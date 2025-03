Detenida una activista de Futuro Vegetal por rociar de pintura un 'jet' privado en Ibiza

Luna Lagos, activista de Futuro Vegetal, ha sido detenida por la Guardia Civil este sábado por la noche por una protesta en el aeropuerto de Ibiza en el año 2023 en la que dañó un jet privado. Según informa Futuro Vegetal en X, ha sido detenida mientras volvía a su casa de su trabajo como médica.

Los agentes detuvieron a Lagos en la carretera de Formigal a las 23 horas del sábado durante un control rutinario. "El Juzgado Número 1 de Ibiza la ha puesto en busca y captura sin haberle notificado jamás ningún requerimiento", continúa explicando la publicación de los activistas. Este domingo ha sido puesta en libertad con cargos, después de que se le haya tomado declaración.

Los hechos tuvieron lugar durante la campaña 'Jets and Yachts, The Party’s Over' (Jets y yates, la fiesta se ha acabado), organizada por Futuro Vegetal en Ibiza en el verano de 2023.

En el marco de esta protesta, activistas de Futuro Vegetal y Extinction Rebellion Ibiza se colaron en la pista del aeropuerto, donde rociaron un jet privado con pintura. Para los organizadores, esta acción servía para denunciar el impacto medioambiental de los transportes de lujo y exigir la prohibición de los jets privados.

El objetivo de la campaña, impulsada por la plataforma local ‘Eivissa es Rebel·la’, buscaba visibilizar la “injusticia climática” generada por las emisiones de lujo, que benefician "a una pequeña élite” mientras el resto de la población sufre las consecuencias del cambio climático, añade la organización.

También argumentan que este tipo de protestas se justifican bajo el principio del “estado de necesidad”, un concepto jurídico que reconoce que, ante un peligro inminente y grave, es “legítimo” actuar para evitar un daño mayor.