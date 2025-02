Marc Márquez revela por qué nunca volverá a Ibiza: "Con una vez que te roben..."

Marc Márquez tiene muy claro que no piensa volver a Ibiza. El campeón mundial de motociclismo pasó una vez por la isla, en compañía de sus amigos, y se marchó con un recuerdo bastante amargo por el dinero que le costó la experiencia.

"Con mis amigos me lo pasaba igual de bien en Cervera, en Granada, en Cádiz o en Ibiza. He ido una vez en mi vida a Ibiza y con una vez que te roben ya es suficiente. Salí de ahí...", rememoró Márquez, acompañando sus palabras de un gesto con la cabeza agachada, durante su paso por 'El pódcast de final de mes'.

"Soy realista con el dinero"

"Tú puedes tener mucho dinero, pero yo soy realista con el dinero. Con mis amigos me lo paso bien en cualquier sitio. Entonces, ¿para qué ir a un sitio de postureo? No me gusta. A mí el dinero no me ha cambiado el estlio de vida", añadió el piloto catalán.

Precisamente este fin de semana arranca el Mundial de MotoGP con la disputa del Gran Premio de Tailandia. Márquez, que estrena nueva etapa como piloto del equpo oficial de Ducati, ha conquistado seis veces el campeonato, pero la última vez data ya de 2019.