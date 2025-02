Ibiza da el visto bueno al futuro Polideportivo cubierto de ses Figueretes

El pleno del Consistorio de Ibiza ha dado el visto bueno a la propuesta de acuerdo del proyecto de obras del Polideportivo de ses Figueretes. Presentado el pasado mes de octubre y presupuestado en casi tres millones de euros, será un complejo deportivo cubierto que sustituirá a los actuales campitos de fútbol sala que hay junto al Cemeteri Vell.

Dispondrá de tres pistas de baloncesto transversales, una pista de baloncesto longitudinal, una pista de fútbol sala longitudinal, tres pistas de voleibol, dos vestuarios, dos vestuarios adaptados, baños para el público, un almacén, un gimnasio, una enfermería, un vestuario por árbitros, un control de acceso y gradería.

La edil de Deportes, Catiana Fuster, recordó que esta infraestructura se sumará a las dos pistas cubiertas, las de es Pratet y es Viver, con las que sólo cuenta el municipio. Alegó que se ha optado por reconvertir el actual espacio de ses Figueretes, que se cubrirá, dada "la dificultad para encontrar solares" para esos fines.

La edil de Unidas Podemos, Guadalupe Nauda, votó a favor sin rechistar, mientras que el exalcalde Rafa Ruiz, del PSOE, expuso un listado de quejas. Para empezar, que se habían olvidado de incluir el artículo salado (ses) delante de Figueretes; luego protestó por el estado actual, deplorable, de esas instalaciones; y finalmente preguntó (retóricamente) "dónde jugarán las futuras generaciones", pues a su juicio, "esta ciudad pierde instalaciones deportivas".

Según sus cálculos, habrá "tres pistas de basket menos y dos de futbol menos". Ruiz acusó al actual equipo de gobierno de "trilerismo con las pistas" deportivas.

El exalcalde reiteró que "esta ciudad necesita un pabellón grande, no otro pabellón de barrio como los que ya existen". Como ejemplo de grandes puso los de "Can Coix, Can Gerxo o en Santa Eulària… tres que ha pagado el Consell", deslizó.

“Esta ciudad necesita un pabellón grande, no otro pabellón de barrio como los que ya existen” Rafa Ruiz — Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Vila y exalcalde

"Así desde 2018"

Respecto al mal estado de las actuales pistas de ses Figueretes, Fuster recordó a Ruiz que "llevan así desde 2018", cuando él gobernaba, como consecuencia de "la mala gestión y cuidado". Señaló que la solución escogida es la única "opción real y ejecutable" y confió en que en 2026 "sea una realidad": "Me juego lo que quiera a que en 2026 no inaugurarán ese pabellón", se aventuró a replicar Ruiz.

De cinco a uno

También se dio el visto bueno a la propuesta de acuerdo para aprobar la adenda sobre el convenio ejecutivo específico del Plan Estratégico de Inversiones Municipales del Consell de Eivissa (el llamado PLA5). Cuando el Consistorio lo aprobó en el pleno de agosto, agrupaba cinco proyectos. Desde entonces, ha mutado notablemente, según expuso la edil de Vías Públicas, Obras y Movilidad, Blanca Hernández: ahora sólo contiene uno, la remodelación de la calle Abad y Lasierra, que costará 2,6 millones de euros y mejorara la accesibilidad de la vía, las aceras, la iluminación y las rampas y tendrá una señalización adecuada, además de fomentar el comercio local, revitalizar el entorno y renovar las redes de pluviales y fecales.

Según Hernández la excusa para esa jibarización (de cinco a un solo proyecto) es "agilizar el convenio" con el Consell. Porque "se han dado cuenta de lo que cuesta justificar todos esos proyectos (…) Su propio informe dice que esos cinco proyectos son demasiados", comentó el edil socialista Pep Tur, que habló de un PLA5 para Eivissa "completamente nuevo, de la cabeza a los pies", más que de un pequeño cambio, y consecuencia de la mala la gestión.

El PSOE votó en contra, pero no por estar en contra del proyecto elegido: los socialistas consideran que "es necesaria esa inversión, pero no se puede aceptar esta manera de gestionar, esta improvisación constante, duplicando trabajos".

El voto en contra es "un no a la gestión" del equipo de gobierno. Mientras Hernández defendió su gestión ("Hay que adaptarse a las necesidades emergentes"; el presupuesto "está vivo"), Tur advirtió de que "una cosa es flexibilidad y otra, improvisación, de la que han hecho o todo un arte".