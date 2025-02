Los sindicatos exigen en Ibiza que el Govern apruebe esta semana el plus de insularidad

El plus de insularidad y la deuda económica de la Comunitat con los trabajadores públicos, heredada de la anterior legislatura, fueron este martes dos de los puntos más destacados en el orden del día de la asamblea que los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STEI celebraron en el Hospital Can Misses.

El objetivo era explicar a funcionarios de Ibiza la reclamación de que el Govern apruebe ya el pacto de mejora de las condiciones de la plantilla de la Comunitat, que incluye estos y otros aspectos. Esta convocatoria se produce después de que el Ejecutivo balear diese marcha atrás en la aprobación y aplicación de dicho paquete de medidas, que ya estaba prácticamente cerrado (a falta de solucionar algunos flecos) con los sindicatos mencionados, que suman casi la totalidad de la representación sindical de la mesa negociadora.

El Govern ha convocado a la mesa de negociación para mañana jueves con un punto de «última lectura y votación» del acuerdo, por lo que parece ser que todo volverá a su cauce. El propio Ejecutivo lo había enfriado todo después del rechazo que mostraron otras organizaciones sindicales, Simebal (de médicos), Satse (personal de enfermería) y ANPE (profesores), de las que solo la primera está en esa mesa, que se oponen a que todas las categorías laborales cobren el mismo plus de insularidad, alegando que debe ser mayor en los casos de más formación y responsabilidad del trabajador. Ese pacto que estaba a punto de salir adelante ya tenía cifras: el plus pasaría a ser de 205 euros al mes en Mallorca, de 410 en Ibiza y Menorca y de 615 en Formentera. Representa una homologación con Canarias.

Subidas negociadas

«Ibiza es uno de los sitios en el que dicho acuerdo, dicho concepto, beneficiaría a más trabajadores. Ahora, un ordenanza está cobrando 63,18 euros, y con ese acuerdo nos iríamos a los 410,58. Estamos hablando de un aumento de 347,40», destaca Miguel Ángel Romero, secretario general de la federación de servicios públicos de UGT Balears.

Se muestra muy crítico con los sindicatos que se oponen a que todos cobren el mismo plus de insularidad: «Me parece un concepto egoísta, clasista, de la Administración. No estamos pidiendo que cobre lo mismo un médico o un profesor que un celador o un ordenanza. Hay múltiples conceptos que tienen que hacer la diferencia, reconocer su formación, su responsabilidad, su tarea; pero consideramos que este concepto [el plus de insularidad] no es el que tiene que hacer esa diferencia». Además, dicha cuantía busca que el trabajador pueda hacer frente a la carestía de la vida en Balears, algo que afecta a todo el funcionariado (y a cualquier trabajador de las islas), independientemente de su categoría o nivel de estudios.

Se discutía la calendarización

«El plus de un médico ahora es de 118,32 euros, y lo vamos a subir a 410,58, lo que equivale a un aumento neto de 292,26 euros. Y en Formentera, donde las cuantías actuales son las mismas [que las de Ibiza], se subirá el plus a 615,87 euros. Estas son las cuantías con las que hemos trabajado y serán objeto de actualización con los incrementos que toquen», añade.

«Llevamos trabajando un año y medio, estas cuantías están puestas encima de la mesa desde hace meses. Solo discutíamos desde cuándo se tenía que iniciar la homologación y cuándo se tenía que acabar el calendario», añade Romero mientras asienten Pep Ginard, Mateu García y Pere Bueno, representantes de CCOO, CSIF y STEI, respectivamente, en la mesa negociadora. Todos ellos coinciden en que el Govern no había calculado bien su movimiento, al no prever la protesta unánime de estos cuatro sindicatos, que este martes reunieron a unas 80 personas a las 14.30 horas en el salón de actos del Hospital Can Misses.

