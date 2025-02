La gratuidad del bus en Ibiza después de 2025... ¿continuará?

El futuro de la gratuidad universal del transporte público en Ibiza más allá del 2025, es, a día de hoy, una incógnita. No solo por si dicha gratuidad tiene que continuar en pie (o, al menos, si tiene que ser para todos los ciudadanos), también por qué institución debería arrimar más el hombro: el Estado, o quien en su momento transfirió la competencia en esta materia al Consell de Ibiza: el Govern balear.

Todas estas derivadas ocuparon este viernes buena parte del pleno del Consell Insular, al que tanto como el PSOE el PP llevaron sus mociones sobre la continuidad de esta medida, implementada en septiembre de 2022.

El vicepresidente y conseller de Movilidad, Mariano Juan, no defiende una gratuidad sine die y universal, es decir, una gratuidad que no tenga en cuenta que no todos los usuarios del autobús tienen las mismas circunstancias económicas y que, por tanto, el coste o la gratuidad de este servicio público no afecta a toda la ciudadanía en la misma medida. «Estamos en la línea del Ministerio de que hay que ir a sistemas más progresivos, a colectivos definidos, y dedicar más recursos a estos colectivos que lo necesitan, no de forma indiscriminada», en palabras de Juan, quien, al mismo tiempo, señala que «la gratuidad no es gratuidad» como tal «porque la pagan todos los ciudadanos, incluso aquellos que no utilizan el transporte público».

La moción del PSOE

La moción presentada por el PSOE, defendida por Víctor Torres, proponía dos puntos: que el pleno instase al equipo de gobierno insular a «garantizar gratuidad del transporte público más allá del año 2025, destinando los recursos necesarios para su implementación»; y que el pleno exigiese al Govern «la colaboración y el apoyo financiero necesarios» para hacerlo posible. Es la institución que financia al Consell en esta y otras materias.

El socialista Torres destaca que esta gratuidad «ya ha demostrado ser eficaz», por el aumento en el número de usuarios, y que por lo tanto es una medida social y ambiental. Los socialistas y Unidas Podemos votaron a favor; PP y Vox, en contra, por lo que quedó rechazada. «Yo no digo que el Consell no tenga que pagar nada, sino que esperemos a ver la propuesta en la que está trabajando el Gobierno [español] y entonces veremos qué nos parece, si nos va bien o no», puntualiza Juan.

El déficit actual

El conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, critica el texto del PSOE: «No es una propuesta para garantizar la gratuidad, sino para decir que la pague el Consell, y si no, que la pague el Govern. ¿Por qué no seguimos como antes? Que sea el Estado quien lo garantice. Al fin y al cabo, aquello no era un regalo, era una compensación por lo que no se hacía en Ibiza. El Gobierno central sabía que aquí hubo problemas con el convenio de carreteras y demás». Así, concluye que «dedicar parte del presupuesto del Consell a esta gratuidad en detrimento de otras políticas no parece lo más adecuado». Óscar Rodríguez, de Unidas Podemos, apunta a que «el transporte no debería ser necesariamente gratuito en todo el Estado», pero sí en una isla de las características de Ibiza, sin otro tipo de transportes colectivos y con una limitación de entrada de vehículos.

Según Juan, «actualmente el sistema es deficitario en cuatro millones de euros, porque cuando se traspasó la competencia, lógicamente, no se pensó en la gratuidad». «El déficit del coste, es decir, lo que pagamos como Consell que no pagan los ciudadanos con su billete, sin hablar de la gratuidad, son 4 millones. Con gratuidad incluida, son 8 millones, aproximadamente. A partir del año que viene, el déficit será de 8 millones, porque [con la nueva contrata] ampliaremos un 45% las líneas, porque los buses serán eléctricos, más caros, nuevos, etc. Si a ello le sumamos 8 millones por asumir la gratuidad —partiendo de la base de que no aumentará, aunque cada año aumentamos—, nos iríamos a 16 millones de euros cada año. Sí que es una cuestión de voluntad política, pero también de números. Es absolutamente insostenible para los presupuestos de este Consell».