto que participen «entre 250 y 300 estudiantes» de los institutos Sa Colomina, Sa Real, Nuestra Señora de la Consolación, Sa Blanca Dona y Algarb. Lo cuenta Lourdes Roig, la responsable de esta iniciativa creada para acercar la música coral a la juventud, que coordina junto con los centros educativos.

Fue la también directora del coro infantil y juvenil del Patronato de Música de Ibiza la que propuso a los institutos preparar ‘Grease’ para la Trobada de Veus Joves de este año. Los profesores de música, dice, la respaldaron con entusiasmo. Al fin y al cabo, a pesar de transcurrir a mediados del siglo XX en Estados Unidos, en ‘Grease’ se pueden sentir reflejados todos los que ahora están pasando por la edad del pavo puesto que toca temas y aborda situaciones que les atañen: la presión de grupo, la necesidad de encajar, la amistad o los primeros amoríos y escarceos sexuales.

De Lourdes Roig fue la idea, además, de organizar el taller gratuito de dos días sobre ‘Grease’, para que los adolescentes que lo deseasen pudieran trabajar con más profundidad en este montaje de la de la mano de alguien que sabe mucho del tema, Marc Pérez.

De la danza a los musicales

Este joven talento ibicenco de 19 años, que con diez estuvo en el coro infantil y juvenil que dirige Roig, ahora vive en Madrid. Se está formando en Som Academy, una prestigiosa academia privada fundada por SOM Produce, una empresa nacional con gran relevancia en la producción de musicales, entre los que se encuentran ‘Mamma Mia!’, ‘Billy Elliot’ , ‘Matilda’ y, por supuesto, ‘Grease’.

Pérez, que estudió el bachillerato de Artes escénicas en Esaem, en Málaga, ahora completa su formación en la capital española, después de superar unas exigentes pruebas de acceso. Está haciendo el primer año del grado superior en teatro musical y, casualidades del destino, está preparando para fin de curso, junto a sus compañeros de estudios, ‘Grease’.

Marc Pérez, que imparte el taller, tiene 19 años y estudia el grado de teatro musical en Madrid. / Marcelo Sastre

Cuando en Navidad la directora del Cor Veus Joves se encontró en un concierto de Ibiza con él y le contó todo esto, Roig pensó en montar este taller para que los adolescentes conozcan los entresijos de un musical de boca de alguien al que se pueden sentir cercanos por edad y que con su experiencia puede motivarles a dirigir sus pasos hacia el canto coral y las artes escénicas.

En el caso de Pérez, lo primero que le llamó la atención fue el baile y con seis años se apuntó a la escuela Passion Dance. Luego llegaron las clases de canto y de interpretación. Con quince años ya tenía claro que a lo que quería dedicarse es a los musicales y en ese propósito está concentrando toda su energía. Quién sabe si ese interés por el género se le despertó viendo cantar y mover las caderas a Olivia Newton-John y a John Travolta en ‘Grease’. Tenía doce años cuando descubrió este clásico y se quedó fascinado. «Me gustó mucho porque reunía todo lo que me apasiona, canto, baile e interpretación», recuerda minutos antes de empezar la formación.

El taller

«En estas dos jornadas, aparte de aprender algunas de las canciones de este musical, se trabajará la proyección de la voz cantada y hablada, la preparación de los personajes, movimientos escenográficos y pequeñas coreografías», informa Costa.

Pérez deja claro al comenzar la clase que preparar un musical va mucho más allá de simplemente cantar, actuar y poner en escena la coreografía. Para llegar a eso antes hay que trabajar muchos aspectos, como, por ejemplo, estudiar «la relación que hay entre los distintos personajes y entender el motivo por el que actúan de una determinada manera». Como subraya este estudiante de artes escénicas, «lo más importante en un musical es ir a los detalles».

En esta actividad coordinada por Lourdes Roig, Pérez cuenta, además, con el apoyo de otro joven talento de Ibiza, Pablo García, que también pasó por el Patronato de Música de Vila y que ahora está estudiando dirección de orquesta en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc). Él va a ejercer de ayudante de dirección y se encargará de acompañar con el piano cuando se ensayen algunos temas de ‘Grease’.

Se han apuntado a la iniciativa gratuita «más de una veintena de jóvenes entre los doce y los 17 años». A primera hora se presentan en el aula 5 de Can Ventosa catorce, todo chicas. De ellas, dos seguro, Cristina y Andrea, sueñan con dedicarse a los musicales, puede que al terminar el taller sean unas cuantas más.

El día a día de un estudiante de teatro musical

Antes de empezar con los ejercicios de calentamiento del cuerpo, y, en especial, de las cuerdas vocales, Raquel, una de las alumnas, se interesa por el día a día de Marc Pérez como estudiante de teatro musical. «Me han dicho que tu vida es una locura», le comenta, y él, lo confirma.

Pablo García ayuda en la dirección y se encarga de acompañar al piano. / Marcelo Sastre

Al joven ibicenco, que además de estudiar trabaja dando clases de ballet a niños, le faltan horas en el día para atender a todas sus obligaciones, que incluyen clases de jazz, canto, formación física y música. «Hay que tener muchas ganas para meterse en esto y estar muy fuerte psicológicamente. Esta carrera es muy exigente y hay mucha presión, porque el mercado está creciendo y cada vez hay más competencia», les advierte. A él , de todas formas, lo de llegar algún día a estar en la cartelera de un musical en la Gran Vía de Madrid no le quita el sueñol Lo que más le importa, asegura, «es mejorar como artista».

Sabe, porque lo ha vivido en sus carnes, que «es muy fácil frustrarse». «Llevo desde enero enfermo, empecé con una gripe y en plena época de exámenes pillé una gastroenteritis y ahora tengo un resfriado, así que, después de todo lo que había avanzado desde el inicio de curso, he pegado un bajón, pero hay que saber sobreponerse a las adversidades y no hundirse», aconseja Pérez, que debido al catarro que arrastra tiene que emplear todavía un vaporizador para hidratarse las cuerdas vocales, a las que va a dar mucho trabajo en este taller.

A pesar de los contratiempos vividos en estos últimos meses, el ibicenco deja muy claro a su joven audiencia que le gusta mucho lo que hace. Y es que, como apunta con acierto Cristina, «sarna con gusto no pica».

