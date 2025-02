Santa Eulària pide al Consell compensación económica por el vertedero de Ca na Putxa

El pleno de Santa Eulària aprobó este jueves, con los votos a favor del PP, PSOE y Unidas Podemos, instar al Consell de Ibiza a compensar económicamente al Ayuntamiento por tener que hacer frente al desgaste que conlleva, en infraestructuras del municipio como las carreteras, albergar el vertedero de Ca na Putxa.

En pleno debate público sobre qué hacer cuando esta instalación llegue al final de su vida útil, algo que está previsto que ocurra en 2028, los tres grupos políticos mencionados se han posicionado en este sentido, mostrando, además, su rechazo a la construcción de una incineradora en Ca na Putxa. «Supondría una mayor carga en la zona y en la presión a los residentes, que ya han estado aguantando, desde siempre, esta situación», expone la alcaldesa, Carmen Ferrer. Un punto que también recoge la moción aprobada, llevada al pleno por el equipo de gobierno.

«Hay tener en cuenta que se ha evolucionado mucho en materia de población y en la cantidad de toneladas que se llevan a esta planta de triaje, que hay mucho tráfico y que la vía insular y [algunas] vías municipales tienen molestias. También genera contaminación acústica», expresó Ferrer en su exposición de motivos, haciendo hincapié en que este es un asunto insular e incluso de la Comunitat, en tanto que Ca na Putxa asume los residuos tanto de Ibiza como Formentera. Además, la primera edil recuerda que en estos momentos la única opción que parece estar encima de la mesa es trasladar los residuos que se generan en las Pitiusas a la incineradora de la planta de Son Reus, en Palma.

Compensación

Concretamente, la moción aprobada insta al Consell a incluir en el plan director sectorial de Prevención y Gestión de Residuos no Peligrosos «un factor corrector que establezca un sistema de compensación económica y de mejora de infraestructuras en cada municipio, proporcional a la carga que soporta en materia de gestión insular de residuos». La propuesta también recoge «instar al Consell a que valore el impacto del traslado de los residuos a Mallorca, con el objetivo de garantizar una planificación que tenga en cuenta los costes económicos, ambientales y sociales de esta opción, así como el tráfico derivado de este traslado entre el vertedero y el puerto de Vila».

Alan Ripoll, portavoz del PSOE, pidió modificar el apartado de la moción que hace referencia a la oposición a construir una incineradora en Ca na Putxa: «Da pie a muchas interpretaciones y por eso pedimos que se rechace que se abra una incineradora en cualquier punto de Ibiza. ¿Si la aceptarían en otras localidades del municipio o de la isla?».

Criterios técnicos

Más allá de este matiz, Ripoll celebra esta postura del equipo de gobierno, ya que «la plataforma Es Hora de Soluciones para el Vertedero de Ibiza lleva años reivindicando que no se instale una incineradora de residuos en Ca na Putxa». De hecho, acusa al PP de «llegar tarde» a este posicionamiento: «En marzo de 2023, el PSOE trajo al pleno una moción que incluía mostrar nuestro rechazo total a la construcción de una planta incineradora en la isla. Proponíamos instar al Consell a descartar rotundamente esta opción. Pero el PP en ese momento votó en contra». Ripoll sostiene que el Ayuntamiento reacciona ahora, «cuando se ha demostrado que los residuos, sí o sí, tendrán que ir a Mallorca», proponiendo «aquello que el PSOE ha defendido estos años».

La alcaldesa señala que aquella moción socialista se oponía a abrir una incineradora «en cualquier momento y parte» de la isla, cuando es una cuestión que, afirma, debe tomarse basándose en criterios técnicos y en el interés general: «Estas decisiones no las tomará solo este municipio, sino la isla en su conjunto». «Sobre el cambio de redactado que proponen ustedes, creo que no nos corresponde a nosotros hablar de qué decisiones se pueden tomar en un punto u otro de la isla en el futuro, qué se puede hacer o no en otros municipios. Esto tiene unos procesos muchísimo más técnicos de lo que podemos pensar», añade.