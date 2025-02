Pleno de Ibiza: ‘Mamma mía’ y Sánchez el tirano

Ante la cercanía del 8-M, el PSOE presentó una moción de control sobre la gestión de la concejalía de Igualdad, enfocada a que rindiera cuentas. No pilló desprevenida a Sara Barbado, concejala (entre otras cosas) de Igualdad, que detalló cuántas veces se ha reunido la sección técnica para el Abordaje de la Prostitución («ninguna, porque nos hemos centrado en la participación en la mesa insular para no saturar y duplicar»), cuántas veces se ha reunido la sección técnica en la mesa de coordinación de las Violencias Machistas («en agosto de 2024 se acordó con el IbDona que esperaríamos a hacer las comisiones cuando se incorporase la persona contratada; durante 2024, el equipo técnico participó en las mesas de coordinación insular») y la asistencia (y coste) a los actos programados o subvencionados por el Consistorio. Calcula que la asistencia ha aumentado un 40% desde que el PP gobierna.

La sesión empezó, precisamente, con una declaración institucional con motivo del día Internacional de la Mujer. Vox se abstuvo, lo que le recriminó Rubén Sousa, el sparring del PP: «Un día traen una moción para ensalzar a la madre y ahora se abstienen en la declaración sobre el día de la mujer. Coherencia», les pidió.

El ritmo de carrera de Astorri

«No mezcle las cosas. No hemos votado a favor porque no estamos de acuerdo con algunos puntos. Todos queremos la igualdad de todo tipo de personas. El ruego del día de la madre fue para que se les hiciera un acto de homenaje», se explicó Luis Fernando Astorri, que más tarde lamentó que «no se permita participar a los hombres en solitario [sólo lo pueden hacer en parejas y junto a una mujer] en la carrera de la Dona. Ábranla a todo el mundo. No se entiende por qué se restringe», propuso. Contó que el pasado año ninguna mujer quiso correr con él en pareja. «Espero que fuera por su ritmo de carrera», bromeó el alcalde, Rafa Triguero. Al respecto, la socialista Clara Rosselló cree que «se ha banalizado el día de la madre», pidió que no se «folklorice» y rogó al PP que «desoiga lo que pide Vox».

«Sí, Pedro Sánchez es un tirano» Rubén Sousa — Edil del PP

Y todo esto en una sesión en la que Rubén Sousa se reafirmó, ante la pregunta del exalcalde Rafa Ruiz, en lo que dijo en un pleno previo: «Sí, Pedro Sánchez es un tirano», calificativo que le viene al pelo, dijo, según la definición de la RAE. Ruiz quiere por escrito esa afirmación: «Pues presente por escrito usted esa petición», le instó el alcalde. Continuará.

