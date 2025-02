Ola de robos en Santa Gertrudis: "las personas mayores estamos asustadas"

«Yo estoy preocupada. Tenemos miedo y nos sentimos inseguros», comenta Catalina Tur Ribas, jubilada, vecina de Santa Gertrudis y que ha acudido al encuentro vecinal con la alcaldesa de Santa Eulària acompañada de dos amigas, también jubiladas: Gertrudis Roig Roig y Maria Riera Ramon. «Pegan a la gente mayor», dice horrorizada Maria Riera, refiriéndose a la agresión que sufrió María, una vecina, el pasado 13 de febrero.

Este suceso ha sido el detonante de la actual psicosis que se vive en Santa Gertrudis, aunque estas mujeres aseguran que los robos ya se estaban produciendo desde antes: «En noviembre robaron en una casa en la partió que hay en el camino de Sant Llorenç, y en noviembre robaron en el gimnasio que hay aquí al lado», comenta Gertrudis Roig. «Es cierto, fue el mismo día que estábamos haciendo el bingo aquí en el centro social, un poco más y nos lo encontramos», añade Maria Riera. Las tres amigas comentan que se han instalado una alarma en casa.

«Desde que pegaron a esa mujer, vivo acojonada», dice la restauradora Alba Pau, quien también ha participado en la reunión. Por su parte, Paul Davis, otro residente en el pueblo, comenta el caso de una casa de campo que «se alquila en verano para los ricos» y que, asegura, en un año «han entrado a robar cinco veces».

A causa de esta situación de alarma, unos vecinos han creado un grupo de Whatsapp que ya cuenta con doscientos miembros, y que tiene como objetivo avisarse entre los residentes por si detectan alguna presencia sospechosa. No obstante, y como suele suceder en estos grupos, las opiniones se acaban calentando. «Se ha creado un histerismo, una psicosis, y creo que deberíamos ser sensatos», comenta una vecina durante la reunión con la alcaldesa, y pide «controlar los impulsos. Nos estamos dejando llevar por la ira». «Mi hija miró algunos mensajes que había en este chat, y me dijo que me borrara», comenta otra vecina. «Después de lo que le sucedió a la señora María estamos todos alterados», admite un vecino.