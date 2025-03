Mar Coll, directora de 'Salve María': «La familia me resulta un universo tan complejo como apasionante»

La cineasta catalana Mar Coll estará hoy en Can Jeroni, en Sant Josep, para presentar a las 20.30 horas en Ibizacinefest su último largometraje, ‘Salve María’, un perturbador e incómodo retrato de la maternidad y la depresión postparto premiado en los Goya, Locarno, la Seminci, los Gaudí y los Feroz.

¿Qué le motivó a decir sí al festival Ibizacinefest?

Creo que hay que apoyar estos circuitos en los que se muestran películas que, a lo mejor, no se han podido estrenar o no tienen tanto impacto comercial. Acudir a festivales, muestras y a todo lo que tiene que ver con dar espacio al cine más de riesgo forma parte del trabajo de acompañar la película.

‘Salve María’ les está dando unas cuantas alegrías, la última, el Goya a mejor actriz revelación a su protagonista, Laura Weissmahr. ¿Cómo vivieron ese momento?

Muy contentos y satisfechos por ella, por la peli y por todo. La verdad es que lo habíamos medio anticipado porque Laura ya tenía muchos reconocimientos, también fuera del circuito de premios españoles, y su nominación venía muy fuerte, era la favorita. Este galardón, de alguna manera, culmina un trabajo que ya se había venido reconociendo en diversos ámbitos y de diversas maneras.

Weissmahr tildó la película de valiente y destacó de ella que invita a cuestionar las cosas y que nos da una patada en las entrañas. ¿Opina, como ella, que es eso lo que marca la diferencia entre hacer películas y hacer arte?

Es una frase que invita a la reflexión. Yo creo que el cine es un arte muy diverso y que es bueno que sea así. Pienso que hay muchos tipos de películas y que conviven en una especie de ecosistema en el que se alimentan unas a otras. Opino también que tiene que haber espacio para estas películas que, a lo mejor, no están concebidas tanto como un producto de consumo y entretenimiento sino que están creadas para comunicar, para transmitir, para generar reflexión o, simplemente, para experimentar con el lenguaje. Hay muchas maneras de abordar el cine y está bien que así sea y que haya espacio para todos. Es verdad que, a lo mejor, este tipo de películas tiene que estar más protegido, más aupado, porque, como es natural, tiene más dificultades.

Laura Weissmahr, Mar Coll y Valentina Viso, en los Premios Goya. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Además de alegrías, ¿este proyecto le ha dado muchos dolores de cabeza?

Sí. En el proceso de hacer una película, que es muy incierto, siempre hay momentos de tensión. Son muchas apuestas, hay presión porque hay mucha gente trabajando, son presupuestos elevados y todo eso implica que haya mucha responsabilidad y que cuando pasan cosas lo sufras. Pero bueno, se compensa, al final. Por otra parte, ‘Salve María’ ha tenido muy buen recibimiento en el marco de los festivales, pero tuvo un estreno difícil que no esperábamos y eso fue muy frustrante. No aspirábamos a que fuera una película taquillera, ni mucho menos, pero sí pensábamos que iba a tener un impacto mayor del que tuvo. Su salida fue en un momento complicado, con muchas pelis españolas muy fuertes que estaban funcionando muy bien y no hubo mucho espacio para ‘Salve María’. Pero creo que después se ha resarcido un poco y ahora se está viendo bastante en plataformas.

Tocar y cuestionar un tema tan idealizado y mitificado hasta hace no mucho como la maternidad y mostrarla desde una perspectiva oscura es algo delicado. ¿Por qué creyó necesario hacerlo y darle forma de thriller?

Más que considerarlo necesario fue un deseo que teníamos Valentina Viso [coguionista con Mar Coll] y yo de explorar sobre ese tema que ha sido tan trascendente en nuestras vidas. Nos atraía la idea de abordarlo alejándonos un poco de nuestro universo personal y de nuestra experiencia propia y poder partir de un texto ajeno que nos daba la posibilidad de encarar el proyecto de una forma nueva. ‘Las madres no’, de Katixa Agirre, tocaba un tema personal, pero lo hacía a partir de la premisa del thriller, eso y mostrar esta parte de la maternidad que está menos explorada nos pareció estimulante como cineastas. En el cine que hemos escrito y hecho, siempre nos hemos fijado en la grieta, en lo que está menos manifiestamente admitido o en las cosas que a lo mejor son incómodas porque nos parece que, muchas veces, ahí está lo interesante. Y esto lo tenía la novela, porque aborda esta cuestión incómoda de la madre arrepentida, que incluso para nosotras suponía una serie de resistencias.

Tengo entendido que leyó el libro de Katixa Agirre, del que ‘Salve María’ es una adaptación, poco después de ser madre, ¿le revolvió por dentro?

Lo leí cuando tenía un bebé de diez meses. Me interesó y me interpeló muchísimo. Es un libro que mezcla ensayo con crónica periodística y novela y está escrito con cierta ironía. Ataca más el plano intelectual que el emocional, a diferencia de ‘Salve María’, que muestra más la sensación claustrofóbica y se pega mucho al personaje principal haciendo que vivas con ella su angustia. Digamos que es una experiencia más intensa, que era lo que buscábamos.

«La maternidad recae esencialmente en las mujeres y los hombres todavía están de ayudantes»

La película también se plantea la forma en la que muchos hombres encaran la paternidad, como el protagonista al que encarna Oriol Pla, que no renuncia a su vida por su nueva condición, algo muy frecuente...

Mucho, sí. Es que hasta hace muy poco, y esa fue mi experiencia, ni siquiera el permiso de paternidad estaba equiparado al de maternidad, con lo cual la inercia está todavía. Los cuidados no son igualitarios, la maternidad recae esencialmente en las mujeres y los hombres están ahí todavía un poco como de ayudantes. Así se refleja en la película, a pesar de que Nico no es un personaje particularmente egoísta o mezquino, lo suyo es un egoísmo de andar por casa, el de todos.

Repasando su filmografía , parece que la familia es el tema que más le obsesiona.

Las relaciones afectivas en general creo que pesan en los conflictos familiares y en una parte importante de nuestro bienestar, en nuestra sociedad, en lo que nos importa, en lo que nos emociona... Además es una cuestión muy universal. También en la familia uno siempre encuentra muchas respuestas, a nivel de psicología, por ejemplo. Para mí es un universo tan complejo y tan apasionante...

Entre ‘Todos queremos lo mejor para ella’ y ‘Salve María’ han transcurrido once años, ¿eso de qué es señal? ¿De que levantar largometrajes es muy complicado o de que últimamente le tiran más la series de televisión?

Bueno, yo no hago mucha diferencia entre las series de televisión y el cine, en cuanto a que para mí lo importante es tener libertad creativa y medios. Y en los proyectos de televisión que he hecho he tenido ambas cosas. Con lo cual, para mí, son proyectos de cine en ese sentido. Me implico al mismo nivel y tengo la misma responsabilidad y libertad para hacer lo que me dé la gana. Sí que es cierto, de todas maneras, que tampoco filmo mucho porque escribo los proyectos que dirijo y tardo mucho en hacerlo porque también soy un poco lenta. Además, conseguir la financiación es un proceso lento. Hay gente que hace muchas cosas a la vez. A mí me gusta hacer una sola cosa porque me gusta vivir también, aparte de trabajar. A eso se suma que para mí cada proyecto es una inversión de energía, sobre todo en la parte que se refiere a preparación y rodaje. No me imagino haciendo esto cada año, la verdad. Me agotaría.

«La industria audiovisual española en estos momentos está en muy buena forma»

Hasta ahora siempre ha escrito los guiones con Valentina Viso. ¿Cómo es eso de trabajar a cuatro manos con una amiga?

Valentina es mi mejor amiga desde que tengo once años. Nos conocimos en el cole y crecimos juntas. Es una fortuna poder escribir con ella porque hay toda una parte de sensibilidad, universo y referentes compartidos. Esta complicidad hace que el trabajo sea muy rápido.

¿Está ya metida en algún nuevo proyecto?

No. Hay varias cosas sobre la mesa, pero son muy incipientes. Algunas de televisión, algunas de cine, unas más grandes, otras más pequeñas... Lo único que te puedo decir es que, por primera vez, me estoy planteando trabajar en varios proyectos en paralelo.

Parece que la industria audiovisual española está en plena ebullición, ¿cómo la ve usted?

Sí, está en muy buena forma. Ha sido un año muy potente de cine, con muchas películas, y todas han tenido visibilidad o representación. Por ejemplo, en la temporada de premios, los galardones han estado muy repartidos. Hay otros buenos indicadores: cine diverso, más mujeres en el sector y la industria ya no está tan concentrada en Madrid como hace 20 años. Hay muchísima producción no solo catalana sino también de otras comunidades como Euskadi o Galicia.

Suscríbete para seguir leyendo