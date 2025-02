Las claves para entender la limitación de vehículos este verano en Ibiza

El Consell de Ibiza ha elaborado y presentado una propuesta para limitar la circulación de vehículos en Ibiza en la temporada alta. Ya el pasado 29 de octubre el Parlament de las Islas Baleares aprobaba la proposición de ley RGE núm. 6519/24, de control de la afluencia de vehículos en la isla de Ibiza para la sostenibilidad turística. Su capítulo ll regula las limitaciones temporales en la entrada y/o permanencia de vehículos a motor en la isla durante los períodos de máxima afluencia turística e incluye un régimen de excepciones que prevé las situaciones diferenciales que no pueden verse afectadas en régimen de igualdad por la prohibición general.

Tras la aprobación de esta ley, el Consell propone que el tope de vehículos en verano (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre) se sitúe en 20.168 diarios, excluyendo los vehículos de los residentes.

Demasiados coches en la isla

La tasa de motorización en Ibiza continúa siendo elevada, superando un vehículo por persona. Según el Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2023 elaborado por Ibiza Preservation.

En términos absolutos, este informe revela que el número total de vehículos en Ibiza ha registrado una ligera variación, pasando de 159.895 en 2022 a 160.835 en 2023.

“El parque automovilístico ha crecido de forma significativa en los últimos años: desde 2013, ha aumentado un 28,5%, y desde 2003, el incremento ha sido del 78%”, explicaba Elisa Langley, coordinadora técnica del Observatorio. Sin embargo, Langley subrayaba que “la presencia de vehículos provenientes de otras comunidades autónomas por trabajo o turismo no se incluye en estas cifras, ni tampoco se incorporan mediciones del tráfico en vías o carreteras, lo que sugiere que la presión vehicular es considerablemente mayor de lo que indican los números”.

Las claves de la limitación de coches en Ibiza

Al día podrán circular un máximo de 16.000 coches de alquiler

4.108 vehículos de turistas (incluyendo caravanas)

60 coches de Formentera

El cupo máximos de vehículos que podrán circular en un día en Ibiza no es fijo, ya que la idea del Consell del Ibiza es ir reduciéndolo hasta llegar a tope de unos 17.600 en el año 2030.

Caravanas y autocaravanas

Según indica la propuesta técnica del Consell de Ibiza, por vía marítima únicamente podrán obtener autorización para entrar en la isla "los vehículos a motor (incluidas caravanas/autocaravanas) que no superen, con su aportación, el valor máximo de 4.108 vehículos diarios no exceptuados que pueden permanecer en Ibiza". Y para las caravanas o autocaravanas, "se establecen limitaciones adicionales", como disponer, y poder probar documentalmente, de una "reserva de plaza asignada en un campamento de turismo de la isla para su estacionamiento y pernocta, siempre que a su vez no se encuentre superado el valor máximo de 4.108 vehículos diarios en total".