Polémica por el Triathlon World Tour: «El director técnico de la Policía Local de Ibiza ya estaría fuera en la empresa privada»

El socialista Jordi Salewski las tuvo ayer también en el pleno con Rubén Sousa, edil de Ciudad Inteligente, Transporte Público, Playas, Fondos y Proyectos Europeos, Turismo y varias cosas más. Ocurrió durante la defensa, por parte del socialista, de una moción de control sobre la infausta celebración del Triathlon World Tour, tanto que el Consell ha renunciado a celebrarla nuevamente.

Salewski preguntó si el Ayuntamiento ha participado en la decisión de esa renuncia de la prueba y si ha calculado el impacto en el turismo (de unos 50 millones de euros). Sousa no dejó pasar la ocasión: «No sé si le han escogido para defender esta moción por haber organizado el caos [cuando era parte del antiguo equipo de gobierno] de las obras de Isidor Macabich». Zasca.

Reformulación

El popular cree que, visto lo sucedido con aquella prueba (un caos circulatorio memorable), «lo más responsable es parar, reformular el circuito y, si es posible, volver a hacerlo. Y si no encaja, no encaja. Hay que hacer las cosas con criterio». Reconoce que Vila ha participado «activamente» en la decisión de no repetir más esa carrera porque «causa molestias tal como está planteada» y para que no vuelva a generar «problemas de convivencia con turistas y residente; eso es malo para la imagen turística».

«¿No tiene responsabilidades de nada en eso [que ocurrió]?, ¿no las asume? Julián Córdoba ya estaría fuera en una empresa privada»

Salewski recordó entonces que ese caos circulatorio no se produjo cuando los progresistas gobernaban: «La primera prueba la trajimos nosotros. Cambió el nombre, sólo eso. Y ustedes modificaron el circuito. ¿Nadie vio que causaría problemas? (…) Han escogido la solución más fácil, renunciar». El socialista pidió entonces la cabeza (no literalmente, claro) del director técnico de la Policía Local de Ibiza, Julián Córdoba: «¿No tiene responsabilidades de nada en eso [que ocurrió]?, ¿no las asume? Córdoba ya estaría fuera en una empresa privada».

«Si la prueba no es encajable, no se hace. Por cabezonería, no, como hizo usted en Isidor Macabich»

Sousa volvió a contraatacar con ese ejemplo que tanto duele a Salewski: «Si la prueba no es encajable, no se hace. Por cabezonería, no, como hizo usted en Isidor Macabich».

Suscríbete para seguir leyendo