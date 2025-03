Vicent Marí pide más diputados para Ibiza: «Estamos en inferioridad de condiciones»

La posición, el peso de Ibiza en el conjunto de las Balears fue este sábado uno de los puntos clave del discurso del presidente del Consell, Vicent Marí, en el acto del Dia de les Illes Balears.

Se celebró en el salón de plenos de la institución insular y sin más programación que la intervención de Marí y una sonada (antes) y ballada (después) de la mano de la Colla de Sant Carles y la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d’Eivissa. Y es que la lluvia obligó a cancelar las actividades al aire libre, aunque antes de comenzar su discurso como tal el presidente señaló «la falta que hacen» estas precipitaciones debido a la «sequía que sufre Ibiza».

Marí aseguró que «poco a poco la isla va recuperando espacios perdidos en años anteriores», pero matizó: «No podemos dejar de reclamar que se reconozca el peso real de nuestra isla en el conjunto de Baleares, recibiendo no solo la financiación que necesita, sino teniendo, también, la autonomía y representatividad que le corresponden».

Una "propuesta adaptada a la realidad"

Lo dijo en clara referencia a la infrarrepresentación de Ibiza en el Parlament balear: «Y lo hacemos trabajando, de manera conjunta y consensuada, una propuesta adaptada a la realidad poblacional que tenemos actualmente, con tal de aumentar los escaños de representación de Ibiza» en la Cámara balear. Y es que la pitiusa del norte cuenta a día de hoy con 12 diputados y Menorca con 13, a pesar de que Ibiza tiene mucha más población: casi 60.000 habitantes más. Y un mayor peso económico que esta isla.

El Consell ibicenco quiere que la isla pase a tener 13 o 14 representantes. «Esta modificación la hemos presentado porque creemos que es algo normal y lógico. El hecho de que Ibiza y Formentera se separasen dejó a Ibiza en 12 diputados y estamos en inferioridad de condiciones. Este es un debate que estamos haciendo de manera serena; la pasada legislatura encargamos un estudio que nos indicaba la manera de abordar esta cuestión y lo queremos hacer de manera pacífica y consensuada», expresó Marí después de su discurso, durante el aperitivo de productos de las islas que se ofreció en la cafetería del Consell a cargo de la cocinera de Sabors d’Eivissa, Marga Orell.

"Un gran pacto, un gran acuerdo"

De hecho, hizo hincapié en que no se trata de ir contra ninguna isla: «Todas las islas reconocen que Ibiza está infrarrepresentada y nosotros no queremos que nadie se sienta incómodo con esto; por tanto, queremos un gran pacto, un gran acuerdo. Queremos llevar una propuesta que cuente con el máximo consenso». Tanto de los grupos políticos en Ibiza como de los grupos en el Parlament balear, añadió. «No vamos con prisas ni presiones, sino con razones y argumentos», concluyó el presidente.

Así, apeló a la «solidaridad y al entendimiento territorial». También para otros asuntos de actualidad: «Solidaridad, desde el respeto y el consenso, desde el conocimiento y la voluntad, para abordar y entender como comunitarios problemas como la gestión de los residuos en las Pitiusas. Un debate abierto a toda la ciudadanía y que requiere afrontar desde un diálogo sincero y sin prejuicios, y del que todo el mundo pueda salir beneficiado».

También hizo referencia a la necesidad de garantizar un modelo «de crecimiento económico que no sea contrario al bienestar de la población local ni a la sostenibilidad de su frágil paisaje», protegiendo la «convivencia entre residentes y visitantes». Tampoco podía faltar la problemática de la vivienda, y Marí señaló que si no se puede acceder «a una casa a precios razonables», difícilmente la gente podrá arraigarse en esta tierra. «Se están realizando cambios normativos, con propuestas que impulsen la construcción de viviendas de protección y a precio tasado; y con medidas que den seguridad jurídica a los propietarios en caso de impagos u okupación. Y en el caso de Ibiza se está haciendo también con una apuesta decidida por luchar contra el alquiler turístico ilegal de pisos residenciales. El mensaje es muy claro: aquí, no todo vale», aseguró.

Por otro lado, destacó que «pronto comenzarán a ser efectivas las primeras medidas de control derivadas de la ley de limitación de entrada de vehículos en la isla». Además, lamentó que «Balears es ya una ruta consolidada para mafias que juegan con la necesidad de la gente, hasta casos extremos y dramáticos como el conocido pocos días cerca de nuestras costas, y que requieren de una acción de vigilancia y control para regular este fenómeno migratorio que ha puesto al límite nuestros servicios y nuestra capacidad de respuesta». «Balears hemos sido, y somos, una comunidad abierta y acogedora, pero también somos unas islas con espacios y recursos limitados que se ven colapsados debido a la constante llegada de pateras a nuestras costas», agregó.

Marí también agradeció la labor de los ibicencos María Luisa Cava de Llano (abogada y expolítica) y Tony Bonet (diseñador), por recibir la Medalla d’Or de les Illes Balears y el Premi Ramon Llull, respectivamente; así como la solidaridad de los ibicencos que se desplazaron a Valencia tras la Dana.