Los vecinos de Santa Gertrudis se sienten "inseguros" y piden a la alcaldesa un retén policial

Que haya aumentado o no la delincuencia en Santa Gertrudis es algo debatible. Lo que no tiene discusión es que lo que ha aumentado, y mucho, es la preocupación de los vecinos. Ayer miércoles, la sala polivalente del centro deportivo y social de Santa Gertrudis se quedó pequeña para acoger a los aproximadamente 120 vecinos que se acercaron al encuentro que había programado con la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer. Usualmente, estos contactos regulares con la ciudadanía, que forman parte de la iniciativa ‘Digues la teua!’, suelen tener una participación mucho más modesta. Ayer se terminaron las sillas y la gente desbordó el aforo de la sala.

«Debido a las noticias que han aparecido últimamente, hemos venido aquí a dar tranquilidad», comentó Carmen Ferrer poco antes de empezar la reunión, a la cual acudió acompañada del jefe de la Policía Local de Santa Eulària, Félix Valverde; el comandante del puesto de la Guardia Civil de Santa Eulària, el jefe responsable del Grupo Roca de la Guardia Civil en las Pitiusas y el concejal de Seguridad, Juan Carlos Roselló. «Lo importante es colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y transmitir que se está actuando, que se hace todo lo que se puede, y que la Guardia Civil está por la labor y que su colaboración con la Policía Local da resultados», reiteró Ferrer.

Actuaciones realizadas

Para calmar los ánimos, al inicio de la reunión tomó la palabra el comandante de la Guardia Civil, quien explicó que durante el año 2024 hubo dos olas de robos. La primera se produjo hasta el mes de agosto, con diversos asaltos a casas particulares en Sant Miquel y Sant Joan: «Los autores fueron un grupo de albanokosovares que han sido detenidos y que ya están en prisión». El segundo grupo que actuó, entre agosto y diciembre, y que protagonizó diversos robos, también fue detenido y están en prisión».

Quedan por detener, sin embargo, los responsables del robo con violencia a una casa el pasado 13 de febrero, en el que agredieron a una anciana, y que ha sido el detonante de la actual situación de alarma social. «Entre enero y febrero se han producido dos delitos de hurtos en el interior de vehículos, una tentativa de robo y el robo con violencia que ha provocado tanta preocupación», señaló el comandante, quien explicó que «se han incrementado los puntos de verificación y se está identificando a personas como medidas de prevención».

Quejas vecinales

Tras esta introducción tomaron la palabra los vecinos, entre ellos el hijo de la anciana que fue agredida en su casa, y que reclamó la instalación de cámaras de seguridad en el pueblo así como la creación de un retén policial fijo en Santa Gertrudis. La petición de un retén policial fue una constante en las intervenciones de los vecinos, así como la solicitud de una mayor presencia policial en la zona. «Es importante que la policía esté visible, y si hay un retén mejor que mejor», comentó una vecina, que señaló que trabaja «en el aeropuerto, y a la que se acerca la policía, los taxistas piratas desaparecen. Es importante que se les vea y que estén cerca». «Lo valoraremos», dijo Carmen Ferrer sobre la petición del retén, mientras que el jefe de la Policía Local aseguró que «en todos los turnos, todas las patrullas pasan por Santa Gertrudis».

El concejal de Seguridad explicó que controlar una zona de poblamiento disperso es complicado, pero que este tema se ha tratado en la reunión de seguridad que mantiene todos los lunes: «Hemos activado un grupo de acción preventiva, tanto de paisano como de uniforme, que va por la zona de los diseminados recabando información». Roselló también explicó que están valorando un plan para la instalación de 250 cámaras de videovigilancia por todo el municipio, y que están buscando financiación europea para el proyecto.

"Las personas mayores estamos asustadas"

«Yo estoy preocupada. Tenemos miedo y nos sentimos inseguros», comenta Catalina Tur Ribas, jubilada, vecina de Santa Gertrudis y que ha acudido al encuentro vecinal con la alcaldesa de Santa Eulària acompañada de dos amigas, también jubiladas: Gertrudis Roig Roig y Maria Riera Ramon. «Pegan a la gente mayor», dice horrorizada Maria Riera, refiriéndose a la agresión que sufrió María, una vecina, el pasado 13 de febrero.

Este suceso ha sido el detonante de la actual psicosis que se vive en Santa Gertrudis, aunque estas mujeres aseguran que los robos ya se estaban produciendo desde antes: «En noviembre robaron en una casa en la partió que hay en el camino de Sant Llorenç, y en noviembre robaron en el gimnasio que hay aquí al lado», comenta Gertrudis Roig. «Es cierto, fue el mismo día que estábamos haciendo el bingo aquí en el centro social, un poco más y nos lo encontramos», añade Maria Riera. Las tres amigas comentan que se han instalado una alarma en casa.

«Desde que pegaron a esa mujer, vivo acojonada», dice la restauradora Alba Pau, quien también ha participado en la reunión. Por su parte, Paul Davis, otro residente en el pueblo, comenta el caso de una casa de campo que «se alquila en verano para los ricos» y que, asegura, en un año «han entrado a robar cinco veces».

A causa de esta situación de alarma, unos vecinos han creado un grupo de Whatsapp que ya cuenta con doscientos miembros, y que tiene como objetivo avisarse entre los residentes por si detectan alguna presencia sospechosa. No obstante, y como suele suceder en estos grupos, las opiniones se acaban calentando. «Se ha creado un histerismo, una psicosis, y creo que deberíamos ser sensatos», comenta una vecina durante la reunión con la alcaldesa, y pide «controlar los impulsos. Nos estamos dejando llevar por la ira». «Mi hija miró algunos mensajes que había en este chat, y me dijo que me borrara», comenta otra vecina. «Después de lo que le sucedió a la señora María estamos todos alterados», admite un vecino.

