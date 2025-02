El Club Náutico Ibiza, Medalla de Oro del Consell

El pleno del Consell de Ibiza aprobará esta mañana "por unanimidad" conceder la Medalla de Oro de la institución al Club Náutico Ibiza. El presidente del Consell, Vicent Marí, adelantó la concesión de este reconocimiento durante la gala de celebración del centenario de la entidad, celebrada ayer por la noche en el Teatro Pereyra. Marí sorprendió a los alrededor de 400 asistentes al evento al señalar, en su discurso, que iba a darles una noticia.

Fue entonces cuando el presidente insular comunicó la noticia a todos los presentes. Marí recalcó que la propuesta había recibido el apoyo de todos los grupos políticos y que la concesión de la Medalla de Oro se aprobaría esta misma mañana, en el pleno.

Pedir un deseo

Fue una de las sorpresas que se vivieron ayer por la noche en la emotiva celebración de los cien años de vida del Club Náutico Ibiza, que desde hace meses vive uno de sus peores momentos al perder la concesión de sus instalaciones, que han pasado a manos de Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS).

Todas las fotos de la celebración de los cien años del Club Náutico de Ibiza / Marcelo Sastre

De hecho, otra de las sorpresas de la gala, en la que se homenajeó a los socios más veteranos, fue la tarta con la se celebró no sólo el centenario del Club sino también el cumpleaños de su reciente presidente, Damià Verdera, quien, al soplar las velas, recordó que los deseos que se piden al soplar no se pueden confesar, porque si no no se cumplen, aunque señaló: "Os lo podéis imaginar".