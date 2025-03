Cinco años después de la pandemia: «La covid circula como un virus más»

Hace cinco años de los primeros contagios del virus que paralizó el mundo, nos encerró en casa y trastocó la vida tal y como la conocíamos. Era febrero de 2020 cuando la covid irrumpió en Balears con un primer caso que produjo incredulidad. En cuestión de semanas se decretaron estados de alarma, se levantaron hospitales de campaña y se impusieron toques de queda que marcarían un antes y un después. Un lustro más tarde, apenas se habla de la covid y ya no preocupa, aunque continúa entre nosotros, como un virus más en la lista de enfermedades respiratorias que circulan por Balears.

Elena Esteban, directora general de Salud Pública. | DM

Desde aquel primer caso detectado en febrero de 2020 —un paciente inglés residente en Mallorca—, el archipiélago ha registrado más de 305.000 contagios y más de 10.000 hospitalizaciones, unas 1.300 de ellas en UCI. «Vivimos entre cuatro y seis olas, en función de cómo se categorizan los picos de incidencia. La peor fue la de finales de 2021 y principios de 2022, cuando volvimos a relajarnos en Navidad», explica la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, en palabras a este diario. La pandemia dejó 1.654 fallecidos en el archipiélago, un 20% de ellos en residencias de ancianos.

Con la llegada de las vacunas, la situación cambió. En diciembre de 2020 se inició la campaña de inmunización en las islas, y en apenas siete meses, el 70% de la población diana ya estaba vacunada con la pauta completa. «Fue un esfuerzo titánico del personal sanitario, especialmente de enfermería, que merece ser reconocido», destaca Esteban.

Hoy, la covid se vigila como cualquier otro virus respiratorio. Desde julio de 2023, la red centinela de médicos de familia y hospitales se encarga de detectar casos a través de pruebas aleatorias, lo que permite extrapolar la incidencia. Ya no se realizan test masivos ni hay seguimientos exhaustivos por cada paciente contagiado. «Esta semana estamos en 7,3 casos por 100.000 habitantes, una cifra muy baja, pero el virus continúa entre nosotros», indica Esteban. La mayoría de las infecciones pasan desapercibidas, con síntomas leves similares a los de un resfriado. Ahora mismo no hay ningún ingreso por covid en los hospitales de Balears.

Sin embargo, este virus ha demostrado un comportamiento diferente al de la gripe. «No es estacional. Puede haber brotes en cualquier momento del año. Por ejemplo, el año pasado la mayor incidencia se registró entre junio y julio», detalla Esteban. Que el virus circule poco no significa que no esté presente, recuerda la directora general: hay casos cada semana, pero se manejan como cualquier otro resfriado. Sin las PCR masivas, la gran mayoría de pacientes no saben si el virus que padecen es covid u otro de los muchos patógenos que circulan.

La clave está en un concepto que se popularizó durante la pandemia: la ansiada inmunidad de rebaño, que se ha logrado gracias a que la mayoría de población ya está vacunada o ha pasado la infección, comenta Esteban. Se estima que así toda la población queda protegida, incluso los que no son inmunes a la enfermedad. Aun así, las autoridades piden no relajarse: «La experiencia nos ha enseñado a no subestimar a los virus. Tenemos que seguir vacunándonos contra la gripe y contra la covid». La propia directora general de Salud Pública lo admite: «Sabemos que habrá otra pandemia, pero no sabemos cuándo. Es posible que sea un virus de la gripe que mute», explica. «Ahora estamos más preparados, con reservas estratégicas y una mejor red de vigilancia. Hemos aprendido a colaborar de forma multidisciplinar y a desarrollar ensayos clínicos con mayor rapidez», enumera Esteban.

Cinco años después, Balears vive en la normalidad, la covid ya no protagoniza titulares y no es una preocupación para la mayoría. Pero el virus no se ha ido: «Simplemente hemos aprendido a convivir con él», recalca Esteban. El desafío, insiste, es no bajar la guardia y mantener la prevención, vacunarse y reforzar el sistema público de salud: «Sabemos que habrá más pandemias en el futuro, estar preparados es la única forma de evitar que la historia se repita».

