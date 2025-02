Puigdemont y Mazón se meten en las rotondas de Ibiza

Aunque parezca mentira, tanto el expresidente a la fuga Carles Puigdemont como el presidente a veces ausente Carlos Mazón, se colaron en el pleno de Vila, justo cuando se discutió la propuesta, que salió adelante, de acuerdo para aprobar el convenio de colaboración plurianual con el Consell de Ibiza para el mantenimiento de las rotondas y algunas isletas ajardinadas de la carretera EI-10, el primer cinturón de ronda. Manuel Jiménez Roig, concejal de Jardines, Cementerios y Protección Animal, explicó que la necesidad de ese convenio estriba en que permitirá mejorar la instalaciones y ornamentos vegetales de esas rotondas, situadas «a la entrada de la ciudad» y que suponen, en su conjunto, un total de 9.110 metros cuadrados de zonas verdes.

Jordi Salewski, exedil socialista del ramo, manifestó el desacuerdo de su formación con ese convenio. En primer lugar, no cree que deba ser competencia de la ciudad: «Podemos asumir esta y otras más, pero ya tenemos suficientes. Que lo asuma el Consell y lo pague él. Si queremos un nuevo diseño, pacten con él. Pidan que lo hagan, no van mal de dinero en el Consell». Según Salewski, ya existe una lista larga de zonas verdes que hay que mantener en el municipio, sin que se dé abasto. Su estado, asegura, lo demuestra. Además, tampoco le agrada lo que costará,165.000 euros en cuatro años, a razón de 40.000 euros cada uno: «Es totalmente innecesario». Como, asegura, los 5.300 euros anuales para mantener las esculturas que las decoran. Tampoco le «cuadran», en este caso por escasos, «los 4.000 euros anuales para cambiar su vegetación. Si quieren una reforma total, son más euros. No son gastos reales. ¿Incluyen las plantas de Navidad en cada rotonda?».

«Los jardines de todo el municipio dejan mucho que desear» Guadalupe Nauda — Edil de UP

Guadalupe Nauda confirmó lo dicho por Salewski: «Los jardines de todo el municipio dejan mucho que desear». Por «falta de personal», añadió, por lo que no comprende que se asuma «esa competencia sin ir aparejada a una partida económica. El Consell no tiene personal y por eso lo quiere traspasar a Vila. No se debería aceptar una competencia que no es propia».

Y fue entonces cuando aparecieron Puigdemont y Mazón, que en las discusiones contemporáneas e hispánicas sustituyen al führer de la Ley de Godwin, esa que dice que a medida que una discusión en línea se alarga, la probabilidad de que surja una comparación con los nazis o con Hitler se aproxima a 1». En nuestro país, en vez de al cabo austriaco se tiende a mentar al fugado y al presidente que tenía mejores planes el día en que su tierra se ahogaba, literalmente. Jiménez se refirió a un tema de candente actualidad (la quita de la deuda y el favor que Pedro Sánchez hace así a ERC y a Junts para perpetuarse), y Salewski, aprovechando que el Turia pasa por Valencia, tiró de ironía: «Podemos hablar también de Mazón».

