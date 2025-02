Paco Osuna regresa a Hï Ibiza: este es el día de su residencia Now Here

Paco Osuna regresa a la sala Club de Hï Ibiza con su residencia Now Here. Del 17 de junio al 30 de septiembre, el icónico dj español volverá con sus potentes sets híbridos en vivo cada martes por la noche junto a The Martinez Brothers en el Theatre.

Considerado uno de los grandes referentes de la música electrónica underground, Paco Osuna ha sido clave en el desarrollo de la escena techno en Ibiza y ha consolidado su estatus como icono global y auténtico pionero del género.

"Su residencia Now Here refleja su filosofía de vivir el presente al máximo, guiando al público en un viaje inmersivo por el house, tech house y mucho más. Esta fuerza estará presente durante toda la temporada, con un line-up cuidadosamente seleccionado que incluirá a sus colaboradores habituales y una exclusiva lista de invitados especiales", señala el club en un comunicado.

La esencia de Now Here nace de la visión innovadora de Paco Osuna, que fusiona el arte del DJing con técnicas de producción en directo para crear sets únicos y en constante evolución. Para ello utiliza tecnología de última generación, remezcla y reconstruye cada tema en tiempo real para dar vida a actuaciones dinámicas y llenas de potencia.

Referente internacional

Este enfoque híbrido ha consolidado a Now Here como un referente internacional y llevado el house y el techno más allá de sus límites convencionales.

Esta temporada, la sala Club volverá a vibrar con la fuerza arrolladora de Osuna y creará un contraste explosivo con los envolventes grooves de The Martinez Brothers en el Theatre.

50 cumpleaños

Su esperado regreso llega tras un 2024 histórico, un año en el que Paco Osuna celebró por todo lo alto su 50 cumpleaños y 30 años de carrera con una serie de eventos icónicos, como una espectacular fiesta de aniversario en ANTS y un exclusivo show en Playa Soleil. Durante la temporada pasada, Osuna hizo de la sala Club su territorio.

Más allá de Ibiza, Now Here traspasó fronteras y dejó su huella en América del Norte, América del Sur y Europa. Tras un año cargado de emociones, Osuna encara el 2025 con renovada vitalidad y la misión de llevar Now Here aún más lejos.

Este año, Now Here vuelve con una propuesta más potente que nunca: visuales renovados, una dirección musical perfeccionada y esa fuerza inconfundible que lo ha convertido en un referente. Entradas y mesas VIP disponibles ahora en hiibiza.com desde 40 euros.