El Consell de Ibiza aprueba ocho expedientes con omisión de la función interventora

El pleno del Consell, con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE, Vox y Unidas Podemos, aprobó este viernes pagar un total de 245.438 euros, repartidos entre ocho expedientes, a empresas o entidades que ya han prestado servicios de diferente índole a la ciudadanía de la mano del Consell, aunque sin el aval de una contratación en vigor y, por lo tanto, sin el de la función interventora.

Ante las críticas del PSOE y Unidas Podemos por esta fórmula, el presidente Vicent Marí defendió que «es un proceso reglado» y «completamente normal». «Podemos explicar el porqué caso por caso. Se debe a que los contratos se han prorrogado, a que están en proceso de concurso... A este tipo de desajustes. Y van a omisión de la función interventora. Se ha seguido prestando el servicio, que creo que es lo más importante», subrayó el presidente.

Óscar Rodríguez, conseller de Unidas Podemos, citó dos de los expedientes como ejemplo: el pago de 35.217 euros al proveedor correspondiente por prestar el Servicio de Atención Integral de la Oficina de la Dona del Consell de marzo a diciembre de 2024; o los 166.374 euros por el servicio de prevención de drogas, HIV y otras conductas de riesgo. «Servicios tan esenciales como estos tal vez llevan demasiado tiempo necesitando omisiones de función interventora porque todavía no tienen el nuevo contrato. Como siempre, nos abstendremos. No estamos de acuerdo con el procedimiento, pero sí en que se debe pagar», dijo Rodríguez.

Marí afirma que «los procesos de concurso están en marcha», pero que «a veces se alargan, quedan desiertos y el servicio debe continuar prestándose»: «Por lo tanto, se prorrogan los contratos existentes y luego han de pasar a omisión de la función interventora, que es lo que marca la ley» para estos casos. «De estos expedientes que ahora se pagan, hay contratos que han finalizado y se prorrogan y están en proceso de regularización, pero no son servicios prestados sin ningún tipo de contrato. Alguno puede haber, por algún imprevisto o circunstancia sobrevenida, pero no es lo habitual», añadió.

La consellera socialista Elena López criticó que «el equipo de gobierno no hace el procedimiento de pagar como toca». «Ustedes lo están vendiendo como una normalidad, pero no lo es». Como el conseller de Unidas Podemos, López subrayó que defiende que estas facturas deben pagarse, pero reitera en que esta no es la forma adecuada. Por eso la oposición se abstuvo en vez de votar en contra.