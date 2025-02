Tauromaquia, inteligencia artificial y cine valiente para Ibizacinefest

«Estrenos exclusivos, secciones renovadas y una mayor participación de profesionales de la industria». Esto y un buen atracón de «cine de calidad, valiente y con una mirada autoral única» es lo que promete la novena edición de Ibizacinefest, que se inaugura este viernes a las 20 horas en Caló de s’Oli.

Es la primera vez que el Festival Internacional de Cinema Independent d’Eivissa «aterriza» en el auditorio de Cala de Bou y lo hace, el 7 de marzo, con «un preestreno oficial» que se ha visto en contados festivales, como los de San Sebastián y Gijón, y que todavía no se ha estrenado en salas. Estamos hablando del documental de Albert Serra ‘Tardes de soledad’, un retrato de una estrella del toreo en activo, Andrés Roca Rey, que ha levantado polémica entre taurinos, antitaurinos y animalistas. Lo contaba en la presentación de Ibizacinefest 2025, su director, Xavi Herrero, expectante ante la reacción del público de Ibiza a este trabajo que ha recibido muchas críticas pero también grandes elogios.

'Tardes de soledad', de Albert Serra, abre Ibizacinefest este viernes. / Ibizacinefest

En el pase en el auditorio Caló de s’Oli, programado a las 20.30 horas, no podrá estar su director, pero sí la productora Montse Triola, que contará los detalles del proceso creativo de este retrato del mundo de la tauromaquia.

Que esta controvertida cinta, Concha de Oro en el último Festival de Cine de San Sebastián, abra la novena edición es una muestra, dijo Herrero, del momento en el que se encuentra el certamen: «A estas alturas no podemos crecer más en días, el festival dura diez jornadas; ni en películas, se proyectarán algo más de 120; pero lo que sí podemos hacer es madurar y eso es lo que estamos haciendo. Un claro ejemplo es la programación que tenemos para este primer fin de semana», señaló, antes de añadir , sin dar cifras concretas, que ha aumentado ligeramente el presupuesto del certamen.

Además de ‘Tardes de soledad’, el director de Ibizacinefest destacó la proyección de la película ‘Salve María’, de la cineasta catalana Mar Coll, que ha logrado reconocimientos en Locarno, los Goya, la Seminci, los Gaudí y los Feroz. Su directora estará en el pase de este perturbador thriller psicológico que explora las luces y las sombras de la maternidad, que se ha programado para este 1 de marzo a las 20.30 horas en Can Jeroni. Allí se podrá ver también, el próximo 8 de marzo a la misma hora, otra de los títulos estrella de esta edición: ‘Polvo serán’, de Carlos Marqués-Marcet.

Herrero hizo mención especial a otra cinta, ‘Smell of burnt milk’, «una producción alemana muy indie» a la que, adelantó, se le otorgará el premio #ConUnPack Distribución. Su directora, Justine Bauer, estará en la proyección, que se realizará este domingo, 2 de marzo, a las 19 horas en Can Jeroni.

Novedades

Aunque el auditorio de Sant Josep es la sede oficial del certamen, para Herrero «es importantísimo» llegar a todos los rincones de la isla, por eso este año habrá sesiones de largometrajes y cortos y distintas actividades en espacios de los cinco municipios de la isla. Además de Can Jeroni y Caló de s’Oli, en Sant Josep, este año Ibizacinefest cuenta con las siguientes localizaciones: el Teatro España, en Santa Eulària; el salón de plenos del Ayuntamiento de Sant Joan; el Cine Regio, en Sant Antoni, y Can Ventosa, la sede de la UIB y Can Tomeu, en Ibiza.

En esta casa de colonias, apuntó Herrero, se llevará a cabo una de las novedades de este año, el taller-residencia Slow Cinema, dirigido por Jiajie Yu Yan, en el que participarán doce cineastas de distintas nacionalidades con la voluntad de «explorar el arte cinematográfico de una manera pausada y contemplativa». Los cortometrajes que realizarán como práctica durante su estancia en Can Tomeu se proyectarán el último día del festival, el 9 de marzo, a las 15 horas en Can Jeroni.

Expectativas Si en 2024 el festival atrajo a «unas 14.000 personas» a través de la plataforma y a «cerca de 3.000» en sus pases presenciales, Herrero confía en que en 2025 se alcancen e incluso se superen esas cifras. Lo que está claro es que es una cita ya muy «consolidada», que cada año gana adeptos

En Vila también habrá una actividad en el hotel THB Los Molinos, que acogió la presentación. En este establecimiento, el sábado 8 de marzo a las 11.30 horas, se llevará a cabo una masterclass de creación audiovisual con Inteligencia Artificial Generativa en el marco del +RAIN Film Festival.

Este año el certamen de cine independiente también «ha fortalecido las secciones paralelas que abordan temáticas sociales, de género y medioambientales» y sigue trabajando para atraer a nuevas audiencias. En este punto Herrero se refirió a la sesión de ‘Be Blue Think’ y de ‘Y ESO’, centrado en el público de Secundaria, que tendrá lugar el 5 de marzo a las 12 horas en Can Jeroni.

Xavi Herrero, director de Ibizacinefest. / Ibizacinefest

En esa misma línea de atraer nuevos públicos, y también como novedad, Herrero señaló que en esta edición han contado con los alumnos de la Escola d’Art de Eivissa, que han ejercido como jurado en la sección oficial de cortos internacionales.

Asimismo, hizo especial referencia a Focus Balear, la sección competitiva dedicada al corto balear e ibicenco, que se podrá disfrutar en el Teatro España el 4 y el 5 de marzo a las 19 horas. Herrero anunció que el próximo 7 de abril la «exportará» a la Filmoteca de Catalunya. «La idea es que esta muestra sea itinerante», aseguró el director del festival,que cuenta con el respaldo de todas las instituciones públicas de la isla. Así quedó de manifiesto en la presentación, a la que acudieron el director insular de Cultura, Miquel Costa, y las concejalas del ramo en Sant Josep (María José Ríos), Ibiza (Carmen Domínguez), Santa Eulària (Marisol Ferrer), Sant Antoni (Eva María Prats) y Sant Joan (Maria Cardona). También asistió Eva Ruiz, técnica de Turismo en Sant Josep. Todas mostraron su intención de seguir colaborando con un festival que entretiene a la par que remueve conciencias y que ayuda a promocionar en el exterior la cara cultural de Ibiza.