El tope de vehículos al día este verano será de 20.168 incluyendo a los de turistas

La propuesta técnica elaborada por el Consell de Ibiza dentro del proyecto para la sostenibilidad turística fija en 20.168 el tope de vehículos que pueden circular a diario en la isla entre el 1 de junio y el 30 de septiembre próximos. Esta cifra no incluye los coches de los residentes pero sí los de las flotas de rent a car (con un límite diario de 16.000), de los vehículos sujetos a autorización previa, entre ellos de turistas (otros 4.108, incluidas caravanas y autocaravanas) y los 60 que se han fijado para los residentes en Formentera.

Además de la novedad en las cifras (pendientes del periodo de alegaciones y antes de su aprobación final), cabe destacar el hecho de que, finalmente, el equipo de gobierno del Consell que preside el popular Vicent Marí ha decidido incluir en la limitación a los vehículos de los turistas. Hasta ahora, y en este primer verano, la restricción debía afectar únicamente a caravanas y autocaravanas.

Este borrador de la ley, que se ha hecho cogiendo como base el proyecto de Formentera.eco, en funcionamiento desde hace años, no fija todavía la cuantía de la tasa que deberán abonar los conductores que puedan acceder a la isla.

Según esta propuesta técnica, adelantada por Radio Ibiza, por vía marítima sólo podrán obtener autorización para entrar en la isla «los vehículos a motor (incluidas caravanas/autocaravanas) que no superen, con su aportación, el valor máximo de 4.108 vehículos diarios no exceptuados que pueden permanecer en Ibiza». Y para las caravanas o autocaravanas, «se establecen limitaciones adicionales», como disponer, y probarlo documentalmente, de una «reserva de plaza asignada en un camping para su estacionamiento y pernocta, siempre que a su vez no se encuentre superado el valor máximo de 4.108 vehículos diarios en total».

Además, se da «preferencia dentro del techo establecido a los vehículos eléctricos o no contaminantes».

El Consell colgó ayer en su web este documento, justo el día en que el Butlletí Oficial de Baleares (BOIB) publicara el anuncio del inicio del trámite de audiencia «para que las personas interesadas puedan realizar aportaciones o alegaciones a la Ley de control de afluencia de vehículos en Ibiza».

Alegaciones

Este plazo, «permitirá a los interesados, durante cinco días hábiles desde el día siguiente de la publicación en el BOIB, consultar toda la documentación relativa a la Ley y realizar las alegaciones que se consideren pertinentes». La documentación está disponible en la sede electrónica del Consell, en el apartado ‘tablón de anuncios y edictos electrónicos’.

Una vez finalizado este trámite previo, este texto legal deberá ser aprobado por el pleno de la institución ibicenca.

La Ley para la sostenibilidad turística tiene como objetivo principal «la promoción de la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica de la isla mediante la introducción de medidas que reduzcan la afluencia turística excesiva y los riesgos, los impactos y la saturación de los espacios públicos que esta comporta».

Para lograrlo, el texto establece «una batería de medidas que van dirigidas al establecimiento de acciones que limiten el volumen de vehículos que circulan en la isla», sin contar con los vehículos de los residentes de la isla, «de manera que se corrija o reduzca el exceso existente». Para ello, «se plantean dos cuestiones principales: el número máximo de vehículos en circulación y el período de limitación temporal de afluencia y permanencia de vehículos».

Los detalles del informe

El informe elaborado ad hoc por parte de la empresa Movilidad & Transporte Asesores (Movytrans) dice, entre otras cosas que, «cuantificando un valor estimado de la movilidad en transporte privado durante el período estival (...) la movilidad diaria en vehículo privado suma un total de 87.449 vehículos circulando por la isla. Este volumen de vehículos (...) se distribuyen de la siguiente manera: 67.281 vehículos de residentes, 2.049 vehículos que habrían accedido a la isla a través de barco y 18.119 vehículos de alquiler».

Con todos los «datos reales» y tras aplicar la «metodología con rigor técnico», el estudio «fija en un total de 17.668 el techo máximo de vehículos a motor que podrían ser autorizados sobre los valores de vehículos de residentes y exceptuados por la norma, buscando no alcanzar ni sobrepasar los niveles de congestión que podrían considerarse no asumibles en el modelo propuesto».

Para este primer verano el informe concluye, no obstante, que «puede alcanzarse un techo de 20.168 vehículos admisibles (...) para ser reducido de forma progresiva durante los siguientes años, alcanzando la reducción de 2.500 vehículos adicionales en el quinto año de aplicación y el valor objetivo de 17.600».

En cualquier caso, la propuesta técnica advierte de que los valores que se barajan son «de menor entidad que los que podrían plantearse en el caso de que ya estuviera iniciado y en pleno funcionamiento el nuevo servicio de transporte público de viajeros» en autobús. Esta contrata, que se arrastra de los últimos gobiernos progresistas y que con este del PP acumula varios retrasos, «no se iniciará antes del próximo 1 de noviembre de 2025», una vez superada la temporada turística.

Los contactos previos

También detalla la propuesta del texto legal los contactos que se han mantenido con diferentes empresas de transporte directamente afectadas por la limitación.

Se cita primero a las de alquiler de vehículos, las rent a car. Con estas, se mantuvieron «distintas reuniones» con «las asociaciones Baleval (Balear de Alquiler de Vehículos con y sin conductor de Baleares), Aevab (Agrupación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Baleares) y con la Pimeef, que representan al 90% de la patronal del sector de las empresas de arrendamiento de vehículos sin conductor con presencia en las islas».

Baile de cifras en los ‘rent a car’

Estas aportaron al Consell un estudio propio «que no validaba los valores de 18.119 vehículos de alquiler comercializados diariamente en Ibiza en el período estival estimados en el estudio de Movytrans». Los rent a car, en una reunión celebrada en la sede de la institución el pasado 14 de enero, «estimaron un valor máximo de 12.500 vehículos de alquiler» diarios circulando. Para sostener esta cifra, aportaron información de la Autoridad Portuaria, «que cifró en 19.284 vehículos el valor del pico máximo (se dio el 14/08/2023) de la diferencia entre entradas y salidas de vehículos con conductor (no como mercancía) del año 2023».

También se informa en el documento de los detalles que se consideran más relevantes de las reuniones con las navieras Baleària y Trasmapi. Según la información que aportaron, «el saldo acumulado diario (entradas menos salidas) de vehículos a motor en tráficos con la Península alcanza un pico de 2.836 vehículos» el 12 de agosto de 2024.