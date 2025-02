El hermano de la migrante desaparecida camino de Ibiza critica que no la están buscando

El hermano de la mujer desaparecida durante la travesía de la última patera que el pasado sábado fue interceptada cerca de Ibiza denuncia que las autoridades españolas no hayan llevado a cabo ningún operativo para intentar localizarla, como tampoco a las otras cuatro víctimas que se perdieron durante el viaje.

«Al menos tienen que hacer algo. Ni siquiera han mirado y no están buscando. Somos una familia que acaba de perder a su hija en mitad del mar, pero no podemos ir a España a hacer una búsqueda y el país no quiere ayudarnos», lamenta el hermano de la víctima en declaraciones a Diario de Ibiza.

Este familiar está convencido de que «no tardarían más de una hora» en encontrar a Hafsa, que es como se llama su hermana, si las autoridades españolas «se esforzaran e hicieran una búsqueda».

Las esperanzas del hermano de la mujer desaparecida chocan con la realidad, ya que nadie sabe con certeza en qué zona del Mar Mediterráneo ocurrió la tragedia. La distancia en línea recta entre Ain Taya y Ibiza es de 285 kilómetros y, sin un solo punto geográfico de referencia para diseñar un dispositivo de búsqueda, sería como buscar una aguja en un pajar. Cinco, en este caso...

«Me han dicho que mi hermana desapareció a 23 kilómetros de donde llegaron», continúa el hermano de Hafsa, que está siguiendo los acontecimientos desde Somalia, su país natal, igual que el de los 24 tripulantes que comenzaron la travesía el 17 de febrero.

Versiones muy diferentes

Probablemente su confusión se debe a que la patera fue interceptada 23 millas al noreste de Ibiza por un ferri de Baleària. Hasta ese punto se desplazó la embarcación de Salvamento Marítimo que rescató a los 19 supervivientes y los llevó hasta el puerto de Ibiza, seis de ellos con problemas de deshidratación e hipotermia.

Esta idea del hermano de Hafsa forma parte de la información, poca y generalmente mala, que los familiares están recibiendo con cuentagotas sobre lo ocurrido. En este sentido, este periódico ha contactado con el hermano de otros de los desaparecidos, que está convencido de que se salvó.

Según su versión, después de tirarse al mar su hermano nadó más de 22 kilómetros en solitario y acabó tocando tierra en Formentera, concretamente en la playa de ses Illetes, y que después de hacerlo «tomó leche y azúcar» para recuperarse. «Me lo ha contado otra persona que se salvó», asegura. La disparidad de versiones que circulan entre los familiares de los desaparecido llega al punto de que otra hermana de Hafsa narra una historia diferente a la de su propio hermano.

Lo cierto es que es muy improbable que se recuperen los cuerpos de las cinco víctimas, que se añaden a la lista luctuosa de la ruta argelina de migración, que el año pasado se cobró al menos 517 personas, según el informe de Caminando Fronteras.

Esta cifra la convierte en la «ruta migratoria más importante en cuanto al número de personas que la atraviesan y también la más peligrosa de los trayectos migratorios desde el Mediterráneo hacia el Estado español», según dicho documento.

