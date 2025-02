Los bares de tres centros sociales de Sant Antoni funcionan con contratos expirados

El pleno municipal celebrado este jueves en Sant Antoni puso de manifiesto que los bares de tres centros sociales del municipio están funcionando sin una adjudicación en regla, ya que los contratos y las prórrogas previstas en ellos han expirado, uno desde hace cinco años. El PSOE denunció que los tres establecimientos están gestionados «a dedo» por la misma persona, mientras que el equipo de gobierno informó de que se están ultimando las bases para sacar a concurso una nueva concesión.

Inicialmente, la concejala socialista Verónica Lorente pidió explicaciones por la explotación de la cafetería del centro social de Can Bonet, que sigue operando con un contrato vencido desde 2020. Según criticó, la asociación de vecinos del barrio pregunta desde hace años por la nueva licitación, además de mostrar sus quejas por el estado de las instalaciones.

«Llevamos años preguntando por este tema y siempre se nos dice que se está trabajando con las bases [para un nuevo concurso público]. Esto es un síntoma de dejadez y de poca de transparencia»», lamentó Lorente. Posteriormente, el portavoz socialista, Antonio Lorenzo, apostilló que los bares de los centros sociales de Can Coix y de Sant Rafel están gestionados por el mismo empresario, también con la concesión caducada y las prórrogas agotadas, en ambos casos desde hace más de un año. «No es tan difícil sacar a concurso los tres centros sociales», lamentó.

La concejala de Servicios Generales, María Ribas, avanzó que su departamento ya tiene redactadas las bases para licitar el nuevo contrato de la cafetería de Can Bonet. «Solo queda adaptarlas a la Ley de actividades», precisó.

El Ayuntamiento también trabaja en los concursos para los centros sociales de Can Coix y Sant Rafel, apuntó. En este caso, podrá agilizarse su tramitación siguiendo el modelo de las bases ya actualizadas de Can Bonet. «Son procesos lentos y no podemos correr más», se excusó Ribas.

Paseo marítimo

Por otra parte, a raíz de una pregunta del concejal socialista Xavier Rey, el alcalde, Marcos Serra, anunció que Sant Antoni continuará por su cuenta con la construcción del paseo marítimo de la bahía de Portmany en el tramo que está en su municipio. Este proyecto cuenta con fondos del ITS y, hasta ahora, formaba parte de una actuación compartida con el Ayuntamiento de Sant Josep. El acalde josepí, Vicent Roig, anunció la semana pasada que pospondrá las obras correspondientes al tramo de su municipio (el 80% del litoral de la bahía) para dar prioridad a la renovación de la red de canalizaciones y acabar con los vertidos de aguas residuales en la zona. No obstante, Serra avanzó que el paseo marítimo en Sant Antoni no podrá estar listo en este mandato.

El Consistorio también anunció, a raíz de otra pregunta de Xavier Rey, el inminente inicio de las obras del bulevar en la calle de Vara de Rey, que tienen un plazo de ejecución de 11 meses. La concejala de Obras, Neus Mateu, informó de que la empresa adjudicataria está ultimando los planes de seguridad, residuos y de obras para que estas empiecen, previsiblemente, durante la semana que viene.

La sesión plenaria dio el visto bueno a la legalización de unas obras en la parroquia de Can Bonet. Según la concejala de Urbanismo, Eva Prats, se trata «simplemente de las alineaciones de unas obras que ya contaban con licencia». Con esta medida, el Obispado podrá beneficiarse de una bonificación del 95% del impuesto sobre construcciones de unas obras valoradas en 246.000 euros, por lo que pagará 484 en vez de los 9.600 euros inicialmente previstos. El PSOE votó en contra de esta prerrogativa, que tacha de «trato de favor a la iglesia, cuando España es un país aconfesional, mientras que la edil de Vox, Esther Fernández, y la de Unidas Podemos, Angie Roselló, se abstuvieron.