Más serpientes y más procesionaria en Ibiza: qué hacer si te encuentras alguna de ellas

La presencia de la procesionaria se adelanta a la primavera como consecuencia del cambio climático (y sus buenas temperaturas). Si esta oruga del pino es habitual entre marzo y junio, este año ha reaparecido antes porque el invierno ha sido menos frío.

Y en Ibiza cada vez hay más porque los depredadores naturales de sus larvas son las lagartijas, pero debido al descenso de población de las sargantes como consecuencia de que se han convertido en el alimento preferido de las culebras de herradura, la procesionaria se reproduce con mayor tranquilidad.

Este lepidóptero, que anida en las copas de los árboles en los meses de diciembre y febrero, bajan al suelo para enterrarse. Allí, se convierten primero en larva, después en crisálida y, en el mes de mayo, eclosionan para convertirse en mariposa. Y es en esos casi tres meses que anidan en el suelo cuando suelen ser devoradas por las lagartijas pitiusas.

Qué hacer si te encuentra una procesionaria

La thaumetopea pitycampa, llamada también oruga del pino, y conocida por todos como procesionaria, puede provocar daños muy serios en las mascotas que las chupen u olfateen (lesiones de lengua, shock anafiláctico…). Pero no solo a los animales, la oruga procesionaria puede provocar graves reacciones alérgicas en humanos.

Ssegún explican desde la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), los principales síntomas que pueden causar las orugas procesionarias son los que afectan a la piel y a los ojos en mayor medida, aunque también puede afectar a los bronquios.

Mucho picor

Aparición de habones en los brazos, cara o piernas.

Urticaria generalizada.

Irritación en los ojos, boca, nariz o garganta.

En los casos más graves pueden producir angioedema, una hinchazón, similar a la urticaria, pero que se presenta bajo la piel en lugar de darse en la superficie.

Dificultad respiratoria

Anafilaxia

En general, las reacciones son locales e irá mejorando poco a poco. Pero el tratamiento va a depender de la gravedad de los síntomas. Los farmacéuticos del COFM señalan algunas pautas a seguir en caso de contacto:

Es recomendable lavar con agua fría sin frotar la zona afectada, con el fin de quitar los pelos de la oruga que hayan quedado sobre nuestra piel.

Qué hacer si te encuentras una serpiente de herradura

El herpetólogo Enrique Ayllón asegura que no hay que tenerles miedo, ya que las especies que hay en Ibiza no son peligrosas ni venenosas y tampoco suelen ser agresivas con los seres humanos.

La recomendación es clara: cuando nos encontramos con una culebra hay que intentar que no se escape y capturarla siempre que sea posible. Si no nos vemos capaces hay dos opciones: matarla (al no ser una especie protegida, se puede hacer) o llamar al 112 para que la atrape (y la recoja si está muerta).

Si la capturamos, lo mejor es depositarla en un recipiente, como una caja sin aberturas o una botella, aunque también se pueden usar bolsas de tela o, incluso, fundas de almohada.