La prensa inglesa asegura que Ibiza quiere que los turistas británicos "se mantengan alejados" de la isla

No es la primera vez que un medio de comunicación británico asegura que en Ibiza hay un rechazo generalizado a los turistas de esta nacionalidad y que el sentir generalizado es de una especie de hartazgo.

A principios de este mes se publicaba un artículo en el que se aseguraba, sin ningún tipo de dato contrastable que lo confirmase, que miles de turistas británicos estaban anulando sus reservas vacacionales en Ibiza y en Mallorca porque "no son bienvenidos".

Siguiendo con este tipo de informaciones, el periódico Birmingham Live, vuelve a la carga con una información similar a la anterior. Titulado 'Los turistas británicos se niegan a escuchar la súplica de dos palabras de Mallorca, Menorca e Ibiza' ('UK tourists refusing to listen to two-word plea from Majorca, Menorca, Ibiza'), el rotativo asegura que, a pesar de que los baleares le han trasmitido a los turistas británicos que se "mantengan alejados" de las islas (se desconoce de dónde sacan esta tajante afirmación), los viajeros de Gran Bretaña "se niegan a escuchar y a acatar esta advertencia".

Aumento de reservas británicas

Birmingham Live explica a sus lectores que, lejos de que estos turistas hayan decidido 'hacer caso' a los residentes de Ibiza, las reservas a las Islas Baleares se han incrementado un 20% en comparación a la pasada semana y un 19,7% más que en el mismo periodo del año anterior, según datos de la plataforma de reservas TravelgateX.

Según este periódico, Baleares se sitúa como cuarto destino más demandado en España durante la última semana, con un 13,4% del total de reservas, por detrás de Andalucía (19,7%), Cataluña (16,2%) y Canarias (15,4%). La mayoría de las reservas se realizaron con 90 días de antelación, un 35,4% del total, y un 9,5% fueron reservas de última hora.

Lo que llama poderosamente la atención es que a pesar de que el rotativo dispone de datos positivos sobre el aumento de reservas de turistas británicos que ya han pagado sus vacaciones para Ibiza este verano, decidan darle a la noticia un enfoque negativo, sacándose de la chistera la idea de que no serán bienvenidos, cuando nadie duda en Baleares de que es el turismo (de la nacionalidad que sea) es el que mantiene nuestra economía.