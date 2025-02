Sant Josep planifica la edificación de 4.264 viviendas para crecer en 10.660 habitantes

El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el equipo de gobierno de Sant Josep, del PP, espera aprobar hoy en el pleno, con la abstención al menos de Vox u otro grupo de la izquierda, proyecta la posibilidad de edificar 4.264 viviendas en el municipio con un techo de población de 10.660 habitantes.

Así, el nuevo PGOU prevé un horizonte de 40.324 habitantes en Sant Josep, por debajo del máximo que marca el planeamiento urbanístico en vigor (las Normas Subsidiarias de 1986), que se sitúa en algo más de 54.000 personas.

La propuesta de nuevo planeamiento urbanístico incluye también un análisis de las necesidades de vivienda en el municipio, en el que se estima que, en el año 2034, se precisarán entre 2.938 y 3.137 viviendas según el escenario «optimista» o «prudente». De cara a 2044, la cifra ascendería a una horquilla de entre 5.600 y 5.807. Así, los redactores del avance del PGOU destacan que la previsión de nuevas viviendas se sitúa por debajo de las necesidades, aunque señalan que también hay que considerar «la necesidad de aprovechar el parque residencial existente de la forma más óptima».

Además, hay que tener en cuenta «otros factores» que «posibilitarán dar respuesta a la necesidad de vivienda estimada en el año horizonte: casas vacías, solares vacantes, liberación por defunciones, paso de vivienda secundaria a principal y parcelaciones, entre otras».

2.660 viviendas vacías

En este sentido, el avance del PGOU señala que actualmente hay 16.550 viviendas en el municipio, pero sólo el 56,6% son permanentes. Hay 4.515 segundas residencias (el 27,3%) y 2.660 viviendas vacías (el 16%). «En conclusión, el parque residencial infrautilizado del municipio se eleva hasta un significativo 43,4%», subraya el documento inicial del futuro planeamiento urbanístico. Este dato evidencia que, en el nuevo PGOU, la «posible optimización» del parque de viviendas actual puede amortiguar «nuevos crecimientos urbanos», según señala el equipo redactor.

Sobre el desarrollo urbanístico previsto, el avance del PGOU contempla la posibilidad de edificar 3.012 viviendas nuevas en suelo urbano y 1.252 en suelo urbanizable. La Ley de Urbanismo de les Illes Balears (LUIB) especifica que no se pueden delimitar nuevos sectores de suelo urbanizable cuando el municipio disponga de más de un 15% de suelo vacante (urbano de uso no dotacional apto para la edificación que no están desarrollados) sin considerar las parcelas por debajo de 500 metros cuadrados, o que se disponga de la superficie equivalente al nuevo crecimiento pretendido (número de viviendas).

En este caso, el avance del PGOU señala que el suelo urbano vacante es de 25,4 hectáreas de un total de 968, lo que supone un 2,6% (por debajo del 15%). Y además, la edificación proyectada de viviendas en suelo urbano es «sustancialmente inferior» (3.012) a las necesidades estimadas en el año 2044. De esta manera, se justifican los nuevos urbanizables, como el de Platja d’en Bossa (ver páginas 6 y 7), el que prevé un mayor número de viviendas: 344.

Suelo urbano y urbanizable

El nuevo planeamiento contempla actuaciones en urbano en una superficie de 482 hectáreas, que se corresponden con el 50% del total de este tipo de suelo en el municipio. En cuanto al suelo urbanizable, el avance del PGOU determina que la superficie total asciende a 109 hectáreas (95,6 de uso residencial y 13,4 de industrial), de la cual el 51,5% se corresponde a terrenos con actuaciones ya en ejecución. Así, 52,85 hectáreas (48,5%) abarcan los nuevos sectores de urbanizables.

En concreto, se proyectan un total de 1.613 viviendas, de las cuales 1.252 se ubican en los nuevos urbanizables. Los redactores del PGOU destacan que la normativa actual en vigor contempla 83,38 hectáreas de suelo urbanizable aún no desarrollado, por lo que se producirá una reducción del 37%.

El PSOE pide al alcalde que deje sobre la mesa el PGOU

El grupo del PSOE pedirá hoy en el pleno al alcalde, Vicent Roig, que «deje sobre la mesa» el avance del PGOU hasta que se aprueben las Normas de Planeamiento Provisionales (NPP). El Consell de Ibiza se ha comprometido a aprobar inicialmente este planeamiento provisional, pactado con el Ayuntamiento (para sustituir ya a las obsoletas Normas Subsidiarias en vigor desde 1986), en este primer semestre del año. Las NPP deben servir de puente hasta la aprobación del PGOU.

La portavoz del grupo socialista, Pilar Ribas, asegura que la tramitación de dos planes en paralelo creará «una profunda confusión» entre la población. Advierte además de que con la aprobación del avance del PGOU, no se contempla una suspensión de concesión de licencias, lo que «favorecerá la especulación entre aquellos que tengan intereses urbanísticos que se vean afectados por esta nueva ordenación». Asimismo, Ribas destaca que la aprobación de los Planes Especiales de Protección, que deberían regular la construcción en un radio de 250 metros de las iglesias de Sant Josep, Sant Agustí y Sant Jordi, «siguen sin avanzar». «Esto genera aún más confusión», indica, al tiempo que señala que «no se entienden las prisas del alcalde en aprobar un avance del PGOU sin el debido consenso».

